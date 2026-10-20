Schimbări în lanț pentru mai multe zodii, la final de 2026. Vin ultimele 3 Luni Pline

Schimbări în lanț pentru mai multe zodii, la final de 2026. Vin ultimele 3 Luni Pline
Lună Plină. Foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Anul 2026 se apropie de final, iar până la începutul noului an mai au loc trei faze de Lună Plină, fiecare având o semnificație aparte în astrologie.

Potrivit interpretărilor astrologice, aceste momente sunt asociate cu schimbări, reflecție și pregătirea pentru un nou început. Ultima Lună Plină din acest an va avea loc pe 23 decembrie.

Vin ultimele 3 Luni Pline din 2026

Pe 26 octombrie este Luna Vânătorului, asociată cu mijlocul toamnei. Potrivit semnificațiilor atribuite acestui fenomen, ea aduce sentimentul de putere, motivație și dorința de a continua planurile începute, fără a fi influențați de părerile celor din jur.

Luna Castorului are loc pe 24 noiembrie și își are originea în vechile tradiții legate de perioada în care oamenii își pregăteau gospodăriile pentru sezonul rece. Această Lună Plină este asociată cu reflecția interioară, grija față de sine și nevoia de retragere pentru identificarea aspectelor care necesită atenție la nivel personal.

Ultimul fenomen de acest fel din 2026 este Luna Rece, programată pentru 23 decembrie. În astrologie, aceasta simbolizează eliberarea de trecut și de experiențele acumulate de-a lungul anului, precum și pregătirea pentru o nouă etapă. Este considerată o perioadă în care oamenii își pot seta noi obiective și planuri pentru viitor.

Anul 2027 va debuta cu Luna Lupului, care va avea loc pe 22 ianuarie. Denumirea sa este legată de nopțile reci de iarnă, iar semnificația atribuită acestui fenomen este cea a solidarității, puterii și rezistenței. Potrivit astrologilor, deși începutul de an aduce energie nouă, vor exista și influențe din trecut care vor trebui gestionate astfel încât să nu afecteze prezentul.

CITEŞTE ŞI: Prințul Marco a divorțat în secret de Bianca Ghiurcă?! S-a dat singur de gol

Cum arată sutienul de 50 de milioane de dolari pe care Kylie Jenner l-a purtat în timpul defilării pentru Victoria’s Secret. Este cel mai scump din lume

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce spune bunicul adolescentului care și-a atacat profesoara la o școală din Bistrița. Dezvăluiri despre problemele pe care le avea
Ce spune bunicul adolescentului care și-a atacat profesoara la o școală din Bistrița. Dezvăluiri despre problemele pe care le avea
Agresorul din Bistrița a explicat motivul pentru care a recurs la acest gest. De când pregătea atacul
Agresorul din Bistrița a explicat motivul pentru care a recurs la acest gest. De când pregătea atacul
Alertă după o serie de cinci cutremure! Seismologii monitorizează activitatea tectonică din Pacific
Alertă după o serie de cinci cutremure! Seismologii monitorizează activitatea tectonică din Pacific
Prăbușirea incredibilă a unui campion din Premiere League! A pierdut bani la jocuri de noroc și a ajuns implicat într-un scandal cu sute de kilograme de cocaină
Prăbușirea incredibilă a unui campion din Premiere League! A pierdut bani la jocuri de noroc și a ajuns implicat într-un scandal cu sute de kilograme de cocaină
S-a terminat povestea de dragoste care a cucerit tenisul! Svitolina și Monfils divorțează, deși încă se iubesc. Care este motivul
S-a terminat povestea de dragoste care a cucerit tenisul! Svitolina și Monfils divorțează, deși încă se iubesc. Care este motivul
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
Mediafax
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
Astăzi este votul decisiv pentru Guvernul Niculescu. Cum arată ultimele calcule pentru votul de învestire și care este programul
Gandul.ro
Astăzi este votul decisiv pentru Guvernul Niculescu. Cum arată ultimele calcule pentru votul de învestire și care este programul
Prezentatoarea TV și-a dat pe spate fanii cu o nouă apariție incendiară: „Absolut superbă!”
Prosport.ro
Prezentatoarea TV și-a dat pe spate fanii cu o nouă apariție incendiară: „Absolut superbă!”
Un șofer de 76 de ani, cursă pe contrasens pe o stradă din Vaslui. Un jandarm a intervenit pentru a preveni un accident
Adevarul
Un șofer de 76 de ani, cursă pe contrasens pe o stradă din Vaslui. Un jandarm a intervenit pentru a preveni un accident
O importantă cercetătoare în domeniul cancerului a murit din cauza bolii pe care încerca să o vindece. Care a fost primul ei simptom
Digi24
O importantă cercetătoare în domeniul cancerului a murit din cauza bolii pe care încerca să o vindece. Care a fost primul ei simptom
Haaland i-a amuzat pe fani cu această fotografie. Ce bea starul lui Manchester City
Mediafax
Haaland i-a amuzat pe fani cu această fotografie. Ce bea starul lui Manchester City
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: puțini o mai recunosc pe blondina care făcea furori cu formele apetisante
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: puțini o mai recunosc pe blondina care făcea furori cu formele apetisante
Marele campion a ajuns să vândă fier vechi: „Tai vagoane de tren abandonate”
Prosport.ro
Marele campion a ajuns să vândă fier vechi: „Tai vagoane de tren abandonate”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cine este soțul Mirelei Vaida și cu ce se ocupă. Vedeta a refuzat să meargă cu el la Asia Express
Click.ro
Cine este soțul Mirelei Vaida și cu ce se ocupă. Vedeta a refuzat să meargă cu el la Asia Express
„Dacă n-au pâine, să mănânce borș”: Care este rețeta pentru pace în Europa pe care Donald Trump o împărtășește cu „ideologul lui Putin”
Digi 24
„Dacă n-au pâine, să mănânce borș”: Care este rețeta pentru pace în Europa pe care Donald Trump o împărtășește cu „ideologul lui Putin”
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii ‘60 că aceasta este data când se va sfârși lumea
Digi24
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii ‘60 că aceasta este data când se va sfârși lumea
De ce japonezii fac schimbul de ulei la fiecare 5.000 de kilometri, iar europenii o fac de până la 6 ori mai rar?
Promotor.ro
De ce japonezii fac schimbul de ulei la fiecare 5.000 de kilometri, iar europenii o fac de până la 6 ori mai rar?
BANCUL ZILEI. – Am comandat friptură cu o felie de lamâie, zice Bulă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Am comandat friptură cu o felie de lamâie, zice Bulă!
Redmi dezvăluie specificațiile ecranului modelului K100
go4it.ro
Redmi dezvăluie specificațiile ecranului modelului K100
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Actorul din The Walking Dead a realizat un film Resident Evil
Go4Games
Actorul din The Walking Dead a realizat un film Resident Evil
Astăzi este votul decisiv pentru Guvernul Niculescu. Cum arată ultimele calcule pentru votul de învestire și care este programul
Gandul.ro
Astăzi este votul decisiv pentru Guvernul Niculescu. Cum arată ultimele calcule pentru votul de învestire și care este programul
SE ÎNCHID ȘCOLILE din cauza unei alerte de furtună! Meteorologii au tras semnalul de alarmă
Mediafax Italia
SE ÎNCHID ȘCOLILE din cauza unei alerte de furtună! Meteorologii au tras semnalul de alarmă
Povestea celebrului model care VINDEA GENȚI pe stradă ca să poată supraviețui
Mediafax Spania
Povestea celebrului model care VINDEA GENȚI pe stradă ca să poată supraviețui
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.