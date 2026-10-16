Connect-R spune adevărul despre datoriile de aproape 1 milion de euro: „Eu am împrumutat firma mea”

După ce CANCAN.RO a dezvăluit că firma lui Connect-R a ajuns la datorii de peste 4 milioane de lei, iar profitul societății a scăzut considerabil, artistul a venit cu explicații. Ștefan Mihalache, pe numele său real, susține că banii nu sunt datorați statului, ci chiar lui. Mai exact, cântărețul spune că sumele respective reprezintă dividende pe care nu și le-a retras din propria firmă.

Pe scenă, Connect-R continuă să-și încânte fanii, însă cifrele din bilanțul uneia dintre firmele sale au ridicat semne de întrebare. CANCAN.RO a dezvăluit că Ștefan Mihalache se confruntă cu o situație financiară neașteptată în cazul uneia dintre firmele sale. Rappin On Media SRL, administrată de artist a raportat datorii de peste 4 milioane de lei la finalul anului 2025, de peste două ori mai mari decât în anul precedent. În același timp, profitul net al societății a scăzut cu aproximativ 55%, de la 1,06 milioane de lei în 2024 la 474.009 lei în 2025, iar cifra de afaceri s-a diminuat cu peste 37%. Deși firma a rămas pe profit, cifrele au atras atenția și au ridicat semne de întrebare cu privire la evoluția afacerii. (VEZI AICI)

Ce spune Connect-R despre datoriile firmei sale

Suma de peste 4 milioane de lei poate ridica semne de întrebare la prima vedere, însă Connect-R spune că situația trebuie privită dintr-o altă perspectivă. Artistul a dezvăluit pentru CANCAN.RO că lucrurile nu stau chiar așa cum par la prima vedere.

„Datoriile nu sunt către stat, se poate verifica. Datoriile sunt către mine. Adică firma mea are datorii către mine. Eu am împrumutat firma cumva, pentru că nu mi-am scos dividendele”, a explicat Connect-R pentru CANCAN.RO.

Potrivit acestuia, datoriile înregistrate în contabilitate nu reprezintă restanțe către stat, ci bani pe care firma trebuie să i-i plătească lui. Cântărețul explică faptul că nu și-a retras dividendele, comparând situația cu un împrumut acordat propriei societăți.

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