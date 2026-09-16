Doliu în lumea folclorului! A murit maestrul Ionel Petrișoru

Este doliu în folclorul românesc! Maestrul Ionel Petrișoru, unul dintre cei mai cunoscuți promotori ai dansului popular și tradițiilor românești din Botoșani, a încetat din viață.

Ionel Petrișorul, maestrul dansului popular din Botoșani, va rămâne în memoria celor care l-au cunoscut drept îndrumătorul a sute de generații de copii și tineri cărora le-a insuflat dragostea și pasiunea pentru folclor. Originar din localitatea Verona, Ionel Perișoru a învățat pașii dansurilor populare încă de la o vârstă fragedă, ulterior devenind instructor și coregraf.

A murit maestrul Ionel Petrișoru

Ionel Petrișoru a dus jocurile de dans din nordul Moldovei din sat către scenă fără să le desprindă de rădăcinile lor și a reprezentat Botoșaniul în întâlniri și manifestări profesionale dedicate coregrafiei tradiționale, acolo unde experiența sa a devenit parte din dialogul mai larg despre păstrarea dansului românesc.

De numele său se leagă activitatea unor formații și ansambluri precum „Balada” și „Balada Nouă” din Botoșani, „Flori de Măr” din Curtești, „Comorile Luncii”, „Hora” din Ștefănești, „Ciobănașul” din Copălău, „Hora Dângeneana” sau „Vlăstarele Hlipicenilor”. În fiecare dintre aceste locuri a lăsat oameni care știu astăzi un joc pentru că cineva a avut răbdarea să li-l arate pas cu pas. Vestea trecerii sale în neființă a fost făcută publică de către Centrul Cultural Botoșani.

„Într-o lume în care tradițiile se pot pierde într-o singură generație dacă nu mai există cineva care să le transmită, munca unor oameni precum Ionel Petrișoru capătă o valoare aparte. Pașii pe care i-a așezat în scenă vor continua să fie dansați. Poate că aceasta este cea mai adevărată formă de memorie pe care o poate lăsa un om de cultură. Gestul de după. Centrul Cultural Botoșani transmite sincere condoleanțe familiei, apropiaților, colegilor, foștilor săi elevi și tuturor celor care l-au cunoscut și au lucrat alături de el” , este anunțul Centrului Cultural Botoșani.

De asemenea, reprezentanții Ansamblului Doina Costeștilor și-au exprimat sincerele regrete la aflarea veștii.

Cu profundă tristețe am aflat de trecerea la cele veșnice a maestrului coregraf Ionel Petrișoru, un om care și-a dedicat viața artei, dansului și păstrării tradițiilor românești. Prin talentul, dăruirea și pasiunea sa, a lăsat în urmă o moștenire de neprețuit și amintiri frumoase în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să așeze sufletul său în Împărăția Sa! Sincere condoleanțe familiei îndurerate! Veșnică pomenire!”

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