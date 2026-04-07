Lewis Hamilton și Kim Kardashian și-au oficializat relația pe Instagram. Ce au postat cei doi

Kim Kardashian și Lewis Hamilton și-au confirmat public relația pe Instagram, în timpul unei escapade în Japonia, unde au fost surprinși într-un videoclip spectaculos filmat pe străzile din Tokyo.

Clipul, publicat de Hamilton, îl arată pe pilot conducând un Ferrari de lux într-o demonstrație de drift, în timp ce Kim Kardashian se află pe scaunul din dreapta, reacționând entuziasmată la manevrele realizate de iubitul său. Momentul a fost perceput drept confirmarea oficială a relației, după luni de speculații, scrie Daily Mail.

Lewis Hamilton și Kim Kardashian și-au oficializat relația

Cei doi au fost văzuți în repetate rânduri împreună în ultimele luni, inclusiv la evenimente importante precum Super Bowl 2026 și în diverse vacanțe în Europa și Statele Unite. Relația s-ar fi înfiripat la începutul anului 2026, după o perioadă în care au fost doar prieteni, ambii fiind implicați anterior în relații.

În timpul călătoriei din Japonia, Kardashian a fost însoțită și de o parte din familie, inclusiv trei dintre copiii săi și sora sa, Khloé Kardashian. Hamilton ar fi petrecut timp cu aceștia, iar surse apropiate susțin că este bine văzut de familie și că relația este una serioasă, nu doar o aventură de moment.

„Relația dintre Kim și Lewis este intensă, dar amândoi sunt dornici să meargă mai departe. El vrea să petreacă cât mai mult timp cu ea, mai ales că în câteva săptămâni se va întoarce pentru pregătirile noului sezon de Formula 1. Lewis a fost în Los Angeles, petrecând timp alături de Kim și familia ei. Toți îl adoră, mai ales mama ei, Kris Jenner, care s-a bucurat să îl aibă pe Lewis în preajmă. Toți susțin cu adevărat această relație. Vor doar să o vadă pe Kim fericită”, a declarat, anterior, o sursă pentru The Sun.

Lewis Hamilton și Kim Kardashian, împreună în Japonia

Apariția publică vine într-un moment în care Kardashian continuă să fie una dintre cele mai influente figuri din industria divertismentului și a social media, în timp ce Hamilton rămâne unul dintre cei mai de succes piloți din istoria Formulei 1.

Kardashian și Hamilton sunt prieteni de ani de zile și au fost fotografiați împreună cu partenerii lor de la acea vreme, Kanye West și Nicole Scherzinger, în 2014, la GQ Men of the Year Awards din Londra.

În 2015, fostul soț al lui Kardashian l-a invitat pe Hamilton să petreacă Paștele împreună cu familia lor, rapperul declarând la acea vreme: „Lewis Hamilton este la mine acasă și ascultăm muzică în studioul meu.”

