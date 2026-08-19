Thassos nu mai e chiar ieftină. Cât ajunge să coste o singură zi la plajă

Un turist român a încercat să afle cât costă, în realitate, o zi întreagă la plajă pentru o familie aflată în Thassos, în contextul în care multe beach‑baruri oferă șezlonguri fără taxă de închiriere dacă este realizată o consumație minimă.

Experimentul a fost făcut în Potos, iar grupul era format din patru adulți și doi copii, ajunși pe plajă în jurul orei 10:30, unde au găsit atât locuri la soare, cât și la umbră.

Thassos nu mai e chiar ieftină

Pe durata dimineții, cei șase au comandat mai multe produse, de la băuturi la mâncare: două ape, două freddo cappuccino, două beri, un cocktail, două cafele, două sucuri, o pizza, un club sandwich și o tortilla cu pui. Înainte de ora 14:00, nota de plată ajunsese la 81 de euro, sumă care depășea deja consumația minimă cerută pentru folosirea șezlongurilor. Turistul a precizat că grupul urma probabil să mai comande și alte produse până la plecare.

„Azi am vrut să fac un experiment. Dar să și ofer niște explicații celor care ar avea nevoie – despre șezlongurile gratis de pe plajele din Thassos, contra consumație. Am venit la unul dintre barurile preferate din Potos pe la 10:30. Șezlonguri pe alese, mai la soare sau mai la umbră, în cea mai aglomerată zi din an. Ne-am luat 2 ape, 2 freddo cappuccino, 2 beri, 1 cocktail, 2 cafele, 2 sucuri, pizza, club sanviș, chicken tortilla. Înainte de ora 14 am închis nota: 81 de euro pentru tot, 4 adulți și 2 copii. Am depășit așadar cu mult consumația minimă și sunt șanse mari să mai luăm ceva până plecăm. Nu e greu să faci consumație, dacă îți iei și băuturi și ceva de mâncare, în câteva ore. Pentru că în ultimii ani majoritatea barurilor au și ceva de mâncare”.

Cât ajunge să coste o singură zi la plajă

Conform Click!, Pentru această sumă, turiștii au beneficiat nu doar de mâncare și băuturi, ci și de facilități precum umbră, acces la toaletă și intrare lină în apă, fără să achite separat șezlongurile. Turistul a descris experiența ca fiind completă și confortabilă, considerând că modelul de consumație este o formă firească de a susține afacerile de pe plajă.

„Am avut parte de: cafeaua fierbinte, berea rece, mâncarea foarte ok, umbră, acces la toaletă, intrare lină cu nisip, atmosferă foarte plăcută. Fără să plătim o taxă de șezlong și achitând doar ce am consumat. Cam acesta este modul «natural» de a da ceva înapoi afacerii amenajate pe plajă, ca să avem noi confort și experiență foarte plăcută. Sigur, există și varianta de a achita o taxă de închiriere pentru șezlong, în baza căreia primiți sau nu ceva de băut. Voi pe care dintre variante o preferați? Consumație sau taxă de închiriere?”, a scris acesta pe un grup de Facebook.

În paralel, o turistă româncă, care vizitează Thassos încă din 2009, a relatat o experiență neplăcută în timpul unei croaziere cumpărate pentru ea și prietenii săi. Promotorul i-ar fi prezentat un traseu cu opriri la Marble Beach, Aliki și Giola, însă nava nu ar fi ajuns la niciuna dintre aceste destinații, oprindu-se doar în zona portului Limenaria. Femeia a fost dezamăgită și de oferta de pe vas, pe care o consideră nepotrivită pentru familiile cu copii mici, iar prețurile ar fi fost mai mari decât cele comunicate inițial.

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