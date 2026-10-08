Fostul milionar în euro al României care a ajuns să trăiască din 5.000 de lei: „Trebuie să fim pregătiţi pentru viaţa asta”

Fostul milionar în euro al României care a ajuns să trăiască din 5.000 de lei: „Trebuie să fim pregătiţi pentru viaţa asta”
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La 41 de ani, Nicolae Mitea, unul dintre cei mai promițători fotbaliști români ai generației sale, a vorbit deschis despre situația sa financiară actuală. Fostul jucător de la Ajax a mărturisit că, în perioada de vârf a carierei, a strâns în conturi aproximativ două milioane de euro, însă astăzi trăiește din salariul pe care îl încasează ca antrenor la Barca Academy.

Considerat un mare talent al fotbalului românesc, Mitea a evoluat pentru Ajax în perioada 2003-2008, reușind să câștige titlul de campion al Olandei în 2004. În acei ani, veniturile sale au fost considerabile, mai ales datorită salariului și bonusurilor primite pentru performanțele echipei.

Fostul milionar în euro al României care a ajuns să trăiască din 5.000 de lei

Fostul internațional spune că a avut în conturi două milioane de euro și consideră că parcursul său în fotbal nu ar trebui privit ca un eșec, în ciuda faptului că nu a ajuns la nivelul altor colegi care au evoluat la Ajax.

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„Am avut două milioane de euro, puteam să mă laud că am avut mai mult, dar ăştia au fost banii. N-au fost chiar aşa mulţi. Am jucat la Ajax, la Dinamo şi cam asta a fost.

Nu înţeleg de ce vorbeşte lumea că n-am reuşit. Ok, că n-am ajuns de la Ajax la un nivel foarte mare, ca alţi colegi ai mei. Hai să vedem cine joacă cinci ani la Ajax.

Lumea vorbeşte cu femei, băuturi, Amsterdam, viaţa de noapte. Eu am fost de maximum cinci ori în club în cinci ani. Mentalitatea românului este cea mai proastă, cea mai slabă. Când mergi afară eşti respectat. Şi acum mă mai sună cei de la Ajax.

Așa e românul. Nu te mai bagă în seamă, nu dă doi bani pe tine. Toţi trebuie să fim pregătiţi pentru viaţa asta. Eu am 5000 de lei la Barca Academy. Din asta trăiesc. Mai am nişte terenuri bune. Se pot vinde şi se poate construi pe ele. Dar e blocată piaţa. Ce să trăieşti de banii ăştia?

Cel mai mare salariu l-am avut în Olanda, cu prime cu tot am ajuns la 80.000 de euro. Prime de campionat, salariu plus primă de Champions League. Asta a fost cea mai mare sumă”.

În prezent, fostul fotbalist susține că încasează aproximativ 5.000 de lei pe lună din activitatea de antrenor. De asemenea, acesta a precizat că deține mai multe terenuri pe care intenționează să le valorifice în viitor, însă spune că tranzacțiile sunt afectate de situația actuală a pieței imobiliare.

Mitea a dezvăluit și care a fost cel mai mare venit lunar din carieră. Potrivit propriilor declarații, în perioada petrecută în Olanda ajungea la aproximativ 80.000 de euro pe lună, sumă care includea salariul și primele de performanță obținute alături de Ajax în competițiile interne și europene.

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