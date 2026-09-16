Noi acuzații la adresa Prințului Harry și a lui Meghan Markle după ce și-au mutat copiii la altă școală: „Îi folosesc ca pe niște pioni”

Prințul Harry și Meghan Markle se confruntă cu noi acuzații după ce au decis să îi mute pe Prințul Archie și Prințesa Lilibet la o altă școală, la numai câteva zile de la începerea cursurilor. Un critic al ducilor de Sussex susține că situația copiilor este folosită pentru a întări argumentele cuplului în disputa privind protecția asigurată de autoritățile britanice.

Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, de cinci ani, au început cursurile la o școală din Marea Britanie după revenirea familiei în țară. După numai două zile, Harry și Meghan au decis însă să îi transfere la o altă unitate de învățământ.

Decizia a fost luată după discuții cu echipa de securitate a familiei, care a ajuns la concluzia că traseul zilnic către școală era dificil de protejat.

Momentul în care a avut loc schimbarea a provocat însă critici, în condițiile în care autoritățile britanice desfășoară o nouă evaluare a nevoilor de securitate ale lui Harry și Meghan, scrie Radar Online.

„Momentul ridică inevitabil semne de întrebare, deoarece Harry susține de ani întregi că familia sa nu poate duce o viață normală și sigură în Marea Britanie fără protecția pe care o solicită. Dintr-odată, copiii au fost nevoiți să plece de la școală deoarece drumul până acolo nu ar putea fi securizat suficient. Criticii spun deja că Archie și Lilibet devin, practic, pioni într-o dispută mult mai amplă privind securitatea lui Harry”, a declarat o sursă din anturajul Casei Regale.

Securitatea lui Harry și Meghan este reevaluată

Controversa apare în timp ce Royal and VIP Executive Committee (RAVEC), organismul care analizează protecția acordată membrilor Familiei Regale și altor personalități publice, reevaluează situația ducilor de Sussex după revenirea familiei în Marea Britanie.

Harry și Meghan urmează să fie supuși unor evaluări separate ale riscurilor. Autoritățile le-au cerut informații relevante despre noua lor situație, inclusiv în privința rutinei și deplasărilor familiei.

Criticul citat de Radar Online susține că problemele întâmpinate în timpul drumului spre școală ar putea deveni un argument în favoarea solicitărilor lui Harry.

„Există îngrijorarea în rândul unor persoane că fiecare dificultate practică în care sunt implicați copiii ar putea fi prezentată acum drept o nouă dovadă pentru RAVEC că actualele măsuri sunt insuficiente”, a declarat sursa.

Aceeași persoană a precizat însă că Harry și Meghan ar respinge categoric orice sugestie potrivit căreia ar fi creat intenționat această situație.

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