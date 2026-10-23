Supermarketurile, în pierdere după investițiile în casele self-scan. Ce riscuri apar după eliminarea personalului

Supermarketurile, în pierdere după investițiile în casele self-scan. Ce riscuri apar după eliminarea personalului
Ce se întâmplă cu casele self pay / Sursa foto: Freepik
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Digitalizarea a devenit o prioritate pentru numeroase companii, care încearcă să își organizeze mai eficient activitatea, să reducă cheltuielile și să folosească inteligența artificială pentru automatizarea unor procese. În comerț, una dintre soluțiile adoptate pe scară largă este plata fără casier, prin intermediul terminalelor self-scan. Deși aceste sisteme promit cumpărături mai rapide și mai puține costuri cu personalul, experiența unor retaileri arată că rezultatele nu sunt întotdeauna cele așteptate.

Un studiu publicat în iunie 2026 de Universitatea din Leicester, în colaborare cu organizația ECR Retail Loss, a analizat situația a 39 de retaileri, cu afaceri cumulate de aproximativ un trilion de euro anual. Potrivit concluziilor, pierderile de produse din magazine au crescut, în medie, cu 22% în primul an după instalarea caselor automate. În plus, unitățile care folosesc această tehnologie au înregistrat pierderi de inventar cu 33% mai mari decât magazinele comparabile care nu dispun de asemenea sisteme.

Problemele nu se limitează la furturi. Unele articole pot rămâne nescanate, clienții pot selecta produse greșite, iar personalul trebuie să intervină atunci când apar erori. Cercetarea estimează că între 1% și 4,8% dintre tranzacțiile realizate la terminalele self-checkout includ produse care nu au fost scanate.

Sursa foto: Freepik

Ce se întâmplă în magazinele din România

Și pe piața românească, numeroase hipermarketuri și supermarketuri au introdus case de marcat cu autoservire. Clienții pot scana produsele și achita cumpărăturile fără să treacă printr-o casă tradițională, deservită de un angajat. Totuși, eficiența acestei soluții depinde de costurile echipamentelor, de modul în care sunt supravegheate și de eventualele pierderi generate.

Un exemplu din străinătate este Dollar General, retailer american care a restricționat sau a eliminat casele self-checkout din aproximativ 12.000 de magazine în 2024, invocând inclusiv necesitatea reducerii pierderilor de marfă.

Experiența retailerilor arată că eliminarea unor sarcini din activitatea angajaților nu înseamnă dispariția tuturor costurilor. Companiile trebuie să investească în echipamente, mentenanță și prevenirea furturilor, iar personalul continuă să ofere asistență clienților.

Într-o perioadă în care inteligența artificială și automatizarea transformă tot mai multe domenii, companiile trebuie să evalueze atent rentabilitatea fiecărei investiții. Tehnologia poate îmbunătăți activitatea, însă numai dacă economiile obținute depășesc cheltuielile și riscurile suplimentare

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