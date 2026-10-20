Aplicația Revolut, indisponibilă în România. De ce a căzut și ce se întâmplă cu banii clienților

Aplicația Revolut, indisponibilă în România. De ce a căzut și ce se întâmplă cu banii clienților
Revolut. Foto: Profimedia
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Aplicația Revolut întâmpină probleme marți dimineață în mai multe țări, inclusiv în România. Serviciul bancar utilizat de zeci de milioane de oameni a fost raportat ca indisponibil în state precum Germania, Marea Britanie, Spania, Italia, Portugalia, Statele Unite și Australia.

Unii utilizatori din România au primit la încercarea de conectare mesajul „Ne pare rău, ceva nu a mers. Vă rugăm să încercați mai târziu”. Alți clienți au reușit să acceseze aplicația, însă nu au putut efectua anumite operațiuni, printre care schimburile valutare sau mutarea fondurilor între conturi. Totodată, au existat reclamații din partea unor utilizatori care au spus că nu pot retrage bani de la bancomat cu cardurile Revolut ori nu au acces la servicii asociate acestora, cum ar fi închirierea unui scuter electric.

Aplicația Revolut, indisponibilă în România

Sute de români au raportat începând cu ora 09:00 probleme de funcționare pe platforma Downdetector, semnalând dificultăți de accesare a aplicației.

Revolut a transmis un mesaj oficial în care a confirmat existența problemelor tehnice.

„În prezent, ne confruntăm cu o întrerupere a serviciului care afectează mai multe funcționalități, ceea ce poate duce la imposibilitatea accesării anumitor servicii“, a anunțat compania marți dimineață pe unul dintre conturile sale de pe X.

„Echipa noastră de ingineri lucrează intens pentru a restabili funcționarea completă a serviciului cât mai repede posibil. Vă mulțumim pentru răbdare și ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate”, a adăugat aceasta.

La sfârșitul lunii septembrie, compania anunța că are 5 milioane de clienți în România și că numărul utilizatorilor continuă să crească. Potrivit datelor comunicate de bancă, România reprezintă a cincea cea mai mare piață a Revolut din Uniunea Europeană și a șasea la nivel global.

„Aproape unul din trei adulți din România folosește acum Revolut”, a transmis banca digitală.

De ce a căzut și ce se întâmplă cu banii clienților

Compania fintech britanică, care are peste 70 de milioane de clienți retail în 40 de țări, este prezentă pe piața din România din mai 2018, la trei ani după lansarea sa globală.

În septembrie, Revolut a confirmat că informații sensibile ale unor clienți au fost divulgate către o terță parte neautorizată, după ce compania a primit solicitări frauduloase trimise de pe un domeniu de e-mail al unei agenții guvernamentale legitime.

În paralel, utilizatori din Marea Britanie au raportat probleme similare, afirmând că nu pot accesa aplicația și că plățile cu cardurile au fost respinse. Revolut, care are 13 milioane de clienți în Regatul Unit, a precizat că utilizatorii ar putea întâmpina „probleme” cu aplicația sa din cauza unei întreruperi a serviciului.

Clienți din mai multe țări au relatat pe rețelele sociale că aplicația „pur și simplu nu funcționează”, în timp ce alții au spus că tranzacțiile cu cardul au fost refuzate.

„Tocmai am fost umilit în timp ce făceam cumpărături, iar cardurile mele sunt refuzate”, a scris unul dintre utilizatori.

Un alt client a transmis:

„Sunt în vacanță în Grecia. Revolut nu funcționează pe trei conturi.”

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