Surpriză! Cu cine s-a căsătorit fostul iubit milionar al Biancăi Iotu: „Îmi povestea de cât de nefericit este cu ea”

Surpriză! Cu cine s-a căsătorit fostul iubit milionar al Biancăi Iotu: „Îmi povestea de cât de nefericit este cu ea”
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Concurenta de „Insula iubirii” a rupt tăcerea și a vorbit despre fosta relație / Sursa foto: Social media
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Bianca Iotu a făcut dezvăluiri neașteptate despre fostul său iubit. Concurenta de la „Insula iubirii” a vorbit despre relația pe care a avut-o cu bărbatul, dar și despre un detaliu care a surprins-o. Acesta este acum căsătorit chiar cu femeia cu care ar fi înșelat-o în trecut.

În același timp, Bianca a mărturisit că încă se întâlnește cu fostul partener la cafea. Discuțiile dintre ei au ajuns inclusiv la nemulțumirile pe care acesta i le-ar fi împărtășit despre actuala soție.

Fostul iubit al Biancăi Iotu s-a căsătorit cu femeia cu care ar fi înșelat-o

Invitată în podcastul „Face to Face”, Bianca Iotu a vorbit deschis despre povestea sa de iubire și despre felul în care au evoluat lucrurile după despărțire. Potrivit mărturisirilor sale, fostul iubit a ajuns să se căsătorească tocmai cu femeia cu care ar fi înșelat-o în timpul relației lor.

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„El este însurat cu persoana cu care m-a înșelat atunci”, a povestit Bianca, aducând în discuție un episod important din trecutul său sentimental.

Deși relația lor s-a încheiat, legătura dintre cei doi nu pare să fi dispărut complet. Bianca a dezvăluit că încă se mai întâlnește cu fostul partener pentru a bea o cafea. Se pare că cei doi au rămas în contact chiar și după ce fiecare și-a continuat viața pe propriul drum.

Ce îi povestea fostul partener despre căsnicia sa

Un alt detaliu care a atras atenția în timpul discuției a fost legat de conversațiile pe care Bianca le-ar fi avut cu fostul iubit după ce acesta și-a refăcut viața. Blondina a susținut că bărbatul îi vorbea despre nefericirea pe care ar simți-o în relația cu soția sa.

„Îmi povestea de cât de nefericit este cu ea”, a dezvăluit Bianca Iotu.

Concurenta a mai menționat că femeia cu care fostul ei iubit s-a căsătorit știe că cei doi se mai întâlnesc. Astfel, întâlnirile dintre foștii parteneri nu ar fi un secret pentru actuala soție a bărbatului.

Numele Biancăi Iotu a devenit cunoscut odată cu participarea sa la emisiunea „Insula Iubirii”, formatul în care cuplurile își testează relațiile într-un cadru aparte, fiind puse față în față cu tentații și situații care le pot schimba perspectiva asupra iubirii.

Concurenta de la „Insula iubirii” nu s-a ferit să spună adevărul despre fosta relație / Sursa foto: Social media

Experiențele sentimentale și poveștile din viața personală au reprezentat subiecte de interes pentru publicul care urmărește emisiunea. De această dată, Bianca a ales să vorbească despre o relație din trecut și despre legătura care a continuat să existe între ea și fostul partener, chiar și după ce acesta s-a căsătorit cu femeia despre care tânăra spune că a fost implicată în despărțirea lor.

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