Doliu în muzica românească! Femeia numită „Tezaur Uman Viu” al României de către UNESCO a murit

De: Irina Vlad 20/01/2026 | 08:44
Dominica Tropa a încetat din viață la vârsta de 87 de ani/ sursă foto: social media

Este doliu în folclorul românesc! Dominica Trop a încetat din viață la vârsta de 87 de ani. Artista de muzică populară lasă în urmă o carieră impresionantă, fiind un reper pentru generațiile tinere de artiști. 

Luni, 19 ianuarie, Dominica Trop a încetat din viață la vârsta de 87 de ani. Interpreta de muzică va rămâne una dintre cele mai autentice voci din cultura populară românească. În anul 2013, meritele sale au i-au fost recunoscute prin distincția de „Tezaur Uman Viu” acordată de UNESCO, fiind singurul mehedințean cu această distincție.

De asemenea, în anul 2018, Dominica Trop a primit titlul de Cetățean de Onoare al județului Mehedinți. Ultima reprezentație pe o scenă artistică a fost în vara anului 2025, la Festivalul Național de Folclor „Dominica Trop”, eveniment care i-a purtat numele și i-a cinstit întreaga activitate artistică.

”Cu profundă tristețe ne luăm rămas-bun de la Muma Domnica! De astăzi, cântecul Mehedințiului este mai trist și mai sărac. Muma Domnica Trop, Tezaur Uman Viu și muma cântecului mehedințean, a plecat la cele veșnice. A lăsat în urmă o moștenire neprețuită. Prin glasul ei, tradiția a rămas vie, iar sufletul satului românesc a fost dus mai departe din generație în generație. A fost o voce a neamului, o inimă plină de dor și o lumină pentru generații întregi de tineri artiști.

Cântecul ei nu se va stinge niciodată, pentru că trăiește în sufletele celor care au ascultat-o și au iubit-o. Dumnezeu să o odihnească în pace, iar cântecul ei să ne rămână veșnic în inimă. Ne plecăm frunțile cu respect și recunoștință pentru tot ce a dăruit neamului nostru. Dumnezeu să o odihnească în pace, iar amintirea ei să rămână veșnic binecuvântată”, a transmis familia artistei.

