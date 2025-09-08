Divorț-ȘOC în showbizul din România! Și-au spus ADIO după doar 3 luni de căsnicie

Cariera și viața personală a unui fotbalist român de 28 de ani par să fi intrat pe o pantă dificilă. După ce a rămas fără echipă în această vară și a trecut prin probleme medicale cauzate de o accidentare, sportivul se confruntă acum și cu o lovitură în plan personal: căsnicia lui este pe punctul de a se încheia la doar trei luni de la nuntă.

Este vorba despre Dragoș Nedelcu, fotbalist crescut la Viitorul Constanța, trecut prin FCSB și fost internațional de tineret al României. Considerat cândva unul dintre cei mai promițători jucători ai generației sale, Nedelcu a avut ghinionul să fie tras înapoi de accidentări repetate și de lipsa de constanță. În iulie, Farul Constanța a renunțat la serviciile sale, iar jucătorul s-a trezit fără echipă. Divorț-ȘOC în showbiz Sportivul este acum aproape de un transfer la Steaua, în Liga 2, însă grijile din carieră au fost dublate de cele din viața personală. Relația cu soția sa, Anca Gheauru, s-a deteriorat rapid după nuntă, iar cei doi au ajuns în pragul divorțului. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu câțiva ani, iar legătura lor a devenit publică în 2023. Fotbalistul a cerut-o în căsătorie pe Anca în mai 2024, iar nunta a avut loc în iunie, în prezența familiei și prietenilor. Totuși, căsnicia nu a rezistat. „Cei doi nu mai formează un cuplu! Nedelcu și-a șters toate pozele cu ea, nu o mai urmărește, s-a terminat relația lor. Totul s-a întâmplat după ce-au făcut nunta. O chestie peste care Dragoș n-a putut să treacă", au declarat apropiați ai jucătorului pentru gsp.ro. Soția fotbalistului, alături de care a împărtășit doar câteva luni de viață maritală, este manager al unor cluburi din Mamaia și deține un salon de înfrumusețare unde oferă tratamente de remodelare corporală. Deși divorțul pare inevitabil, Dragoș Nedelcu încearcă să-și canalizeze energia în fotbal. Negocierile cu Steaua ar putea însemna un nou început, chiar dacă în eșalonul secund. O mutare la București ar reprezenta pentru el atât o șansă de relansare sportivă, cât și o oportunitate de a lăsa în urmă perioada complicată de la Constanța.