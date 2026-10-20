Schimbări în lanț pentru mai multe zodii, la final de 2026. Vin ultimele 3 Luni Pline

Anul 2026 se apropie de final, iar până la începutul noului an mai au loc trei faze de Lună Plină, fiecare având o semnificație aparte în astrologie.

Potrivit interpretărilor astrologice, aceste momente sunt asociate cu schimbări, reflecție și pregătirea pentru un nou început. Ultima Lună Plină din acest an va avea loc pe 23 decembrie.

Vin ultimele 3 Luni Pline din 2026

Pe 26 octombrie este Luna Vânătorului, asociată cu mijlocul toamnei. Potrivit semnificațiilor atribuite acestui fenomen, ea aduce sentimentul de putere, motivație și dorința de a continua planurile începute, fără a fi influențați de părerile celor din jur.

Luna Castorului are loc pe 24 noiembrie și își are originea în vechile tradiții legate de perioada în care oamenii își pregăteau gospodăriile pentru sezonul rece. Această Lună Plină este asociată cu reflecția interioară, grija față de sine și nevoia de retragere pentru identificarea aspectelor care necesită atenție la nivel personal.

Ultimul fenomen de acest fel din 2026 este Luna Rece, programată pentru 23 decembrie. În astrologie, aceasta simbolizează eliberarea de trecut și de experiențele acumulate de-a lungul anului, precum și pregătirea pentru o nouă etapă. Este considerată o perioadă în care oamenii își pot seta noi obiective și planuri pentru viitor.

Anul 2027 va debuta cu Luna Lupului, care va avea loc pe 22 ianuarie. Denumirea sa este legată de nopțile reci de iarnă, iar semnificația atribuită acestui fenomen este cea a solidarității, puterii și rezistenței. Potrivit astrologilor, deși începutul de an aduce energie nouă, vor exista și influențe din trecut care vor trebui gestionate astfel încât să nu afecteze prezentul.

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