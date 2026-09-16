Latin Grammy 2026: Edgar Barrera domină nominalizările. Karol G și Rosalía, printre marii favoriți ai galei

Latin Recording Academy a anunțat miercuri lista nominalizărilor pentru cea de-a 27-a ediție a premiilor Latin Grammy, care va avea loc pe 12 noiembrie, la MGM Grand Garden Arena din Las Vegas.

Edgar Barrera a primit zece nominalizări, cele mai multe dintre ele pentru proiectele la care a lucrat alături de Karol G și Carín León. Compozitorul mexican este prezent în toate cele trei categorii principale ale galei: Albumul anului, Înregistrarea anului și Cântecul anului, potrivit Euronews.

Barrera este urmat de Karol G, Rosalía, Jorge Drexler și duo-ul argentinian Ca7riel & Paco Amoroso, fiecare cu câte șapte nominalizări.

Silvana Estrada și Mon Laferte au primit câte șase nominalizări, în timp ce producătorii Rafa Arcaute și Federico Vindver au câte cinci.

Nominalizările din acest an îi oferă lui Edgar Barrera șansa de a stabili un nou record în istoria Latin Grammy. Compozitorul a ajuns la 84 de nominalizări de-a lungul carierei, cele mai multe obținute vreodată la aceste premii, și are deja 29 de trofee câștigate.

În prezent, el se află la egalitate cu Residente în clasamentul celor mai premiate persoane din istoria Latin Grammy. Astfel, o singură victorie la gala din 12 noiembrie ar fi suficientă pentru ca Barrera să devină singurul deținător al recordului.

Karol G și Rosalía, nominalizate la Albumul anului

Zece materiale discografice concurează pentru unul dintre cele mai importante trofee ale serii, Albumul anului.

Printre acestea se numără „Tropicoqueta”, al lui Karol G, și „LUX (Complete Works)”, al Rosalíei. În cursă au mai intrat „FREE SPIRITS” – Ca7riel & Paco Amoroso, „Taracá” – Jorge Drexler, „¿Dónde es el After?” – Rawayana, „FEMME FATALE” – Mon Laferte, „MUDA” – Carín León, „La Vida Era Más Corta” – Milo J, „EQUILIBRIVM” – Anitta și „Vendrán Suaves Lluvias” – Silvana Estrada.

Rosalía și Karol G se întâlnesc și în cursa pentru Înregistrarea anului. Rosalía este nominalizată cu „La Perla”, colaborarea cu Yahritza y Su Esencia, în timp ce Karol G concurează cu „Coleccionando Heridas”, piesa realizată împreună cu Marco Antonio Solís.

În aceeași categorie se regăsesc, printre alții, Ca7riel & Paco Amoroso cu „Ha Ha”, Jorge Drexler cu „¿Cómo se ama?”, Silvana Estrada cu „Dime”, Mon Laferte cu „Femme Fatale” și Carín León cu „Desde que te tengo”.

Cine concurează pentru Cântecul anului

Și categoria Cântecul anului aduce în competiție unele dintre cele mai cunoscute nume ale muzicii latino.

„La Perla”, interpretată de Rosalía și Yahritza y Su Esencia, și „Coleccionando Heridas”, colaborarea dintre Karol G și Marco Antonio Solís, sunt din nou nominalizate.

Printre piesele aflate în cursă se mai numără „Mi Gran Amor”, de Becky G și Carlos Santana, „Humano”, de Juanes și Vivir Quintana, „Femme Fatale”, de Mon Laferte, și „Hasta Jesús Tuvo un Mal Día”, colaborarea dintre Ca7riel & Paco Amoroso și Sting.

La categoria Cel mai bun artist debutant au fost nominalizați 11 artiști: Delilah, FABIAN, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, maye, Sofia Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, ARIA VEGA și Zeca Veloso.

Nominalizările la Latin Grammy 2026

Albumul anului

Rosalía – „LUX (Complete Works)”

Karol G – „Tropicoqueta”

Ca7riel & Paco Amoroso – „FREE SPIRITS”

Jorge Drexler – „Taracá”

Rawayana – „¿Dónde es el After?”

Mon Laferte – „FEMME FATALE”

Carín León – „MUDA”

Milo J – „La Vida Era Más Corta”

Anitta – „EQUILIBRIVM”

Silvana Estrada – „Vendrán Suaves Lluvias”

Înregistrarea anului

Rosalía – „La Perla”

Karol G și Marco Antonio Solís – „Coleccionando Heridas”

Ca7riel & Paco Amoroso – „Ha Ha”

Jorge Drexler – „¿Cómo se ama?”

Silvana Estrada – „Dime”

Loulu Gilberto – „O Amor Nos Encontrou”

Mon Laferte – „Femme Fatale”

Carín León – „Desde que te tengo”

Milo J – „Niño”

Elena Rose – „Alma”

Cântecul anului

Rosalía – „La Perla”

Becky G și Carlos Santana – „Mi Gran Amor”

Juanes și Vivir Quintana – „Humano”

Mon Laferte – „Femme Fatale”

Karol G și Marco Antonio Solís – „Coleccionando Heridas”

Jorge Drexler – „¿Cómo se ama?”

Silvana Estrada – „Dime”

Ca7riel & Paco Amoroso și Sting – „Hasta Jesús Tuvo un Mal Día”

Milo J – „Solifican12”

Zanna – „Nilo”

Cel mai bun artist debutant

Delilah

FABIAN

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

ARIA VEGA

Zeca Veloso

Cel mai bun album pop contemporan

Pablo Alborán – „KM0”

Monsieur Periné – „Instrucciones para ser feliz”

nic – „(Enamorada)”

Debi Nova – „Todo puede convertirse en canción”

Alejandro Sanz – „¿Y ahora qué +?”

Cel mai bun album de muzică urbană

Bad Gyal – „Más cara”

J Balvin & Ryan Castro – „Omerta”

Beéle – „Borondo (5020 Rcrds Sessions)”

Karol G – „Tropicoqueta”

Young Miko – „Do Not Disturb: Late Checkout”

Cel mai bun album rock

Beta – „A La Mitad”

Mägo De Oz – „Malicia”

1915 – „Ceremonia”

Fito Paez – „Shine”

Viniloversus – „La Frontera”

Cel mai bun album al unui cantautor

Djavan – „Improviso”

Jorge Drexler – „Taracá”

Silvana Estrada – „Vendrán suaves lluvias”

Arath Herce – „Musas en mi”

Mon Laferte – „FEMME FATALE”

Cel mai bun album de muzică alternativă

Babasonicos – „CUERPOS, Vol. 1”

BRUSES – „DESDE EL COMA”

Ca7riel & Paco Amoroso – „FREE SPIRITS”

Rosalía – „LUX (Complete Works)”

Teo Planell – „Demian”

Cel mai bun cântec tropical

Danny Ocean – „Crayola”

Yeisy Rojas, Manolito Simonet & Ricardo Amaray – „Latino”

Luis Enrique și De La Ghetto – „Nombre y Apellido”

Grupo Niche – „Relidad-Es”

Manerra – „Todo llega”

Cel mai bun cântec pop

Kany García – „A La Niña Que Fui”

Joaquina – „Amarillo”

nic – „(favorito)”

Rosalía și Yahritza y Su Esencia – „La Perla”

Mon Laferte – „Melancolía”

Cel mai bun cântec urban

Rauw Alejandro – „Buenos Términos”

Bizarrap & Daddy Yankee – „Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”

Omar Courtz – „Por si mañana no estoy”

MC Tuto – „Reliquia Do 2T”

Ovy On The Drums, Quevedo și Beéle – „Yo y Tú”

Cel mai bun cântec rock

Viniloversus – „Destruirse”

The Warning – „Ego”

Fito Paez – „Las Fuerzas Armadas Del Amor”

Draco Rosa – „Montserrat”

Dillom – „Rojo Profundo”

Compozitorul anului

Edgar Barrera

Iván Gámez

Yoel Henriquez

Jenni Mosello

Sara Schell

Câștigătorii vor fi anunțați pe 12 noiembrie, la gala organizată la MGM Grand Garden Arena din Las Vegas.

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