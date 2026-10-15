Connect-R, datorii de aproape un milion de euro! Afacerea cântărețului a luat-o într-o direcție neașteptată

Connect-R, datorii de aproape un milion de euro! Afacerea cântărețului a luat-o într-o direcție neașteptată
Galerie Foto 10
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Pe scenă, Connect-R continuă să facă spectacol, însă în spatele reflectoarelor, afacerile sale par să ”danseze” pe un ritm cu totul diferit! Cântărețul, obișnuit cu succesul și cu încasările generoase din industria muzicală, are parte de o situație financiară surprinzătoare în contabilitatea uneia dintre societățile sale. CANCAN.RO a descoperit că firma artistului a ajuns să raporteze datorii de peste 4 milioane de lei, în timp ce profitul s-a prăbușit spectaculos. Și nu este singura surpriză ascunsă în cifrele afacerii!

Connect-R nu o duce rău deloc când vine vorba de muzică. Artistul are concerte, proiecte și colaborări, iar succesul de pe scenă i-a adus de-a lungul anilor și câștiguri frumoase. Numai că, în spatele afacerilor sale, lucrurile nu mai arată la fel de bine ca înainte.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
10 poze

Una dintre firmele cântărețului a încheiat anul 2025 cu datorii de peste două ori mai mari decât în anul precedent, în timp ce profitul a scăzut serios. Iar cifrele sunt cu atât mai surprinzătoare cu cât, cu doar un an înainte, societatea se putea lăuda cu câștiguri de peste un milion de lei.

Rappin On Media SRL, societate administrată de Ștefan Mihalache, numele real al lui Connect-R, și care activează în domeniul înregistrărilor audio și editării muzicale, a raportat în 2025 datorii totale de 4.007.794 de lei!

Pentru a înțelege dimensiunea creșterii, este suficient să ne uităm la bilanțul precedent. În 2024, firma figura cu datorii de aproximativ 1,77 milioane de lei. Un an mai târziu, suma a sărit pragul de 4 milioane.

Iar dacă mergem și mai departe în trecut, diferențele devin și mai spectaculoase. În 2023, datoriile societății erau de aproximativ 543.000 de lei. Prin urmare, în numai doi ani, acestea au crescut de peste șapte ori.

De la peste un milion de lei profit, la câștiguri înjumătățite

Dacă obligațiile financiare au crescut puternic, profitul a mers în direcția opusă. În 2024, Rappin On Media SRL înregistrase un profit net de aproximativ 1,06 milioane de lei, o performanță care demonstra că afacerea cântărețului putea genera venituri importante.

În 2025 însă, profitul net a coborât la 474.009 lei. Diferența este considerabilă: o scădere de aproximativ 55,5% într-un singur an.

Nici cifra de afaceri nu a scăpat de această evoluție. După ce în 2024 societatea raportase încasări contabile din activitatea sa de aproximativ 1,61 milioane de lei, în 2025 cifra de afaceri a coborât la 1,01 milioane de lei, ceea ce reprezintă un recul de peste 37%.

Așadar, firma lui Connect-R a avut o cifră de afaceri mai mică, un profit considerabil mai mic și datorii contabile în creștere accelerată.

Plângeri pentru hărțuire online la adresa lui Connect-R.

Firma cântărețului apare și în documentele Fiscului

Dincolo de bilanțuri, CANCAN.RO a identificat și un alt amănunt. Rappin On Media SRL apare în două anunțuri publice ale Administrației Sectorului 6 a Finanțelor Publice privind comunicarea unor acte administrative fiscale, emise în august și septembrie 2025.

Prezența societății în aceste documente nu înseamnă neapărat că artistul ori firma sa au datorii restante la ANAF. Anunțurile nu precizează natura obligațiilor și nici eventualele sume datorate.

Ceea ce se poate stabili cu certitudine din bilanțurile financiare este că societatea a raportat obligații contabile mult mai mari față de anii precedenți.

În mijlocul acestor cifre care pot părea îngrijorătoare, există și un detaliu important. Activele imobilizate ale companiei Rappin On Media SRL au crescut de la aproximativ 2,34 milioane de lei în 2024 la 3,67 milioane de lei în 2025.

Prin urmare, deși datoriile au crescut considerabil, societatea a raportat și o majorare a valorii activelor deținute pe termen lung.

Această evoluție ar putea avea legătură cu investiții ori finanțări contractate pentru activitatea firmei. Mai mult, firma a rămas profitabilă, în ciuda scăderii importante a rezultatului net.

CITEȘTE ȘI: Scandalul în care e implicat Connect-R ia proporții uriașe! Un tiktoker face acuzații grave la adresa artistului

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Bizar! Pescobar a cumpărat un hotel-fantomă, în timp ce firma e aproape de a intra în insolvență!
Bizar! Pescobar a cumpărat un hotel-fantomă, în timp ce firma e aproape de a intra în insolvență!
Vedetele au făcut spectacol la Bucharest Fashion Week! Cine a furat toate privirile la prezentarea NISSA de la Opera Națională
Vedetele au făcut spectacol la Bucharest Fashion Week! Cine a furat toate privirile la prezentarea NISSA de la Opera Națională
„Ai grijă de fata mea. Adio!” Mădălina Apostol s-a filmat înainte de a-și pune capăt zilelor și i-a trimis mesajul unei prietene din Mexic
„Ai grijă de fata mea. Adio!” Mădălina Apostol s-a filmat înainte de a-și pune capăt zilelor și i-a trimis mesajul unei prietene din Mexic
Vedetă trustului PRO cerută de nevastă de un bărbat însurat! Relația dintre cei doi a durat o perioadă scurtă
Vedetă trustului PRO cerută de nevastă de un bărbat însurat! Relația dintre cei doi a durat o perioadă scurtă
Ema Oprișan, prinsă între doi Răzvani! Trecutul cu Kovacs i-a dat peste cap relația cu noul iubit: „Trebuie să suport consecințele”
Ema Oprișan, prinsă între doi Răzvani! Trecutul cu Kovacs i-a dat peste cap relația cu noul iubit: „Trebuie să suport consecințele”
Guvernul Niculescu, cu lista pe masa Parlamentului. Cine sunt cei 19 membri propuși pentru noul Cabinet
Mediafax
Guvernul Niculescu, cu lista pe masa Parlamentului. Cine sunt cei 19 membri propuși pentru noul Cabinet
Primarul Kievului cere explicații în Parlamentul Ucrainei: „Unde este apărarea aeriană și unde sunt miliardele pentru protejarea capitalei?”. Ce acuzații îi aduce lui Zelenski
Gandul.ro
Primarul Kievului cere explicații în Parlamentul Ucrainei: „Unde este apărarea aeriană și unde sunt miliardele pentru protejarea capitalei?”. Ce acuzații îi aduce lui Zelenski
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
„Cariera mea se încheie”. Decizia luată de Andreia Bodea, directoarea unui colegiu de elită din București, după ce a picat proba de competențe
Adevarul
„Cariera mea se încheie”. Decizia luată de Andreia Bodea, directoarea unui colegiu de elită din București, după ce a picat proba de competențe
O doctoriță băută a provocat un accident rutier în drum spre spital, unde urma să intre de gardă
Digi24
O doctoriță băută a provocat un accident rutier în drum spre spital, unde urma să intre de gardă
Lovitură pentru dosarul independenței Cataloniei! Carles Puigdemont, soțul româncei Marcela Topor, scapă de plata a 4 milioane de euro
Mediafax
Lovitură pentru dosarul independenței Cataloniei! Carles Puigdemont, soțul româncei Marcela Topor, scapă de plata a 4 milioane de euro
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Mihai Trăistariu, hărțuit de o profă de karate: „Zice că și-a bătut bărbatul, l-a lăsat praf!” Ce avere uriașă are solistul
Click.ro
Mihai Trăistariu, hărțuit de o profă de karate: „Zice că și-a bătut bărbatul, l-a lăsat praf!” Ce avere uriașă are solistul
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Digi 24
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Musk: „E timpul ca Zelenski să plece”
Digi24
Musk: „E timpul ca Zelenski să plece”
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
Promotor.ro
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Lidl aduce o periuță cu ultrasunete Cien Beauty sub 100 de lei
go4it.ro
Lidl aduce o periuță cu ultrasunete Cien Beauty sub 100 de lei
Ce presupune dieta nordică? Un studiu amplu arată că ne-ar putea ajuta să trăim mai mult
Descopera.ro
Ce presupune dieta nordică? Un studiu amplu arată că ne-ar putea ajuta să trăim mai mult
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Go4Games
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Primarul Kievului cere explicații în Parlamentul Ucrainei: „Unde este apărarea aeriană și unde sunt miliardele pentru protejarea capitalei?”. Ce acuzații îi aduce lui Zelenski
Gandul.ro
Primarul Kievului cere explicații în Parlamentul Ucrainei: „Unde este apărarea aeriană și unde sunt miliardele pentru protejarea capitalei?”. Ce acuzații îi aduce lui Zelenski
A fost AMENDATĂ pentru două tricouri puse la uscat! Ce s-a întâmplat după patru ani?!
Mediafax Italia
A fost AMENDATĂ pentru două tricouri puse la uscat! Ce s-a întâmplat după patru ani?!
Câte zilele libere legale vom avea în 2027?! 1 Mai și Crăciunul cad sâmbăta
Mediafax Spania
Câte zilele libere legale vom avea în 2027?! 1 Mai și Crăciunul cad sâmbăta
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.