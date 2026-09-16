Cine îl spionează pe fostul ambasador? Cătălin Avramescu, surprins la proteste și scos din peisaj cu un telefon, înainte să înceapă haosul

Cine îl spionează pe fostul ambasador? Cătălin Avramescu, surprins la proteste și scos din peisaj cu un telefon, înainte să înceapă haosul
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Fostul ambasador Cătălin Avramescu și-a făcut ieri apariția în Piața Victoriei într-o zi în care Capitala fierbea. Protestatari, jandarmi, nervi întinși la maximum și, ceva mai târziu, confruntări în toată regula. Numai că Avramescu, trecut recent printr-o serie de scandaluri publice cu fosta parteneră, părea preocupat de un alt mister: cine știa unde se află și, mai ales, cum aflase? CANCAN.RO l-a surprins la telefon, iar replica auzită în mijlocul mulțimii a sunat aproape ca începutul unui thriller.

„De unde știi unde sunt? Îmi urmărești IMEI-ul telefonului?”, i-a spus Avramescu persoanei aflate la celălalt capăt al firului.

Cine era interlocutorul nu știm. Nici dacă discuția avea vreo legătură cu conflictul său cu fosta parteneră. Cert este însă că replica vine într-un moment în care numele lui Cătălin Avramescu a fost intens vehiculat în spațiul public tocmai din cauza scandalurilor din viața personală.

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Fosta parteneră i-a adus acuzații extrem de grave, inclusiv în legătură cu propriul copil. Avramescu le-a negat, iar dosarul penal deschis în urma acuzațiilor a fost între timp clasat.

În Piața Victoriei însă, problemele lui Avramescu păreau de altă natură.

În timp ce protestul devenea tot mai tensionat, fostul consilier prezidențial încerca să afle cum de interlocutorul său știa exact unde se află.

Replica despre IMEI, rostită în mijlocul protestului, a sunat cu atât mai interesant cu cât Avramescu venea după luni întregi de dispute, acuzații și cercetări făcute de procurori.

Reporterii CANCAN.RO au încercat să-l abordeze pentru a obține o declarație. N-au mai apucat. La un moment dat, Avramescu a părăsit rapid Piața Victoriei și a luat-o pe câteva străduțe laterale. În zonă îl aștepta un Uber pe care îl comandase.

În haosul de atunci, cu oameni care se deplasau în toate direcțiile și traficul dat peste cap, echipa noastră i-a pierdut urma înainte să mai poată ajunge la el.

Momentul ales de Avramescu pentru plecare s-a dovedit însă cât se poate de inspirat. Pentru că la scurt timp după ce a dispărut din zonă, atmosfera din Piața Victoriei avea să escaladeze, iar între protestatari și forțele de ordine au izbucnit incidente.

Protestul jandarmilor

Protestul jandarmilor

Ieri, 15 septembrie, Piața Victoriei a fost ocupată de fermieri și crescători de animale veniți din mai multe zone ale țării, nemulțumiți, între altele, de restricțiile la export, gestionarea focarelor de boală și situația din zootehnie. Protestul, pornit teoretic cu revendicări agricole, a degenerat însă în confruntări cu jandarmii, blocaje în trafic și intervenții cu gaze lacrimogene.

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