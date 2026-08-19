Acasă » Știri » Thassos nu mai e chiar ieftină. Cât ajunge să coste o singură zi la plajă

Thassos nu mai e chiar ieftină. Cât ajunge să coste o singură zi la plajă

De: David Ioan 19/08/2026 | 14:56
Thassos nu mai e chiar ieftină. Cât ajunge să coste o singură zi la plajă
Thassos nu mai e chiar ieftină. Cât ajunge să coste o singură zi la plajă. Foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un turist român a încercat să afle cât costă, în realitate, o zi întreagă la plajă pentru o familie aflată în Thassos, în contextul în care multe beach‑baruri oferă șezlonguri fără taxă de închiriere dacă este realizată o consumație minimă.

Experimentul a fost făcut în Potos, iar grupul era format din patru adulți și doi copii, ajunși pe plajă în jurul orei 10:30, unde au găsit atât locuri la soare, cât și la umbră.

Thassos nu mai e chiar ieftină

Pe durata dimineții, cei șase au comandat mai multe produse, de la băuturi la mâncare: două ape, două freddo cappuccino, două beri, un cocktail, două cafele, două sucuri, o pizza, un club sandwich și o tortilla cu pui. Înainte de ora 14:00, nota de plată ajunsese la 81 de euro, sumă care depășea deja consumația minimă cerută pentru folosirea șezlongurilor. Turistul a precizat că grupul urma probabil să mai comande și alte produse până la plecare.

„Azi am vrut să fac un experiment. Dar să și ofer niște explicații celor care ar avea nevoie – despre șezlongurile gratis de pe plajele din Thassos, contra consumație. Am venit la unul dintre barurile preferate din Potos pe la 10:30. Șezlonguri pe alese, mai la soare sau mai la umbră, în cea mai aglomerată zi din an. Ne-am luat 2 ape, 2 freddo cappuccino, 2 beri, 1 cocktail, 2 cafele, 2 sucuri, pizza, club sanviș, chicken tortilla. Înainte de ora 14 am închis nota: 81 de euro pentru tot, 4 adulți și 2 copii. Am depășit așadar cu mult consumația minimă și sunt șanse mari să mai luăm ceva până plecăm. Nu e greu să faci consumație, dacă îți iei și băuturi și ceva de mâncare, în câteva ore. Pentru că în ultimii ani majoritatea barurilor au și ceva de mâncare”.

Cât ajunge să coste o singură zi la plajă

Conform Click!, Pentru această sumă, turiștii au beneficiat nu doar de mâncare și băuturi, ci și de facilități precum umbră, acces la toaletă și intrare lină în apă, fără să achite separat șezlongurile. Turistul a descris experiența ca fiind completă și confortabilă, considerând că modelul de consumație este o formă firească de a susține afacerile de pe plajă.

„Am avut parte de: cafeaua fierbinte, berea rece, mâncarea foarte ok, umbră, acces la toaletă, intrare lină cu nisip, atmosferă foarte plăcută. Fără să plătim o taxă de șezlong și achitând doar ce am consumat. Cam acesta este modul «natural» de a da ceva înapoi afacerii amenajate pe plajă, ca să avem noi confort și experiență foarte plăcută. Sigur, există și varianta de a achita o taxă de închiriere pentru șezlong, în baza căreia primiți sau nu ceva de băut. Voi pe care dintre variante o preferați? Consumație sau taxă de închiriere?”, a scris acesta pe un grup de Facebook.

În paralel, o turistă româncă, care vizitează Thassos încă din 2009, a relatat o experiență neplăcută în timpul unei croaziere cumpărate pentru ea și prietenii săi. Promotorul i-ar fi prezentat un traseu cu opriri la Marble Beach, Aliki și Giola, însă nava nu ar fi ajuns la niciuna dintre aceste destinații, oprindu-se doar în zona portului Limenaria. Femeia a fost dezamăgită și de oferta de pe vas, pe care o consideră nepotrivită pentru familiile cu copii mici, iar prețurile ar fi fost mai mari decât cele comunicate inițial.

CITEŞTE ŞI: Câți lei au plătit Teo și Cosmin pentru 2 șezlonguri în primul rand, pe o plajă de fițe din Mamaia Nord. Mai scump decât cazarea în unele hoteluri!

Vacanţă de 12 săptămâni pe o insulă siciliană, fără costuri de cazare. Voluntarii au o singură obligație

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Rogobete, după tragedia de la Spitalul Universitar: „Nu există cuvinte”
Știri
Rogobete, după tragedia de la Spitalul Universitar: „Nu există cuvinte”
Schimbare importantă pentru pensionari! Când vor fi virați banii pe card în septembrie
Știri
Schimbare importantă pentru pensionari! Când vor fi virați banii pe card în septembrie
Șefa CCR rupe TĂCEREA după întâlnirea cu Bolojan! Ce spune Simina Tănăsescu despre acuzațiile din spațiul public
Mediafax
Șefa CCR rupe TĂCEREA după întâlnirea cu Bolojan! Ce spune Simina Tănăsescu despre...
Guvernul se întruneşte în şedinţă de urgenţă ca să aprobe finanţarea pentru sectorul feroviar. Sindicaliştii ameninţă cu oprirea trenurilor
Gandul.ro
Guvernul se întruneşte în şedinţă de urgenţă ca să aprobe finanţarea pentru sectorul...
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
„Mama mea este postac AUR”. Povestea unui tânăr care și-a descoperit mama într-un grup de partid
Adevarul
„Mama mea este postac AUR”. Povestea unui tânăr care și-a descoperit mama într-un...
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri de 50%. „Pare că a fost vizitat de o tornadă”
Digi24
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri...
Gară imensă de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează orice așteptare
Mediafax
Gară imensă de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează...
Parteneri
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă...
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Prosport.ro
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cătălin Scărlătescu a făcut furori la brațul iubitei, la lansarea noului sezon MasterChef: „Nu rămân burlac”
Click.ro
Cătălin Scărlătescu a făcut furori la brațul iubitei, la lansarea noului sezon MasterChef: „Nu rămân...
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Digi 24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au...
Cum a ajuns un medic din Tulcea, specializat în oncologie şi hematologie pediatrică, să lucreze în construcţii, ca muncitor necalificat
Digi24
Cum a ajuns un medic din Tulcea, specializat în oncologie şi hematologie pediatrică, să lucreze...
Licitație pentru mașini electrice la Onești. Cum arată cerințele tehnice pentru cele șapte vehicule?
Promotor.ro
Licitație pentru mașini electrice la Onești. Cum arată cerințele tehnice pentru cele șapte vehicule?
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Top 5 cele mai accesibile televizoare din oferta Altex
go4it.ro
Top 5 cele mai accesibile televizoare din oferta Altex
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Guvernul se întruneşte în şedinţă de urgenţă ca să aprobe finanţarea pentru sectorul feroviar. Sindicaliştii ameninţă cu oprirea trenurilor
Gandul.ro
Guvernul se întruneşte în şedinţă de urgenţă ca să aprobe finanţarea pentru sectorul feroviar. Sindicaliştii...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Rogobete, după tragedia de la Spitalul Universitar: „Nu există cuvinte”
Rogobete, după tragedia de la Spitalul Universitar: „Nu există cuvinte”
Schimbare importantă pentru pensionari! Când vor fi virați banii pe card în septembrie
Schimbare importantă pentru pensionari! Când vor fi virați banii pe card în septembrie
Strângerea de mână spune mai multe decât crezi. Ce transmite despre personalitatea ta
Strângerea de mână spune mai multe decât crezi. Ce transmite despre personalitatea ta
Românii cu panouri fotovoltaice pot primi bani de la stat. Sprijin de până la 15.000 de lei pentru ...
Românii cu panouri fotovoltaice pot primi bani de la stat. Sprijin de până la 15.000 de lei pentru baterii
Cine este Eda Csoregi de la Burlacii: Foc în Paradis. La ce emisiune ai mai văzut-o înainte? „Am ...
Cine este Eda Csoregi de la Burlacii: Foc în Paradis. La ce emisiune ai mai văzut-o înainte? „Am acceptat”
Cu ce se ocupă fratele Alexandrei Căpitănescu și cum s-a schimbat relația lor. Mărturisirile artistei
Cu ce se ocupă fratele Alexandrei Căpitănescu și cum s-a schimbat relația lor. Mărturisirile artistei
Vezi toate știrile