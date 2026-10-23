De ce nu mai apare Adi de la Vâlcea la tv sau la alte evenimente publice. Manelistul a recunoscut: „Pur și simplu e destul!”

A fost ani la rând unul dintre numele sonore ale muzicii de petrece, însă, în ultimii ani, Adi de la Vâlcea a preferat să stea deoparte de agitația din televiziune. Artistul nu a mai fost văzut participând la emisiuni, iar absența lui a ridicat mai multe semne de întrebare. CANCAN.RO a vorbit cu cântărețul, iar acesta a făcut mărurisiri, în exclusivitate, despre motivul pentru care a renunțat la aparițiile publice!

Adi de la Vâlcea și-a construit de-a lungul anilor o carieră răsunătoare în muzica de petrecere și a devenit extrem de cunoscut pentru publicul care îi fredonează piesele în continuare, deși nu mai este prezent pe micile ecrane. CANCAN.RO a aflat chiar de la artist că nu a renunțat la muzică și nici la evenimentele care l-au consacrat, doar că, între timp, acesta și-a schimbat prioritățile și a decis să își selecteze mai atent aparițiile.

De ce a spus Adi de la Vâlcea „pas” emisiunilor TV

CANCAN.RO a vrut să afle dacă retragerea lui Adi de la Vâlcea din zona emisiunilor de televiziune are la bază vreo dezamăgire sau eventuale probleme de sănătate. După ani întregi în care a fost prezent în lumea artistică, cântărețul consideră că a venit momentul să facă un pas în spate și să le ofere și celor tineri șansa de a se afirma. Iar pentru cei care se întreabă dacă artistul a renunțat și la cântări, răspunsul este nu! Acesta continua să participe la evenimente, însă și-a stabilit un program care să nu-i afecteze sănătatea.

„Toate sunt bune! Am câțiva ani buni de când am încetat să mai merg la televiziuni pentru că vine un moment când trebuie să te și retragi din anumite lucruri. Nu este nimic care să mă dezamăgească, pur și simplu e destul. Trebuie să păstram un echilibru. Mai lăsăm și pe alții, pe generația tânără. Continui să merg la evenimente, însă am luat decizia să cânt doar două pe săptămână”, a declarat Adi de la Vâlcea, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

VEZI ȘI: Adi de la Vâlcea, victima unei rețele de crimă organizată. Dosarul are rădăcini până în Spania

CITEȘTE ȘI: Adi de la Vâlcea și-a surprins fanii: „Mi-au spart casa!”. Ce se întâmplă cu vila în care locuiește de 23 de ani