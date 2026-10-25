Cum arăta Frankie de la Insula Iubirii înainte de intervențiile estetice. Puteai să juri că este sosia Angelinei Jolie!

Cum arăta Frankie de la Insula Iubirii înainte de intervențiile estetice. Puteai să juri că este sosia Angelinei Jolie!
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Cristina Belu, cunoscută publicului larg drept Frankie Wilde, este una dintre ispitele feminine din sezonul 10 al Insulei Iubirii care a trecut prin mai multe schimbări de imagine de-a lungul anilor. Înainte de apariția la televizor, tânăra avea un look diferit, iar fotografiile mai vechi arată transformarea prin care a trecut.

Frankie a devenit una dintre cele mai comentate ispite de la Insula Iubirii, atât datorită personalității sale, cât și aspectului fizic. De-a lungul timpului, Cristina Belu și-a făcut mai multe intervenții estetice și a experimentat diferite stiluri, ajungând la imaginea care a consacrat-o în prezent.

Cum arăta Frankie de la Insula Iubirii înainte de intervențiile estetice

Cristina Belu activează ca tatuatoare și designer de interior, însă notorietatea națională a venit odată cu participarea sa în rol de ispită la Insula Iubirii. Odată cu aparițiile televizate, atenția publicului s-a îndreptat și către schimbările de imagine prin care a trecut în ultimii ani.

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19 poze

Fotografiile din trecut arată că Frankie avea un aspect diferit înainte de intervențiile estetice pe care și le-a făcut atât la nivelul feței, cât și al corpului. Ba mai mult, în cele mai vechi imagini pe care ispita de la Insula Iubirii le-a păstrat pe contul de Instagram seamănă cu celebra actriță Angelina Jolie, fapt remarcat și de urmăritorii ei.

Sursa foto: Instagram

De-a lungul timpului, aceasta și-a modificat look-ul în mai multe rânduri, adaptându-l stilului care o reprezintă astăzi.

Sursa foto: Instagram

La 35 de ani, ispita afișează o siluetă lucrată intens prin sport și adoptă un stil de viață activ. În mediul online, Frankie publică frecvent imagini și videoclipuri din sala de fitness, demonstrând atenția pe care o acordă aspectului fizic și sănătății sale.

Schimbările de imagine care i-au redefinit stilul

Pe lângă intervențiile estetice, Cristina Belu a experimentat și numeroase transformări în ceea ce privește părul. De-a lungul anilor, a avut atât părul scurt – reușind chiar să semene și cu celebra Amber Rose (VEZI GALERIA FOTO), cât și lung și a ales diferite nuanțe înainte de a reveni la șatenul care o caracterizează în prezent.

Noua imagine a contribuit la schimbarea sa de look, iar diferențele dintre fotografiile mai vechi și cele actuale sunt evidente. Astăzi, Frankie este foarte activă pe rețelele sociale, unde își ține comunitatea la curent cu activitățile sale zilnice, călătoriile și momentele petrecute alături de cele două fiice ale sale.

Frankie, despre apariția la Insula Iubirii

Participarea la Insula Iubirii a reprezentat pentru Frankie mai mult decât o apariție televizată. Cristina Belu a mărturisit că și-a dorit ca experiența să o ajute să se cunoască mai bine și să renunțe la măștile pe care consideră că le-a purtat de-a lungul timpului.

Până în acest moment al competiției, ispita a interacționat cu mai mulți concurenți, inclusiv cu Marcel, alături de care a avut un date în cadrul emisiunii, dar și cu Lorenzo.

„În mod evident, de la mine mă aștept la a mă redescoperi, pentru că sunt într-un an în care îmi schimb lifestyle-ul și sper să mă apropii cât mai mult de cine sunt eu, realmente. Sunt hotărâtă să renunț la măști, dar la modul să fiu mai sinceră cu mine, să las oamenii să mă vadă mai real, așa cum sunt”, a spus Frankie.

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