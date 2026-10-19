Cum arată sutienul de 50 de milioane de dolari pe care Kylie Jenner l-a purtat în timpul defilării pentru Victoria’s Secret. Este cel mai scump din lume

Cum arată sutienul de 50 de milioane de dolari pe care Kylie Jenner l-a purtat în timpul defilării pentru Victoria’s Secret. Este cel mai scump din lume
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Kylie Jenner
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Kylie Jenner a fost una dintre aparițiile care au atras atenția la Victoria’s Secret Fashion Show, eveniment desfășurat la Los Angeles. Vedeta a urcat pentru prima dată pe podiumul celebrului show și a purtat Fantasy Bra, una dintre cele mai cunoscute creații din istoria brandului.

Pentru debutul său la Victoria’s Secret Fashion Show, Kylie Jenner a defilat purtând sutienul Fantasy Bra, prezentat anterior în 2018 de modelul suedez Elsa Hosk. De atunci, piesa nu a mai fost expusă în cadrul unei prezentări de modă a brandului.

Cum arată sutienul de 50 de milioane de dolari purtat de Kylie Jenner

Sutienul are în centru un diamant galben Fancy Vivid de 75,54 carate și este decorat cu 4.410 diamante naturale.

Foto: Instagram

Piesa cântărește aproximativ 1,8 kilograme și are o valoare estimată la 50 de milioane de dolari, fiind considerată cea mai valoroasă creație de acest tip realizată pentru Victoria’s Secret.

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După mai mulți ani în care nu a mai apărut într-un show al brandului, Fantasy Bra a revenit pe podium la ediția din acest an, fiind purtat de Kylie Jenner la prima sa participare în cadrul evenimentului.

 

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Ținuta vedetei a fost completată de o pereche de bikini albi, o fustă transparentă și aripile specifice Victoria’s Secret. În public s-au aflat mama sa, Kris Jenner, dar și actorul Timothée Chalamet, care au urmărit momentul din sală.

Kylie Jenner îi calcă surorii sale pe urme

Apariția lui Kylie Jenner vine la câțiva ani după debutul surorii sale, Kendall Jenner, în cadrul Victoria’s Secret Fashion Show. Kendall a pășit pentru prima dată pe podiumul brandului în 2015, la vârsta de 20 de ani.

Victoria’s Secret a reluat organizarea prezentărilor sale de modă în 2024, după o pauză începută în 2018. Ediția desfășurată la Los Angeles a reunit numeroase nume cunoscute, printre care Megan Thee Stallion, Vanessa Bryant și Dylan Sprouse, prezent la eveniment pentru a o susține pe soția sa, modelul Barbara Palvin.

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