Cu ce se ocupă Nicolae Mitea, după ce și-a pierdut averea de 2 milioane de euro. Acum are un salariu de 5.000 de lei

Cu ce se ocupă Nicolae Mitea, după ce și-a pierdut averea de 2 milioane de euro. Acum are un salariu de 5.000 de lei
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Fostul milionar al României trăiește cu 5.000 de lei pe lună / Sursa foto: Social media
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În anii în care era fotbalist profesionist, Nicolae Mitea obținea câștiguri de ordinul milioanelor de euro. După ce a renunțat la cariera sportivă, însă, situația sa financiară s-a schimbat considerabil. În prezent, fostul jucător ar avea un venit lunar de aproximativ 5.000 de lei. Acum, viața sa arată complet diferit față de perioada de glorie.

La începutul anilor 2000, Nicolae Mitea se număra printre fotbaliștii români de perspectivă, reușind să ajungă la unul dintre cluburile importante ale Europei, Ajax Amsterdam. În perioada petrecută în Olanda, acesta a împărțit vestiarul cu jucători de renume mondial, printre care Zlatan Ibrahimović, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Jari Litmanen și Nigel de Jong.

Fostul sportiv s-a bucurat de un salariu de 80.000 de euro

Anii petrecuți în campionatul olandez i-au adus lui Nicolae Mitea venituri considerabile, însă problemele medicale au avut un impact negativ asupra evoluției sale sportive. Fostul fotbalist a dezvăluit că, pe durata carierei, a câștigat în jur de două milioane de euro. În timp, o parte din această sumă a fost însă consumată prin diverse investiții și cheltuieli.

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„Am avut două milioane de euro, puteam să mă laud că am avut mai mult, dar ăştia au fost banii. N-au fost chiar aşa mulţi. Doar două milioane, dintre care un milion s-a investit și restul s-a cheltuit în decursul anilor. Am jucat la Ajax, la Dinamo şi cam asta a fost.

Nu înţeleg de ce vorbeşte lumea că n-am reuşit. OK, că n-am ajuns de la Ajax la un nivel foarte mare, ca alţi colegi ai mei. Hai să vedem cine joacă cinci ani la Ajax.

Am avut meciuri puţine, că m-am accidentat. Dacă nu eram important pentru ei… Păi, a doua zi după ce m-am accidentat cu ligamentele, mi-au dat doi ani extra de contract. L-au sunat pe nea Giovanni Becali şi au spus că au mare încredere. Ei sperau să ia câteva zeci de milioane de euro pe mine când îmi revin. Ce club ar veni să îţi prelungească doar pe ochi frumoşi. La noi în ţară nu îţi plătea nici operaţia.

Lumea vorbeşte cu femei, băuturi, Amsterdam, viaţa de noapte. Eu am fost de maximum cinci ori în club în cinci ani. Mentalitatea românului este cea mai proastă, cea mai slabă. Când mergi afară eşti respectat. Şi acum mă mai sună cei de la Ajax.

Așa e românul. Nu te mai bagă în seamă, nu dă doi bani pe tine. Toţi trebuie să fim pregătiţi pentru viaţa asta. Eu am 5000 de lei la Barca Academy. Din asta trăiesc. Mai am nişte terenuri bune. Se pot vinde şi se poate construi pe ele. Dar e blocată piaţa. Ce să trăieşti de banii ăştia?

Cel mai mare salariu l-am avut în Olanda, cu prime cu tot am ajuns la 80.000 de euro. Prime de campionat, salariu plus primă de Champions League. Asta a fost cea mai mare sumă”, a povestit Nicolae Mitea pentru Fanatik.

Nicolae Mitea a fost nevoit să renunțe la vila sa

După ce a pus capăt carierei de fotbalist, Nicolae Mitea a trecut prin dificultăți financiare care l-au determinat să renunțe la una dintre cele mai importante proprietăți ale sale. Fostul sportiv a dezvăluit că a investit în vila respectivă aproximativ 400.000 de euro. Totuși, după șase ani, a ajuns să o vândă pentru suma de 260.000 de euro, pentru a-și putea acoperi cheltuielile.

Nicolae Mitea a mărturisit că a decis să nu le mai ofere ajutor financiar fraților săi. El consideră că fiecare trebuie să își gestioneze propriile responsabilități. În prezent, fostul fotbalist își concentrează atenția asupra familiei sale și, în special, asupra fiicei sale, Ariana, pe care o consideră principala sa prioritate.

 

Mitea și-a ajutat financiar frații / Sursa foto: Social media

Nicolae Mitea, despre relația cu Andreea Tonciu: „Erau discuții despre căsătorie”

Relația dintre Nicolae Mitea și Andreea Tonciu a ținut mult timp primele pagini ale publicațiilor mondene. Cei doi au fost împreună aproximativ cinci-șase ani. Fostul fotbalist a dezvăluit că, în acea perioadă, au luat în calcul inclusiv posibilitatea de a se căsători.

Acum, privind retrospectiv acea etapă a vieții sale, Mitea consideră că atenția constantă acordată de presă relației lor a influențat modul în care povestea lor a fost percepută de public. Totodată, acesta admite că era foarte tânăr la vremea respectivă și că experiențele trăite l-au ajutat să își schimbe perspectiva asupra anumitor aspecte ale vieții.

A fost o relație serioasă, erau discuții de căsătorie, nu știu cine ce voia, dar eram încă tineri amândoi”, a declarat Nicolae Mitea, pentru aceeași sursă.

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Fostul milionar în euro al României care a ajuns să trăiască din 5.000 de lei: „Trebuie să fim pregătiţi pentru viaţa asta”

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