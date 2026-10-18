Rațiile de luptă ale militarilor, vândute la preț redus. Ce spune MApN despre situație

Rațiile de hrană ale militarilor din Armata Română au ajuns la vânzare pe internet. Deoarece aceste alimente nu se comercializează în magazine, ele au devenit extrem de atractive pentru cei mai curioși dintre români. Cât costă și ce conține, de fapt, un pachet destinat soldaților români?

O femeie din Buzău a scos la vânzare două pachete cu hrană despre care susține că provin de la unitatea militară unde lucrează soțul ei. Rațiile individuale sunt inscripționate cu însemnele Armatei Române și au fost vândute cu 140 de lei. O singură pungă cântărește aproximativ 3 kilograme și conține alimentele necesare unui militar pentru o întreagă zi de activitate în teren. Deși alimentele sunt destinate armatei, comercializarea lor pe internet nu atrage automat sancțiuni disciplinare.

Ce conține punga cu alimente a Armatei Română

Anunțurile sunt extrem de „vânate” de pasionații de drumeții, pescari, vânători sau de către pasionații de obiecte și echipamente militare. O singură pungă necesită necesarul alimentar complet pentru un soldat timp de 24 de ore și include feluri principale de mâncare, gustări, băuturi, kit de încălzire fără foc deshis și șervețele umede.

În magazin, o rație de hrană asemănătore poate ajunge să coste până la 200 de lei. Conținutul este variat și include preparate consistente, printre care: friptură de pui și vită, fructe, cafele, gem de fructe, biscuiți digestivi, ceai și băuturi izotonice.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, până în acest moment nu au existat cazuri de sustragere a rațiilor din depozite. În mod normal, aceste pachete sunt păstrate în depozitele unităților și distribuite militarilor în timpul exercițiilor sau în situații de urgență. Nu sunt produse destinate comercializării, notează Observatornews.

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