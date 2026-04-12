Fosta soție îl așteaptă pe Ilie Năstase la mănăstire, de Paște. Ioana: „Dacă își dorește să ne vedem, de ce nu?”

Sărbătorile pascale sunt, în esență, despre liniște, credință și echilibru sufletesc, un moment în care oamenii caută mai mult pacea interioară decât agitația cotidiană. Pentru Ioana Năstase, aceste sărbători au aceeași semnificație profundă, mai ales după un an marcat de tensiuni și discuții legate de un posibil divorț de Ilie Năstase, care în final nu s-a concretizat. În acest context, vedeta a ales să petreacă sărbătorile pascale într-un mod cât mai potrivit pentru sufletul ei: La mânăstire, într-un loc încărcat de spiritualitate, acolo unde, recunoaște în interviul pe care l-a oferit pentru CANCAN.RO, că îl așteaptă și pe Ilie Năstase.

Ioana Năstase a avut parte de un an plin de schimbări, dar și de decizii surprinzătoare de la care, într-un final, a făcut un pas în spate. După ce a înaintat actele de divorț, soția lui Ilie Năstase a trecut printr-o perioadă încărcată emoțional, presărată cu incertitudini și momente de reflecție. Așadar, a ales să petreacă, din nou, Paștele la mănăstire, fără încă soțul ei, însă nu exclude ca Ilie Năstase să-i facă o vizită.

Ioana Năstase petrece Paștele la mănăstire după ce a înaintat actele de divorț

Ioana Năstase a plecat singură la mănăstire de Paște și a ales să petreacă sărbătorile într-un cadru care îi oferă liniște și regăsire interioară. Pentru soția lui Ilie Năstase aceasta nu este o alegere neobișnuită, dimpotrivă. Paștele petrecut printre călugări este o tradiție care a devenit parte din viața ei.

„Paștele îl petrec la mănăstire la Nechit, eu aici merg dintotdeauna. Aici, la Nechit mă ducea bunica de când aveam 5 ani. Am păstrat tradiția aceasta. Este al treilea an când petrec aici cu călugării, oamenii de aici”, a declarat Ioana Năstase.

Locul în care Ioana a ales să își petreacă Paștele este unul special, plin de liniște, dar și de căldură sufletească, unde tradițiile sunt păstrate cu sfințenie, iar atmosfera este primitoare și plină de credință.

„Este foarte frumos la mânăstire, avem mâncare tradițională specifică Paștelui, de toate, ouă roșii, drob, pască. Călugării gătesc și pun niște mese extraordinare, sunt foarte bine organizați. Oamenii sunt iubitori, deosebiți. Vin oameni din toate colțurile țării, sunt sute de oameni care vin. Se fac mese lungi, deosebite, cei de acolo sunt foarte primitori”, a mai spus soția lui Ilie Năstase pentru CANCAN.RO.

Bruneta îl așteaptă pe Ilie Năstase să o viziteze la mănăstire

Cu toate că divorțul dintre ea și Ilie Năstase este pus „pe pauză” pentru moment, iar relația lor a fost marcată de incertitudine, Ioana susține că nu exclude o revedere cu soțul ei chiar la mănăstire, acolo unde îl așteaptă cu drag, fără resentimente.

„Dacă își dorește să ne vedem, nu văd nimic rău în asta. Sunt un om fără resentimente, îmi iubesc aproapele, deci dacă își dorește să vină, de ce nu. Eu îl aștept cu mare drag”, a mai spus ea pentru CANCAN.RO.

În Noptea de Înviere, atmosfera de la mănăstire capată o încărcătură spirituala specială, iar pentru Ioana aceste momente sunt foarte importante. Astfel, o vizită din partea încă soțului ei ar căpăta o semnificație aparte, mai ales că orice dorință pentru care s-a rugat acolo i s-a îndeplinit.

„În Noaptea de Înviere este foarte frumos aici, stau toată slujba la biserica, dimineața merg să iau Paștele. De fiecare dată tot ce m-am rugat la Nechit mi s-a îndeplinit”, a spus ea.

