Connect-R, datorii de aproape un milion de euro! Afacerea cântărețului a luat-o într-o direcție neașteptată

Pe scenă, Connect-R continuă să facă spectacol, însă în spatele reflectoarelor, afacerile sale par să ”danseze” pe un ritm cu totul diferit! Cântărețul, obișnuit cu succesul și cu încasările generoase din industria muzicală, are parte de o situație financiară surprinzătoare în contabilitatea uneia dintre societățile sale. CANCAN.RO a descoperit că firma artistului a ajuns să raporteze datorii de peste 4 milioane de lei, în timp ce profitul s-a prăbușit spectaculos. Și nu este singura surpriză ascunsă în cifrele afacerii!

Connect-R nu o duce rău deloc când vine vorba de muzică. Artistul are concerte, proiecte și colaborări, iar succesul de pe scenă i-a adus de-a lungul anilor și câștiguri frumoase. Numai că, în spatele afacerilor sale, lucrurile nu mai arată la fel de bine ca înainte.

Una dintre firmele cântărețului a încheiat anul 2025 cu datorii de peste două ori mai mari decât în anul precedent, în timp ce profitul a scăzut serios. Iar cifrele sunt cu atât mai surprinzătoare cu cât, cu doar un an înainte, societatea se putea lăuda cu câștiguri de peste un milion de lei.

Rappin On Media SRL, societate administrată de Ștefan Mihalache, numele real al lui Connect-R, și care activează în domeniul înregistrărilor audio și editării muzicale, a raportat în 2025 datorii totale de 4.007.794 de lei!

Pentru a înțelege dimensiunea creșterii, este suficient să ne uităm la bilanțul precedent. În 2024, firma figura cu datorii de aproximativ 1,77 milioane de lei. Un an mai târziu, suma a sărit pragul de 4 milioane.

Iar dacă mergem și mai departe în trecut, diferențele devin și mai spectaculoase. În 2023, datoriile societății erau de aproximativ 543.000 de lei. Prin urmare, în numai doi ani, acestea au crescut de peste șapte ori.

De la peste un milion de lei profit, la câștiguri înjumătățite

Dacă obligațiile financiare au crescut puternic, profitul a mers în direcția opusă. În 2024, Rappin On Media SRL înregistrase un profit net de aproximativ 1,06 milioane de lei, o performanță care demonstra că afacerea cântărețului putea genera venituri importante.

În 2025 însă, profitul net a coborât la 474.009 lei. Diferența este considerabilă: o scădere de aproximativ 55,5% într-un singur an.

Nici cifra de afaceri nu a scăpat de această evoluție. După ce în 2024 societatea raportase încasări contabile din activitatea sa de aproximativ 1,61 milioane de lei, în 2025 cifra de afaceri a coborât la 1,01 milioane de lei, ceea ce reprezintă un recul de peste 37%.

Așadar, firma lui Connect-R a avut o cifră de afaceri mai mică, un profit considerabil mai mic și datorii contabile în creștere accelerată.

Firma cântărețului apare și în documentele Fiscului

Dincolo de bilanțuri, CANCAN.RO a identificat și un alt amănunt. Rappin On Media SRL apare în două anunțuri publice ale Administrației Sectorului 6 a Finanțelor Publice privind comunicarea unor acte administrative fiscale, emise în august și septembrie 2025.

Prezența societății în aceste documente nu înseamnă neapărat că artistul ori firma sa au datorii restante la ANAF. Anunțurile nu precizează natura obligațiilor și nici eventualele sume datorate.

Ceea ce se poate stabili cu certitudine din bilanțurile financiare este că societatea a raportat obligații contabile mult mai mari față de anii precedenți.

În mijlocul acestor cifre care pot părea îngrijorătoare, există și un detaliu important. Activele imobilizate ale companiei Rappin On Media SRL au crescut de la aproximativ 2,34 milioane de lei în 2024 la 3,67 milioane de lei în 2025.

Prin urmare, deși datoriile au crescut considerabil, societatea a raportat și o majorare a valorii activelor deținute pe termen lung.

Această evoluție ar putea avea legătură cu investiții ori finanțări contractate pentru activitatea firmei. Mai mult, firma a rămas profitabilă, în ciuda scăderii importante a rezultatului net.

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