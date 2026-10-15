De ce ne este mai greu să alegem atunci când avem prea multe opțiuni. Explicațiile psihologilor

De ce ne este mai greu să alegem atunci când avem prea multe opțiuni. Explicațiile psihologilor
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De la alegerea unui produs din supermarket până la găsirea unui film pe o platformă de streaming, avem la dispoziție tot mai multe variante. Deși libertatea de a alege este considerată un avantaj, psihologii avertizează că prea multe opțiuni ne pot face mai indeciși și chiar mai nemulțumiți de hotărârile luate.

Fenomenul este cunoscut drept „paradoxul alegerii” și a fost studiat de psihologul Barry Schwartz, profesor emerit la Swarthmore College, din Statele Unite.

Potrivit Associated Press, cercetările arată că o ofertă foarte variată poate provoca anxietate, indecizie și nemulțumire, în loc să faciliteze alegerea.

De ce prea multe variante ne fac să devenim indeciși

Barry Schwartz explică faptul că, atunci când avem foarte multe posibilități, devine mai dificil să identificăm cea mai potrivită variantă.

„În loc să fii eliberat de toate aceste opțiuni, ajungi paralizat”, a explicat psihologul.

Un experiment devenit celebru a demonstrat că oamenii sunt uneori mai dispuși să cumpere un produs atunci când au mai puține variante.

Într-un magazin alimentar, clienților le-au fost prezentate, în situații diferite, șase sau 24 de sortimente de gem. Cei care au avut de ales dintre numai șase sortimente au fost mai predispuși să cumpere un borcan.

Un rezultat asemănător a fost observat într-un experiment cu studenți. Aceștia au fost mai dispuși să realizeze o lucrare suplimentară atunci când au putut alege dintre șase teme, comparativ cu situația în care aveau 30 de variante.

De ce putem fi nemulțumiți chiar și după ce am ales

Problema nu dispare neapărat după luarea deciziei. Potrivit lui Schwartz, atunci când există foarte multe alternative, oamenii pot continua să se întrebe dacă nu cumva au ratat o variantă mai bună.

Această tendință îi afectează în special pe cei care încearcă să găsească întotdeauna cea mai bună soluție posibilă, în loc să accepte una suficient de bună.

Totuși, efectul nu apare în toate situațiile. O persoană pasionată de automobile, de exemplu, poate aprecia posibilitatea de a compara numeroase modele și caracteristici.

Daniel Willingham, profesor de psihologie la Universitatea din Virginia, explică faptul că rezolvarea problemelor necesită mai mult efort mental decât repetarea unor comportamente familiare.

Acesta este unul dintre motivele pentru care oamenii preferă adesea rutinele și iau automat numeroase decizii cotidiene.

Cum putem lua decizii mai ușor

Specialiștii recomandă reducerea numărului de alegeri inutile și stabilirea unor criterii clare înainte de compararea variantelor. De exemplu, atunci când cumpărăm un produs, putem decide mai întâi ce caracteristici sunt cu adevărat importante și putem elimina opțiunile care nu îndeplinesc aceste condiții.

O altă strategie este acceptarea unei variante suficient de bune, fără căutarea permanentă a unei soluții perfecte.

Scriitorul David Epstein, citat de Associated Press, spune că a început să aplice această metodă inclusiv la cumpărăturile online: stabilește ce trebuie să îndeplinească produsul și îl cumpără atunci când găsește unul potrivit, fără să continue să compare la nesfârșit. Psihologii recomandă și apelarea la persoane de încredere sau la specialiști pentru deciziile mai complicate.

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