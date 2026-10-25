Concurenta de la Burlacii, răsfățată de foștii parteneri. Motivul pentru care i-a înapoiat mașina ex-ului

Concurenta de la Burlacii, răsfățată de foștii parteneri. Motivul pentru care i-a înapoiat mașina ex-ului
Galerie Foto 5
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Roxana Lite, una dintre concurentele emisiunii „Burlacii: Foc în Paradis”, a vorbit deschis, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre etichetele care i-au fost puse de-a lungul timpului, relațiile cu bărbații și cel mai scump cadou pe care l-a primit vreodată de la un partener. Direct de pe platoul de filmare al show-ului, concurenta a dezvăluit că a primit o mașină în valoare de aproape 20.000 de euro, însă povestea din spatele acestui dar nu s-a încheiat așa cum s-ar fi așteptat mulți. După despărțire, Roxana a luat o decizie neașteptată: i-a returnat mașina fostului partener, chiar dacă ar fi putut să o păstreze.

Roxana Lite nu se ferește să vorbească despre alegerile sale și nici să-și susțină punctul de vedere atunci când vine vorba despre relații.

Roxana Lite, mai sinceră ca niciodată

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Întrebată ce crede că înțelege greșit lumea despre ea, concurenta a răspuns fără ezitare: „Că sunt materialistă”.

Roxana a ales mereu bărbați generoși

Roxana a explicat și de unde crede că vine această percepție, mărturisind că a avut întotdeauna standarde în relațiile sale și că a fost alături de bărbați care au știut să-i arate afecțiunea inclusiv prin gesturi și atenții.

„Pentru că am standarde și întotdeauna am avut relații cu bărbați generoși. Nu bogați, din contră. Chiar n-au fost bogați, dar cumva întotdeauna am primit atenții, am primit dragoste, de toate. Au fost bărbați generoși”, spune Roxana, in exclusivitate pentru CANCAN.RO.

 

Cel mai scump cadou primit de Roxana Lite de la un bărbat a fost o mașină

Pentru ea, generozitatea nu pare să fie sinonimă cu averea, ci mai degrabă cu disponibilitatea unui partener de a oferi, de a fi atent și de a-și exprima sentimentele. Roxana consideră că tocmai acest lucru a făcut ca unele persoane să o catalogheze drept materialistă, deși experiențele sale în dragoste nu au fost neapărat alături de bărbați bogați.

Concurenta de la Burlacii a primit cadou o mașină

Discuția a ajuns apoi la unul dintre cele mai interesante episoade din viața sa sentimentală: cel mai scump cadou primit de la un bărbat. Răspunsul Roxanei a fost cât se poate de direct: o mașină. Autoturismul avea o valoare de până la 20.000 de euro, însă ceea ce surprinde cu adevărat este faptul că tânăra nu a rămas cu el după încheierea relației. Dimpotrivă, a ales să i-l înapoieze fostului partener, chiar dacă decizia a însemnat să renunțe la un bun de valoare.

„O mașină. Nu, până în 20 de mii și am și dat-o înapoi, ca idee. Că eu sunt fraieră”, a povestit Roxana, cu sinceritate, pe platoul de filmare.

Roxana Lite recunoaște: „Pentru că mi-a părut rău de el”

Întrebată de ce a făcut acest gest, concurenta a explicat că i s-a făcut milă de fostul partener, care trecea printr-o perioadă dificilă. În opinia ei, nu era corect să se bucure de mașina primită în dar în timp ce el ajunsese să nu mai aibă una.

„Pentru că mi-a părut rău de el. Că el nu mai avea mașină și am zis: «Cum să merg eu cu mașina omului când el n-are?». I-o dau înapoi și gata. Era într-o pasă proastă. Când a fost bine, am fost amândoi, când e rău… eu merg cu mașina și tu pe jos? Ia-o și lasă-mă, că eu merg cu autobuzul”, a povestit concurenta, in exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Dincolo de poveștile din viața personală, Roxana Lite face parte din universul emisiunii „Burlacii: Foc în Paradis”, unde relațiile, atracția și compatibilitatea sunt puse la încercare. Experiența din show le oferă concurentelor ocazia de a se face cunoscute publicului și de a-și arăta personalitatea dincolo de primele impresii. Roxana și-a spus povestea fără ocolișuri și a demonstrat că, uneori, cel mai scump cadou nu este neapărat și cel pe care alegi să îl păstrezi. Emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis” poate fi urmărită de luni până joi, la ora 23:00, la Acasă, și în avans pe VOYO.

NU RATA – Război total la Burlacii: Foc în Paradis. Tina și Roxana Lite au dus în online conflictul de la Pro TV și spiritele s-au încins

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce au scris procurorii în referatul de arestare al fiului lui Tudorel Toader: „Era un preț de plătit”
Ce au scris procurorii în referatul de arestare al fiului lui Tudorel Toader: „Era un preț de plătit”
Bianca Drăgușanu, Andra Măruță și Emily Burghelea nu fac un pas fără prietenii blănoși. Top 30 dive eclipsate de patrupezii lor
Bianca Drăgușanu, Andra Măruță și Emily Burghelea nu fac un pas fără prietenii blănoși. Top 30 dive eclipsate de patrupezii lor
Iubita lui Speak e „fiartă” pe Insula Iubirii, dar ca telespectator. De ce nu ar merge Cristina Ștefania la emisiunea de la Antena 1
Iubita lui Speak e „fiartă” pe Insula Iubirii, dar ca telespectator. De ce nu ar merge Cristina Ștefania la emisiunea de la Antena 1
Nebunia Pokemon a ajuns în București! CANCAN a fost în locul unde se adună sute de pasionați
Nebunia Pokemon a ajuns în București! CANCAN a fost în locul unde se adună sute de pasionați
Mihai Trăistariu dă tot din casă, înainte de Halloween: „Asta mă sperie cel mai tare”
Mihai Trăistariu dă tot din casă, înainte de Halloween: „Asta mă sperie cel mai tare”
De ce lasă italienii Italia pentru România, deși salariile sunt mai mici? Subiectul care a încins internetul
Mediafax
De ce lasă italienii Italia pentru România, deși salariile sunt mai mici? Subiectul care a încins internetul
Ce amendă a primit o femeie care a intrat cu MAȘINA pe plajele din Venus și Cap Aurora. Plimbarea o costă scump
Gandul.ro
Ce amendă a primit o femeie care a intrat cu MAȘINA pe plajele din Venus și Cap Aurora. Plimbarea o costă scump
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
Prosport.ro
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
Regizorul documentarului „Delta Sălbatică”, după cinci ani de filmări: „Natura și-a regizat singură filmul. Avem scene de blockbuster, dramă și comedie”
Adevarul
Regizorul documentarului „Delta Sălbatică”, după cinci ani de filmări: „Natura și-a regizat singură filmul. Avem scene de blockbuster, dramă și comedie”
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
Digi24
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
Surpriză după Brexit! Marea Britanie ar putea reveni la libera circulație cu UE. Ce anunț a făcut Andy Burnham
Mediafax
Surpriză după Brexit! Marea Britanie ar putea reveni la libera circulație cu UE. Ce anunț a făcut Andy Burnham
Ce s-a ales de Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată de o familie din SUA! E total schimbată acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată de o familie din SUA! E total schimbată acum
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
Prosport.ro
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ce meserie avea Irinel Columbeanu în comunism. Puțini știu ce făcea înainte să devină celebru: „Mistrețu studia”
Click.ro
Ce meserie avea Irinel Columbeanu în comunism. Puțini știu ce făcea înainte să devină celebru: „Mistrețu studia”
Telenovela de la Casa Albă: Idila dintre o aliată a lui Trump și un afacerist turc a declanșat o luptă aprigă pentru avere și influență
Digi 24
Telenovela de la Casa Albă: Idila dintre o aliată a lui Trump și un afacerist turc a declanșat o luptă aprigă pentru avere și influență
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
Digi24
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
Mașina Zilei: Honda CR-V din 2017, un SUV diesel la sub 9.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Honda CR-V din 2017, un SUV diesel la sub 9.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Apple arată cum poate fi reparat iPhone Duo. Ce trebuie să știi
go4it.ro
Apple arată cum poate fi reparat iPhone Duo. Ce trebuie să știi
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Ce amendă a primit o femeie care a intrat cu MAȘINA pe plajele din Venus și Cap Aurora. Plimbarea o costă scump
Gandul.ro
Ce amendă a primit o femeie care a intrat cu MAȘINA pe plajele din Venus și Cap Aurora. Plimbarea o costă scump
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
Mediafax Italia
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
TRUC | De ce să pui folie de aluminiu în mașina de spălat?! Ce efect are și de ce e util
Mediafax Spania
TRUC | De ce să pui folie de aluminiu în mașina de spălat?! Ce efect are și de ce e util
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.