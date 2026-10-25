Concurenta de la Burlacii, răsfățată de foștii parteneri. Motivul pentru care i-a înapoiat mașina ex-ului

Roxana Lite, una dintre concurentele emisiunii „Burlacii: Foc în Paradis”, a vorbit deschis, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre etichetele care i-au fost puse de-a lungul timpului, relațiile cu bărbații și cel mai scump cadou pe care l-a primit vreodată de la un partener. Direct de pe platoul de filmare al show-ului, concurenta a dezvăluit că a primit o mașină în valoare de aproape 20.000 de euro, însă povestea din spatele acestui dar nu s-a încheiat așa cum s-ar fi așteptat mulți. După despărțire, Roxana a luat o decizie neașteptată: i-a returnat mașina fostului partener, chiar dacă ar fi putut să o păstreze.

Roxana Lite nu se ferește să vorbească despre alegerile sale și nici să-și susțină punctul de vedere atunci când vine vorba despre relații.

Întrebată ce crede că înțelege greșit lumea despre ea, concurenta a răspuns fără ezitare: „Că sunt materialistă”.

Roxana a ales mereu bărbați generoși

Roxana a explicat și de unde crede că vine această percepție, mărturisind că a avut întotdeauna standarde în relațiile sale și că a fost alături de bărbați care au știut să-i arate afecțiunea inclusiv prin gesturi și atenții.

„Pentru că am standarde și întotdeauna am avut relații cu bărbați generoși. Nu bogați, din contră. Chiar n-au fost bogați, dar cumva întotdeauna am primit atenții, am primit dragoste, de toate. Au fost bărbați generoși”, spune Roxana, in exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cel mai scump cadou primit de Roxana Lite de la un bărbat a fost o mașină

Pentru ea, generozitatea nu pare să fie sinonimă cu averea, ci mai degrabă cu disponibilitatea unui partener de a oferi, de a fi atent și de a-și exprima sentimentele. Roxana consideră că tocmai acest lucru a făcut ca unele persoane să o catalogheze drept materialistă, deși experiențele sale în dragoste nu au fost neapărat alături de bărbați bogați.

Discuția a ajuns apoi la unul dintre cele mai interesante episoade din viața sa sentimentală: cel mai scump cadou primit de la un bărbat. Răspunsul Roxanei a fost cât se poate de direct: o mașină. Autoturismul avea o valoare de până la 20.000 de euro, însă ceea ce surprinde cu adevărat este faptul că tânăra nu a rămas cu el după încheierea relației. Dimpotrivă, a ales să i-l înapoieze fostului partener, chiar dacă decizia a însemnat să renunțe la un bun de valoare.

„O mașină. Nu, până în 20 de mii și am și dat-o înapoi, ca idee. Că eu sunt fraieră”, a povestit Roxana, cu sinceritate, pe platoul de filmare.

Roxana Lite recunoaște: „Pentru că mi-a părut rău de el”

Întrebată de ce a făcut acest gest, concurenta a explicat că i s-a făcut milă de fostul partener, care trecea printr-o perioadă dificilă. În opinia ei, nu era corect să se bucure de mașina primită în dar în timp ce el ajunsese să nu mai aibă una.

„Pentru că mi-a părut rău de el. Că el nu mai avea mașină și am zis: «Cum să merg eu cu mașina omului când el n-are?». I-o dau înapoi și gata. Era într-o pasă proastă. Când a fost bine, am fost amândoi, când e rău… eu merg cu mașina și tu pe jos? Ia-o și lasă-mă, că eu merg cu autobuzul”, a povestit concurenta, in exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Dincolo de poveștile din viața personală, Roxana Lite face parte din universul emisiunii „Burlacii: Foc în Paradis”, unde relațiile, atracția și compatibilitatea sunt puse la încercare. Experiența din show le oferă concurentelor ocazia de a se face cunoscute publicului și de a-și arăta personalitatea dincolo de primele impresii. Roxana și-a spus povestea fără ocolișuri și a demonstrat că, uneori, cel mai scump cadou nu este neapărat și cel pe care alegi să îl păstrezi. Emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis” poate fi urmărită de luni până joi, la ora 23:00, la Acasă, și în avans pe VOYO.

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