Patru români au ucis un conațional în Danemarca. Ce au descoperit autoritățile

Patru bărbați urmăriți general în Danemarca și România au fost arestați, după ce la sfârșitul lunii august ar fi ucis un alt român în vârstă de 37 de ani, apoi i-ar fi aruncat cadavrul într-un lac.

Crima care a îngrozit autoritățile daneze a avut loc la sfârșitul lunii august în Danemarca. Un român de 37 de ani, care se afla la muncă în construcții de numai câteva luni, ar fi fost ucis de alți patru români, (cu vârste între 22 și 31 de ani), colegi cu el.

Unde a fost găsit suspectul de 22 de ani

După ce i-au luat viața cu mai multe lovituri, principalii suspecți i-au aruncat cadavrul într-un lac. Autoritățile daneze au rămas îngrozite de modalitatea în care românii au încercat să scape de trupul neînsuflețit al conaționalului.

Pe numele celor patru români au fost emise mandate de arestare preventivă. În urmă cu doar două zile, polițiștii din cadrul inspectoratelor județene de poliție din Constanța, Dâmbovița, Buzău și Brăila i-au prins și reținut pe cei patru suspecți. Unul dintre ei, un tânăr de de 22 de ani, se ascundea în comuna Ciobanu, lângă Hârșova, la un cunoscut.

„Poliţiştii din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie Constanţa, Dâmboviţa, Buzău şi Brăila, sub coordonarea procurorilor de caz, au depistat 4 bărbaţi, cetăţeni români, pe numele cărora au fost emise mandate europene de arestare cu privire la săvârşirea infracţiunii de omor. Astfel, din cercetări a reieşit faptul că, la data de 24 august 2026, patru bărbaţi, cu vârste între 22 şi 31 de ani, ar fi ucis un alt bărbat, tot român, pe teritoriul Danemarcei, iar corpul victimei, legat de o baterie auto, ar fi fost aruncat într-un râu”, a transmis joi Poliţia Română.

Autoritățile din Danemarca au fost informate cu privire la reținerea celor patru bărbați. În prezent, procedura de extrădare a celor patru mandate europene de arestare este în curs de desfășurare.

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