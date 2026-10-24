Surpriză! Cu cine s-a căsătorit fostul iubit milionar al Biancăi Iotu: „Îmi povestea de cât de nefericit este cu ea”

Bianca Iotu a făcut dezvăluiri neașteptate despre fostul său iubit. Concurenta de la „Insula iubirii” a vorbit despre relația pe care a avut-o cu bărbatul, dar și despre un detaliu care a surprins-o. Acesta este acum căsătorit chiar cu femeia cu care ar fi înșelat-o în trecut.

În același timp, Bianca a mărturisit că încă se întâlnește cu fostul partener la cafea. Discuțiile dintre ei au ajuns inclusiv la nemulțumirile pe care acesta i le-ar fi împărtășit despre actuala soție.

Fostul iubit al Biancăi Iotu s-a căsătorit cu femeia cu care ar fi înșelat-o

Invitată în podcastul „Face to Face”, Bianca Iotu a vorbit deschis despre povestea sa de iubire și despre felul în care au evoluat lucrurile după despărțire. Potrivit mărturisirilor sale, fostul iubit a ajuns să se căsătorească tocmai cu femeia cu care ar fi înșelat-o în timpul relației lor.

„El este însurat cu persoana cu care m-a înșelat atunci”, a povestit Bianca, aducând în discuție un episod important din trecutul său sentimental.

Deși relația lor s-a încheiat, legătura dintre cei doi nu pare să fi dispărut complet. Bianca a dezvăluit că încă se mai întâlnește cu fostul partener pentru a bea o cafea. Se pare că cei doi au rămas în contact chiar și după ce fiecare și-a continuat viața pe propriul drum.

Ce îi povestea fostul partener despre căsnicia sa

Un alt detaliu care a atras atenția în timpul discuției a fost legat de conversațiile pe care Bianca le-ar fi avut cu fostul iubit după ce acesta și-a refăcut viața. Blondina a susținut că bărbatul îi vorbea despre nefericirea pe care ar simți-o în relația cu soția sa.

„Îmi povestea de cât de nefericit este cu ea”, a dezvăluit Bianca Iotu.

Concurenta a mai menționat că femeia cu care fostul ei iubit s-a căsătorit știe că cei doi se mai întâlnesc. Astfel, întâlnirile dintre foștii parteneri nu ar fi un secret pentru actuala soție a bărbatului.

Numele Biancăi Iotu a devenit cunoscut odată cu participarea sa la emisiunea „Insula Iubirii”, formatul în care cuplurile își testează relațiile într-un cadru aparte, fiind puse față în față cu tentații și situații care le pot schimba perspectiva asupra iubirii.

Experiențele sentimentale și poveștile din viața personală au reprezentat subiecte de interes pentru publicul care urmărește emisiunea. De această dată, Bianca a ales să vorbească despre o relație din trecut și despre legătura care a continuat să existe între ea și fostul partener, chiar și după ce acesta s-a căsătorit cu femeia despre care tânăra spune că a fost implicată în despărțirea lor.

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