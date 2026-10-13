A plecat să facă înconjurul lumii pe jos și s-a întors după 28 de ani. Povestea incredibilă a britanicului care a traversat 29 de țări

A plecat să facă înconjurul lumii pe jos și s-a întors după 28 de ani. Povestea incredibilă a britanicului care a traversat 29 de țări
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Sursa foto: Facebook/Karl Bushby
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Un fost parașutist britanic a revenit în Marea Britanie după o călătorie începută în urmă cu aproape 28 de ani, timp în care a străbătut aproximativ 58.000 de kilometri și 29 de țări, fără să folosească mijloace de transport pentru a avansa pe traseu.

Karl Bushby, în vârstă de 57 de ani, a traversat deșerturi, jungle și întinderi înghețate, a fost amenințat cu arme și arestat, iar acum mai are de parcurs ultima etapă până în orașul natal.

Karl Bushby a pornit în aventura vieții sale la 1 noiembrie 1998, din Punta Arenas, Chile, având doar 500 de dolari și un cărucior cu echipamente de supraviețuire. Obiectivul său era să ajungă pe jos în Hull, orașul său natal din Anglia, fără să folosească vreun mijloc de transport pentru a scurta traseul.

Expediția, denumită „Goliath”, trebuia să dureze inițial 12 ani. Aproape trei decenii mai târziu, britanicul a ajuns în sfârșit pe teritoriul țării sale, după ce a traversat înot Canalul Mânecii.

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Într-un interviu acordat publicației The Guardian, Bushby a povestit experiențele care i-au marcat călătoria și obstacolele care l-au împiedicat să ajungă acasă mai devreme.

Sursa foto: Facebook/Karl Bushby

A traversat jungle periculoase și a fost amenințat cu arma

Primele dificultăți au apărut chiar în America de Sud. În Patagonia, vânturile extrem de puternice îl obligau uneori să meargă aplecat, iar lipsa alimentelor l-a adus în situația de a supraviețui trei zile cu o singură banană.

Una dintre cele mai periculoase etape a fost traversarea regiunii Darién, dintre Columbia și Panama, cunoscută pentru terenul dificil și prezența grupărilor armate.

Pentru a nu atrage atenția, Bushby s-a deghizat în om al străzii și și-a ascuns hărțile, busola și medicamentele în buzunare cusute în haine.

„M-am trezit de câteva ori cu armele îndreptate spre mine”, a povestit aventurierul.

Britanicul spune că a reușit să iasă din situațiile periculoase păstrându-și calmul și explicându-le celor întâlniți ce încerca să realizeze.

S-a întâlnit cu un urs polar și a fost arestat în Rusia

În 2006, Bushby și aventurierul Dimitri Kieffer au traversat strâmtoarea Bering, dintre Alaska și Siberia, deplasându-se pe bucăți de gheață instabilă și prin apa înghețată.

Călătoria a durat 14 zile, iar cei doi au ajuns la destinație cu proviziile aproape epuizate. În timpul traversării, au întâlnit și un urs polar pe care nu au reușit să îl sperie cu artificii.

„Dacă ar fi vrut să ne atace, eram morți. Nu aveam nicio cale de scăpare”, a declarat Bushby.

După ce au ajuns în Siberia, cei doi au fost arestați de autoritățile ruse, fiind suspectați de spionaj. Au fost condamnați, dar în cele din urmă au fost expulzați în Alaska.

Expediția a fost întârziată ulterior de restricții privind vizele, dificultăți financiare și pandemia de COVID-19. În total, Bushby a petrecut aproximativ 11 ani încercând să traverseze Rusia.

O altă etapă spectaculoasă a avut loc în 2024, când a traversat înot Marea Caspică, din Kazahstan până în Azerbaidjan, alături de alți trei înotători. Traversarea a durat 31 de zile.

Sursa foto: Facebook/Karl Bushby

După 28 de ani, mai are foarte puțin până acasă

La începutul lunii octombrie 2026, Bushby a ajuns în Anglia după ce a traversat înot Canalul Mânecii. Cei aproximativ 34 de kilometri au fost parcurși în trei zile, cu un total de 20 de ore petrecute în apă.

Britanicul speră să ajungă la locuința mamei sale, din Hull, pe 1 noiembrie, exact la 28 de ani de la începutul aventurii.

Deși a supraviețuit unor situații extreme, recunoaște că perspectiva întoarcerii la o viață obișnuită îl sperie.

„Scopul vieții mele este pe cale să se încheie brusc”, a mărturisit el.

Bushby spune că va trebui să își găsească un loc de muncă și să refacă legăturile cu familia, după aproape trei decenii petrecute departe de casă.

Povestea expediției sale va fi prezentată și într-un documentar realizat de regizorul german Werner Herzog.

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