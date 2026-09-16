Ce mesaj a transmis fiul Mădălinei Apostol, cu o zi înainte să-și conducă mama pe ultimul drum. Care a fost cerința lui Tony

Ce mesaj a transmis fiul Mădălinei Apostol, cu o zi înainte să-și conducă mama pe ultimul drum. Care a fost cerința lui Tony
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Ce a cerut Tony, fiul Mădălinei Apostol de la apropiați / Sursa foto: Social media
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Mădălina Apostol s-a stins din viață la doar 41 de ani și a lăsat în urmă trei copii, doi băieți și o fetiță. Durerea pierderii este cu atât mai mare pentru familie, iar fiul ei, Tony, a transmis un mesaj emoționant despre mama.

Moartea Mădălinei Apostol a lăsat în urmă multă durere în sufletele celor care au cunoscut-o, dar mai ales în familia sa. Femeia s-a stins din viață la doar 41 de ani, în noaptea de 12 spre 13 septembrie, în jurul orei 02:00. Vestea tristă a fost confirmată de Nick Rădoi, partenerul ei, care a vorbit despre problemele de sănătate cu care aceasta s-ar fi confruntat.

Mădălina Apostol era mamă a trei copii: doi băieți, în vârstă de 22 și 19 ani, și o fetiță de 10 ani. Familia se pregătește acum să o conducă pe ultimul drum, ceremonia de înmormântare urmând să aibă loc pe 17 septembrie, la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena.

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Tony a transmis un mesaj emoționant în mediul online și a făcut apel la apropiați să fie alături de familie în aceste momente dificile.

„Cu profundă durere în suflet vă anunțăm că ceremonia de înmormântare va avea loc la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, în data de 17.09, la ora 09:30. Vă mulțumim tuturor celor care ne sunt alături în aceste momente grele. Dumnezeu s-o odihnească în pace! Toți cei care îmi sunteți apropiați, prieteni, frați și vreți să fiți lângă noi în aceste momente, vă aștept cu drag să ne fiți alături”, a transmis fiul cel mic al Mădălinei Apostol, pe Instagram.

Sursa foto: Social media

Copiii Mădălinei Apostol suferă nespus

Potrivit fiului său, Mădălina Apostol a făcut mereu tot ce a putut pentru copiii ei și și-a dorit ca aceștia să rămână uniți, să se sprijine reciproc și să păstreze o relație apropiată. Acum, în urma pierderii, cei trei frați încearcă să treacă împreună prin această perioadă extrem de grea și să respecte dorința mamei lor de a-i vedea mereu uniți.

„Și-a iubit foarte mult copiii: și pe fratele meu și pe surioara mea mai mică. Pentru copii, mama a făcut tot. Cât despre fratele meu și ceilalți apropiați ai ei, toți suntem îndurerați și încercăm să fim aproape unul de celălalt. Cred că și-ar fi dorit să fim uniți ca frați, asta a fost cea mai mare dorință a ei: să fim uniți ca frați, să ne înțelegem și să trăim împreună”, a spus Tony, fiul Mădălinei Apostol.

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