Kylie Jenner s-a lansat în muzică! Reacțiile fanilor furioși: ”Regina Auto-Tune”

Surpriză în showbizul internațional! Kylie Jenner s-a lansat în muzică sub pseudonimul King Kylie. Odată cu noul single, modelul internațional a intrat într-o nouă eră. Totuși, decizia sa nu a fost văzută cu ochi buni de toată lumea. Mulți fani au criticat-o pentru prestația sa și chiar au acuzat-o că nu are talent, ci este ajutată de efectele speciale de voce. Află, în articol, toate detaliile!

Kylie Jenner este cunoscută pentru că reușește mereu să transforme fiecare parte a identității sale într-un brand. De la produse de îngrijire a pielii sau tequila până la colaborări în lumea modei, vedeta a avut mereu succes. Acum, ea și-a încercat norocul în industria muzicală.

Kylie Jenner s-a lansat în muzică

În urmă cu doar câteva ore, Kylie Jenner s-a lansat în industria muzicală cu melodia Fourth Strike, în colaborare cu trupa electro-pop Terror Jr. Acesta este, de fapt, o continuare a piesei Three Strikes, care a fost coloana sonoră a campaniei de debut pentru rujurile vedetei, Kylie Cosmetics.

Încă de atunci au existat zvonuri conform cărora Kylie ar fi fost vocalista secretă a melodiei. De altfel, modelul internațional s-a legat de acest aspect atunci când și-a anunțat noua piesă. Într-o postare pe rețelele de socializare, ea a menționat că de aici i-a venit ideea de a-și încerca norocul pe plan muzical.

„Acum 10 ani exista un mic zvon că eu eram cea care cânta de fapt Three Strikes! Nu eram eu. Mi-aș fi dorit să fiu eu. Așa că mi-a venit ideea să ne unim pentru Fourth Strike”, a scris Kylie Jenner pe Instagram.

Piesa lui Kylie Jenner, criticată de fani

Fanii nu au primit tocmai cu brațele deschise colaborarea, criticând faptul că vedeta internațională cântă foarte puțin, iar versurile sunt simple – „One strike, two strike, let me get the mood right”. De asemenea, a avut grijă să șoptească și noul pseudonim: King Kylie.

De asemenea, internauții au aruncat cuvinte grele la adresa lui Kylie, susținând că nu are talent muzical. Oamenii au acuzat-o că a folosit Auto-Tune și efecte speciale de voce pentru melodia Fourth Strike. În timp ce unii s-au arătat nedumeriți și au criticat-o, alții s-au amuzat copios.

„Regina Auto-Tune”/ „Nu-mi dau seama dacă face rap sau cântă – melodia automată m-a amețit, dar urât, Regele Kylie”/ „Kylie Jenner cântă versuri rap acum? Am intrat oficial în multiversul nebuniei”/ „Fiecare vers sună de parcă a fost mixat pe pilot automat și scris de un algoritm. Zero emoție. Zero originalitate. Ambalaj pur de brand, deghizat în artă”, au fost câteva dintre comentariile de pe TikTok și Twitter.

Citește și: Divorț-ȘOC în showbizul din România! Și-au spus ADIO după doar 3 luni de căsnicie