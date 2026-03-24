Kim Kardashian și Lewis Hamilton, surprinși din nou în vacanță. Cei doi au ales o destinație neașteptată

Lewis Hamilton i s-a alăturat lui Kim Kardashian și copiilor ei într-o vacanță zilele acestea, iar destinația este una interesantă pentru cuplu.

O sursă a confirmat pentru PEOPLE că vedeta și cei trei copii mai mici ai ei, Saint, în vârstă de 10 ani, Chicago, în vârstă de 9 ani, și Psalm, în vârstă de 6 ani, sunt în vacanță cu Hamilton, cu care Kim, în vârstă de 45 de ani, are o legătură romantică. Kim îi are pe cei trei copii, dar și pe fiica cea mare, North, în vârstă de 12 ani, cu fostul soț Kanye West.

Kim și copiii ei sunt la Tokyo pentru vacanța de primăvară, alături de Khloé Kardashian și copiii ei, True, în vârstă de 7 ani, și Tatum, în vârstă de 3 ani, a declarat sursa.

Confirmarea vine după ce Kim și Hamilton, în vârstă de 41 de ani, au fost văzuți împreună la Tokyo.

„Este doar un tip relaxat, cu multă energie. Familia ei îl place, iar Kim este foarte atrasă de el. Amândoi sunt ocupați cu carierele lor, dar se văd cât mai des posibil. Este mai mult decât o simplă conexiune întâmplătoare. Este nevoie de mult pentru a capta interesul lui Kim și este cu siguranță intrigată”, spune o altă sursă.

Lewis Hamilton and kim kardashian spot walking in Tokyo Lewis was happy and he waved for the fan 😊 pic.twitter.com/ejLfunpHm6 — LH44(A) (@LH44Fanpage8) March 22, 2026

Kim Kardashian și Lewis Hamilton ar avea o relație

Înainte de vacanță, cei doi au alimentat zvonurile cu privire la o relație între ei după ce pilotul de Formula 1 a scris un comentariu la postarea de pe Instagram a lui Kim de la petrecerea Vanity Fair Oscars 2026.

Pe 16 martie, fondatoarea SKIMS a distribuit fotografii de la evenimentul din 15 martie și mai multe clipuri și fotografii cu ea însăși pregătindu-se. Ca răspuns la fotografii, Hamilton i-a lăsat mai multe inimioare lui Kardashian.

Aceasta nu este prima lor călătorie împreună. Cei doi au mai fost surprinși anul acesta atât la Paris și în Marea Britanie, cât și în mai multe zone din SUA, precum Arizona sau California.

Hamilton nu a putut fi prezent la ceremonia Oscarurilor de la Los Angeles, unde filmul „F1″ — la care a contribuit ca producător și a avut un cameo — a câștigat premiul pentru Cel mai bun sunet. Kardashian a participat la gală, ca în fiecare an.

