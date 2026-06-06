Adi de la Vâlcea și-a surprins fanii: „Mi-au spart casa!”. Ce se întâmplă cu vila în care locuiește de 23 de ani

Adi de la Vâlcea a stârnit numeroase reacții în mediul online după ce a lăsat să se înțeleagă că locuința sa a fost ținta unui incident neplăcut. Mesajul artistului i-a alarmat pe urmăritori. Însă acesta a revenit ulterior cu explicații și a clarificat ce s-a petrecut, de fapt.

Manelistul a vorbit despre situația prin care trece în vila în care locuiește de peste două decenii, proprietate evaluată la aproximativ 600.000 de euro. Artistul a dezvăluit motivul pentru care a fost nevoit să părăsească locuința și să se mute temporar în altă parte.

Cunoscut de admiratorii săi pentru activitatea constantă din mediul online, Adi de la Vâlcea a ales să le povestească urmăritorilor despre o schimbare majoră prin care trece în această perioadă. Artistul nu a ascuns situația și a vorbit deschis despre evenimentul care i-a dat peste cap planurile.

Casa lui Adi de la Vâlcea a intrat în renovări

În urmă cu puțin timp, Adi de la Vâlcea le-a arătat fanilor, prin intermediul unui videoclip publicat pe TikTok, transformările majore prin care trece casa sa, locuință în care trăiește de peste două decenii și de care se declară profund atașat.

Imaginile surprinse de artist arată o schimbare radicală. Încăperile care altădată impresionau prin aspectul lor au fost complet decopertate. O mare parte din interior a fost transformat într-un șantier. Lucrările de renovare sunt în plină desfășurare. Între timp, cântărețul așteaptă cu nerăbdare finalizarea proiectului pentru a vedea rezultatul noii înfățișări a casei sale.

Din cauza lucrărilor ample de renovare, care au transformat mare parte din casă într-un șantier, Adi de la Vâlcea și cei apropiați au fost nevoiți să părăsească temporar locuința și să se stabilească într-un apartament până la finalizarea proiectului.

Chiar dacă procesul de renovare vine la pachet cu numeroase provocări și inconveniente, artistul spune că este optimist și are încredere că echipa care se ocupă de lucrări va duce totul la bun sfârșit, astfel încât rezultatul final să fie exact pe măsura așteptărilor sale.

„Mi-au spart casa. După 23 de ani de când am făcut casa, a venit momentul să îi fac un refresh total, să mă mai țină încă 23 de ani, până la 76. Cert e că în casa asta voi muri. Aici rămânem, alta nu mai fac. O fac pentru 86 de ani. Sunt aici cu cuscrul meu, cumnatul norei mele. Am cea mai bună echipă posibilă. Cel mai mare meseriaș. Ce a mai rămas din casa mea… Vă arăt când e gata. Stau la apartament acum, să vedem cât mă țin acești băieți acolo”, a spus Adi de la Vâlcea într-un videoclip postat în mediul online.

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