Milena, o româncă de 62 de ani, și partenerul ei au fost uciși de îngrijitorul lor. Bărbatul lucra pentru ei de 3 ani

Milena, o româncă în vârstă de 62 de ani, și partenerul ei francez, Jean Marie Grenier, de 79 de ani, ar fi fost uciși chiar de bărbatul pe care îl angajaseră să le supravegheze proprietatea din Lagos, Algarve. Anchetatorii au descoperit că suspectul ar fi încercat ulterior să ascundă cadavrele și să șteargă urmele crimei.

Femeia de 62 de ani și partenerul ei, Jean Marie Grenier, au fost atacați cu o rangă de îngrijitorul brazilian, în vârstă de 45 de ani. După ce i-ar fi ucis, suspectul le-ar fi ascuns trupurile într-un rezervor de apă din apropierea piscinei.

Bărbatul de 45 de ani a încercat să ascundă cadavrele

Pentru a încerca să distrugă dovezile, bărbatul ar fi folosit clor și alte substanțe chimice. Ulterior, acesta ar fi încercat să pară implicat în căutarea victimelor, mergând la vecini și întrebând dacă știau ceva despre dispariția lor.

Îngrijitorul lucra pentru cuplu de aproximativ trei ani, după ce cei doi fuseseră victimele unui jaf. În ultima perioadă, între el și Milena ar fi existat conflicte legate de bani, iar presa locală susține că suspectul vorbea despre dorința de a reveni în Brazilia.

„Uneori se enerva – mai ales pe soție; lumea spunea că ea era foarte zgârcită când venea vorba să plătească pentru munca depusă. Dar nu m-aș fi gândit niciodată… Vorbea mereu frumos despre ei.”, a povesit o vecină a victimelor, Nedia Goncalvez.

Când rudele au început să pună întrebări, bărbatul ar fi încercat să fugă. În momentul arestării, asupra lui au fost găsite obiecte de valoare și o sumă importantă de bani, despre care anchetatorii suspectează că proveneau din locuința victimelor.

Milena și Jean erau apreciați în comunitate. Francezul fusese pilot de raliuri în anii ’70, iar ulterior a devenit medic osteopat. Împreună cu românca, acesta deschisese o clinică medicală.

„Potrivit mărturiilor adunate despre acest cuplu, erau oameni foarte prețuiți în comunitate, se înțelegeau cu toți vecinii. Iar relația dintre cei doi și îngrijitorul lor era una normală. Ocazional au mai apărut conflicte dar nimic care să fi fost grav.”, relatează presa portugheză.

Jean-Marie Grenier, în vârstă de 79 de ani, era cunoscut în lumea automobilismului. În 1976, a câștigat prima ediție a competiției Ronde du Quercy, iar un an mai târziu s-a clasat pe locul al doilea.

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