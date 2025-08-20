Divorț-ȘOC în showbiz! Una dintre cele mai vocale influencerițe din România i-a spus adio soțului, după 11 ani de căsnicie

O influenceriță a divorțat oficial de bărbatul în brațele căruia își găsise fericirea și liniștea! A rupt tăcerea pe rețelele de socializare și a dezvăluit în ce relație a rămas cu fostul ei partener de viață. Iată ce mesaj a publicat!

Lumea influencerilor din România a fost zguduită astăzi de o veste neașteptată: Aluziva a confirmat că s-a separat oficial de soțul ei. Anunțul a venit direct de la ea, prin intermediul unei postări de pe rețelele de socializare. Nu lasă loc de dubii: mariajul lor s-a încheiat.

„Nu e o glumă. Azi am fost la notar ca să semnăm divorțul”, a fost mesajul transmis de Aluziva.

Potrivit influenceriței, actele au fost semnate astăzi, 20 august, într-un cadru liniștit, iar despărțirea a fost una fără conflicte. Aluziva a ținut să sublinieze că separarea nu le afectează relația ca părinți. Ea a publicat pe pagina ei de Instagram un videoclip în care a rupt tăcerea despre divorț. Ea și fostul ei partener, Adi, au vorbit deschis despre separare! Cei doi încă se iubesc, însă au decis că este mai bine să pună punct mariajului.

„Ideea e că în jumătate de oră eu și Adi intrăm la notar să semnăm actele de divorț. După 11 ani în care am fost acolo unul pentru altul, ne-am dat seama că în ultima vreme nu mai funcționează lucrurile așa cum ne-am fi dorit. Am vorbit despre atâtea lucruri cu deschidere și despre depresie și perioada de naștere și nu știu, problemele medicale și am împărțit cu voi și bune și rele…. Firesc este ca și de acum înainte să rămân loială comunității, mai ales că până la urmă sunt cunoscută în online pentru lejeritatea sau lipsa de hibă cu care am vorbit despre subiecte personale, intime și așa mai departe. Încă ne iubim, dar este o decizie matură, responsabilă. Suntem amândoi în terapie. Suntem altă generație decât părinții noștri. Ne dăm amândoi interesul să fim în continuare cei mai buni prieteni și cei mai buni părinți pentru copii. Ne-am jurat și promis unul altuia că nu o să ne bălăcărim niciodată în fața copiilor, eu niciodată nu o să le vorbesc copiilor urât despre Adi”, a spus Aluziva pe InstaStory.

Aluziva, ținta unei înșelăciuni

Influencerița a trecut printr-o experiență neașteptată: o tenetivă de înșelăciune bancară extrem de convingătoare, desfășuară la telefon. Totul a început într-o dimineață obișnuită, când Aluziva a primit apel de la un număr necunoscut, care se recomandă drept reprezentant al unei bănci cunoscute din România. Persoana respectivă i-a spus că cineva s-ar fi prezentat cu actul ei de identitate la o sucursală și ar fi cerut un credit de 40.000 de lei, aprobat deja.

„În dimineața asta am avut parte de un șoc, pentru că am primit un telefon de la un număr care se prezenta drept o bancă. Mi s-a spus că cineva s-a prezentat cu buletinul meu într-o sucursală și a făcut o solicitare de credit de 40.000 de lei care a fost aprobată. Eu mi-am luat șoc, vă dați seama, am stat 20 de minute la telefon cu această persoană ca spre finalul conversației eu să îmi dau seama că este foarte insistentă și îmi cere informații personale. Am refuzat să dau detalii personale, am spus că mi se pare ciudat faptul că îmi cere să spun câți bani am în cont și tot felul de întrebări. Le-am zis că nu voi discuta aceste informații, mai ales că dacă sunteți de la bancă, înseamnă că știți câți bani am eu în cont”, a povestit Aluziva pe rețelele de socializare.

Citește și: Cristina Ich, scandal monstru în mediul online: ”Ai făcut mișto de oamenii sărmani”