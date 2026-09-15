„Sunt extrem de balonată!” Gluma cu care Maia Knight și-a anunțat sarcina după lunile cumplite prin care a trecut

Maia Knight este însărcinată și așteaptă cel de-al patrulea copil, după o perioadă extrem de dificilă în care a trecut prin două pierderi de sarcină consecutive. Influencerița în vârstă de 29 de ani, care are deja gemenele Violet și Scout și un băiețel născut în vara anului 2025, a ales să nu facă un anunț clasic, ci să le dea vestea urmăritorilor printr-o glumă despre faptul că este atât de „balonată” încât a fost nevoită să-și cumpere blugi mai mari. Ulterior, Maia Knight a publicat și imaginile momentului în care a văzut testul de sarcină pozitiv, mărturisind că, după sarcinile și pierderile prin care a trecut în ultimele luni, până și felul în care primește asemenea vești s-a schimbat.

Maia Knight este însărcinată cu al patrulea copil

Maia Knight a dezvăluit discret, vineri, 11 septembrie, că este din nou însărcinată și așteaptă cel de-al patrulea copil, al doilea împreună cu soțul său, Jake. Vestea vine la numai șapte luni după ce influencerița le povestise urmăritorilor că a pierdut o sarcină în februarie, la câteva luni după nașterea celui de-al treilea copil.

Creatoarea de conținut a ales să facă anunțul într-un videoclip satiric de tip „Get Ready with Me”, publicat pe TikTok, în care a pretins inițial că se confruntă cu niște serioase „probleme de balonare”. În timp ce le arăta urmăritorilor câteva perechi de blugi pe care tocmai și le cumpărase, Maia a strecurat indiciul care nu prea mai lăsa loc de interpretări.

„A trebuit să comand câteva perechi noi de blugi, într-o mărime mai mare, pentru că nu mi-a mai venit menstruația de vreo cinci sau șase luni. Sunt extrem de balonată și niciunul dintre blugii mei nu mă mai încape, așa că haideți să facem o mică probă.”

Maia Knight a adăugat că și-a cumpărat inclusiv câteva perechi de blugi cu talie joasă, pentru că îi preferă atunci când se confruntă cu acest tip foarte special de „balonare”.

Cum și-a anunțat Maia Knight sarcina

Gluma a continuat atunci când influencerița a explicat de ce a ales o mărime și mai mare decât cea care i se potrivea în acel moment. Maia spunea că ar fi putut purta mărimea 6, însă a preferat să cumpere mărimea 8, anticipând că misterioasa „balonare” nu avea să dispară prea curând.

„Cred că i-am probat în mărimea 6 și îmi vin acum, dar bănuiesc că probabil nu o să-mi mai vină menstruația încă vreo câteva luni, așa că balonarea o să fie și mai mare.”

Dacă pe TikTok a preferat să se joace cu indiciile, într-un alt videoclip publicat pe Instagram Maia Knight a arătat direct momentul în care a făcut un test de sarcină și a descoperit rezultatul pozitiv.

Momentul în care a văzut testul pozitiv

Reacția influenceriței a fost una cât se poate de spontană. După ce a privit testul, Maia și-a dat imediat seama că rezultatul era pozitiv și l-a întors către cameră pentru a-l arăta urmăritorilor.

„Oh, este pozitiv. Oh, este foarte pozitiv. Pur și simplu îmi dau seama. Este foarte pozitiv.”

Apoi, Maia Knight a făcut o remarcă amar-amuzantă despre ultimele luni din viața ei, perioadă în care a trecut în repetate rânduri prin emoția unui test pozitiv, dar și prin durerea pierderii unor sarcini.

„Vedeți asta? Am fost însărcinată de atât de multe ori în ultimele luni, încât acum anunțurile mele de sarcină sunt pur și simplu niște Snapchat-uri.”

Privind cât de pronunțată era linia de pe unul dintre teste, influencerița a glumit chiar și în legătură cu posibilitatea unei noi sarcini gemelare.

„Poate o să am gemeni după două pierderi de sarcină consecutive.”

A trecut prin două pierderi de sarcină

Noua sarcină vine după o perioadă complicată pentru Maia Knight. În februarie, la numai câteva luni după ce născuse cel de-al treilea copil, influencerița le-a dezvăluit urmăritorilor că pierduse o sarcină.

Povestea nu s-a oprit însă aici. Pe 12 mai, Maia a publicat un alt videoclip pe TikTok în care a explicat că, în luna precedentă, începuse să creadă că este din nou însărcinată. A făcut mai multe teste la aproximativ opt zile după ovulație, iar rezultatele au fost inițial pozitive.

„Am făcut un test și a fost pozitiv. Apoi am făcut încă unul, de la o altă marcă, și a fost pozitiv. Și am mai făcut unul, de la o altă marcă, și a fost pozitiv.”

Numai că, în ziua următoare, liniile de pe teste au început să devină tot mai puțin vizibile. Maia a ajuns la concluzia că trecuse printr-o sarcină biochimică, adică o pierdere foarte timpurie a sarcinii, care se produce înainte de săptămâna a cincea de gestație și poate fi observată uneori printr-un test inițial pozitiv, urmat ulterior de rezultate negative.

Maia Knight are deja trei copii

Maia Knight este mama gemenelor Violet și Scout, în vârstă de 5 ani, pe care le are dintr-o relație anterioară, dar și a unui băiețel venit pe lume în iulie 2025, primul său copil împreună cu soțul Jake.

La momentul nașterii băiețelului, influencerița a împărtășit mai multe imagini de familie pe rețelele sociale, inclusiv fotografii în care Violet și Scout își cunoșteau frățiorul nou-născut. Într-o altă imagine, Maia își alăpta bebelușul și glumea că cei doi „stăteau pur și simplu împreună în scutece”.

Acum, familia urmează să se mărească din nou, iar pentru Maia Knight vestea are o încărcătură aparte după cele două pierderi de sarcină prin care spune că a trecut consecutiv. Tocmai de aceea, noua sarcină este ceea ce în limba engleză este numit adesea un „rainbow baby”, termen folosit pentru un copil conceput sau născut după o pierdere de sarcină ori după pierderea unui copil.

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