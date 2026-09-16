Verișoara amantei generalului Ioniță, dezlănțuită: „Alice nu mai are viață personală. I-a distrus tot”

Bomba momentului! Familia lui Alice, femeia care a împărțit țara în două, vorbește în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Rudele brunetei au făcut scut în jurul ei și fac dezvăluiri incendiare despre povestea cu final tragic a generalului care s-a sinucis. Cine este, de fapt, Alice, ce se ascunde în spatele imaginii sale misterioase și ce nu s-a știut până acum despre relația cu fostul comandat al Forțelor Întrunite? Amănuntele neștiute din viața femeii secrete le aflați mai jos, iar întreaga poveste va fi spusă în această seară la „Dan Capatos Show”!

Detalii neștiute ies acum la iveală în povestea cu final tragic a generalului! Scandalul care îl are în prim-plan pe Dorin Ioniță și Alice, femeia despre care s-a spus că ar fi avut o relație secretă cu acesta, este departe de a fi lămurit. S-au spus multe, s-au făcut acuzații, iar imaginile care au circulat în spațiul public cu bătaia din scara blocului au stârnit reacții puternice. CANCAN.RO a stat de vorbă, în exclusivitate, cu verișoara brunetei despre trecutul acesteia, despre relația cu Armata și despre momentele dificile prin care trece acum femeia secretă. Familia susține că povestea nu este deloc așa cum s-a vehiculat și face lumină în tragicul eveniment!

Familia lui Alice, alături de ea în scandalul cu generalul Dorin Ioniță

Hai să vă explic cum stă treaba. Și eu lucrez într-o instituție, iar în momentul în care eu îmi respect șefii, știi, și câteodată eu mai sunt și obraznică și le răspund. Fiind în așa-numita armată, nu cred că-ți permiți să-i răspunzi cu obrăznicie unui domn. În cadrul armatei, cred că nu există cuvântul nesupunere. Iar în momentul în care un general de trei stele, așa cum este sau a fost, stimatul domn dă anumite ordine, cam ce se întâmplă cu tine? Această domnișoară provine dintr-o familie în care tatăl ei a fost în cadrul Armatei. Și tatăl ei a avut o anumită funcție. Îmi pare rău că văd asemenea rahaturi aruncate la adresa verișoarei mele. Iar în momentul în care tot pe acele imagini se vede cu câtă bestialitate s-a lovit și s-a dat, se pare că ghici ce… Adică mă așteaptă acasă să-mi fiu bătută de un general și tot eu sunt pusă la zid. I s-a distrus absolut tot ce înseamnă viața privată și, nu știu, fie vorba între noi, vreau să văd o femeie care ridică mâna care nu a avut niciodată nici o relație cu nimeni și s-a căsătorit virgină Sincer, nu înțeleg de ce se lovește doar în ea. Când suni la poliție pentru un ordin de protecție înseamnă că acea instituție trebuie să-mi ofere protecție pentru că un psihopat m-a lovit. Nu știu care a fost relația lor, nu mă interesează și nu o să mă intereseze niciodată. Dar să presupunem că tu ai avut o relație cu o persoană narcisistă, că după cum a lovit-o, cu siguranță nu era ușă de biserică, stimatul domn. Și cu siguranță el își făcea legea cu pumnul. Eu pe el nu l-am văzut niciodată. Habar nu am cine e și să-i țină Dumnezeu țărâna ușoară și bine că s-a dus. Eu dacă eram în locul ei, clar îl desfiguram, îl tocam mărunt. Ea a dat de un narcisist, probabil. Și în momentul în care, probabil, nu știu, pentru că eu nu lucrez în armată, nu știu care este ierarhia. Îmi pare rău. Pentru că în momentul în care tu te consideri un om cu atâta influență și cobori la rangul de a fi un golan de ultima speță să lovești o femeie, nu știu. Mă deranjează imaginea care s-a creat despre ea, pentru că eu o cunosc. A studiat foarte mult, nu și-a luat nimic pe ochi frumoși. A făcut nu știu câte facultăți, a făcut nu știu câte școli și credeți-mă că a învățat, pentru că o știu de când eram micuță. Pentru că eu sunt mai mare ca ea și am crescut-o când eram la bunici. Și normal că mă deranjează. Dacă a greșit vreodată, nu mă interesează. Cu siguranță, nu există o femeie care nu a avut vreo relație în viața ei cu altcineva.

Apartamentul în care locuia Alice îi aparținea. Ce spune verișoara ei

Verișoara lui Alice a ținut să precizeze pentru CANCAN.RO și că apartamentul în care locuia îi aparținea brunetei, fiind cumpărat prin eforturile sale financiare.

Apartamentul în care locuia, era al ei. Ea și-a vândut apartamentul din altă parte ca să-și cumpere acest apartament. Și cu banii de la mamă. Iar ea a mai fost și în două misiuni în afară ca să-și câștige banii ca să-și cumpere apartamentul. Nu a fost niciodată întreținută de un asemenea gunoi. Alice n-a fost niciodată căsătorită și nu are copii. Pentru că s-a dedicat a așa numitei… meserii. Acestei minunate Armate. Pentru că a fost visul tatălui ei și ea și l-a urmat. Iar tatăl ei a fost colonel. Cu siguranță, cred că a fost foarte impresionată fiind crescută de mică cu chestia asta. A făcut Facultatea de Istorie la Iași, după care a pornit de jos. Ca orice om. Și în momentul în care vezi asemenea chestii, adică, nu știu, dacă tu muncești de vomiți ca să ajungi într-o poziție și pe urmă se spune că „știm noi cum a ajuns”, nu e chiar plăcut. Probabil, dacă nu se omora el, probabil mi-o omora pe scumpa mea verișoară. Nu-i așa? Vă rog să vă mai uitați o data la filmări. Chiar credeți că ea degeaba a cerut ordin de protecție? Nu știu dacă a fost prima dată când a lovit-o, dar în momentul în care te uiți la imagini, cu câtă bestialitate este bătută și în momentul în care vine poliția și spune că a cerut ordin de protecție, nu știu de ce îmi vine să cred că nu era îngrozită, era terifiată de acest general. Și în momentul în care se mai spune că a dat ea cu palma, păi în momentul în care vine cineva spre tine, prima reacție este să ridici mâna și să te aperi. Nu-i așa? Alice este o persoană foarte timidă, este o persoană închisă. Nu s-a plâns niciodată pentru că ea iubea ceea ce făcea. Iubea Armata. Își iubea meseria. Iar în momentul în care iubești ceea ce faci și esti terfelit, îți distruge viața. Pentru ca nu ți-ai realizat o familie tocmai pentru a-ți urmări cariera și vin unii care vorbesc urât despre tine… Când, de fapt, tu ai fost prinsă la mijloc. Poate a fost sau nu o istorie între ei, nu știu și nu vreau să comentez. Fiecare are dreptul la modul lor de a trăi. Cine suntem noi să judecăm pe altcineva? Eu am văzut-o pe ea schimbată după ce s-a întors din Afghanistan sau pe unde a mai fost. Atunci era mult mai tristă, după ce s-a întors. A avut doua misiuni de genul acesta. A fost tristă de ceea ce a văzut. A zis că nu și-a imaginat vreodată că poate să vadă atâta răutate în lume. Și din cauza acestei meserii „minunate” pe care o avea, nu prea poți să fii deschis. Asta te învață armata. Să înduri! Alice este o persoană extraordinară. Este sensibilă, este umană. Din toate punctele de vedere. Nu am reușit să vorbesc cu ea în această perioadă pentru că nu răspunde la nimeni și nici măcar nu încerc să o deranjez pentru că este în perioada ei de doliu. Pentru că normal, în asemenea situații cred că trebuie să-i oferi măcar atât de puțină empatie, să o lași să depășească momentele ei. Dacă eu aș insista, imaginați-vă, poate că încearcă să-și găsească un mic echilibru în viața ei. , a mărturisit verișoara lui Alice pentru CANCAN.RO

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