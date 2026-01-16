Acasă » Știri » A murit Principesa Irina a Greciei și Danemarcei, verișoara regelui Mihai. Mesajul transmis de Majestatea Sa Margareta

A murit Principesa Irina a Greciei și Danemarcei, verișoara regelui Mihai. Mesajul transmis de Majestatea Sa Margareta

De: Simona Tudorache 16/01/2026 | 10:34
A murit Principesa Irina a Greciei și Danemarcei, verișoara regelui Mihai. Mesajul transmis de Majestatea Sa Margareta

Familia regală a României e în doliu. Principesa Irina a Greciei și Danemarcei a murit. Principesa era cel mai mic copil al Regelui Pavlos și al Reginei Frederica și verișoară primară cu Regele Mihai. Ea avea 83 de ani.

Principesa a locuit pentru mai mulți ani în India, apoi în Spania, dar și în în Grecia. Era blândă, iubea oamenii și lupta pentru cauzele caritabile în care credea. Principesa Irina era interesată de filosofie, de arheologie și istorie, de literatură și de limbi străine.

Principesa Irina a vizitat România și s-a întâlnit cu Regele Mihai și Regina Ana, precum și cu Custodele Coroanei Margareta și Principele Radu cu diferite ocazii legate de familie, la Geneva, Madrid, Atena, Belgrad și la Londra. În anul 2007, Principesa Irina a Greciei și Principele Radu au luat parte, la invitația Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, la o vizită științifică la Polul Nord. Regina-Mamă Elena, ca și Regele Mihai, Regina Ana și fiicele lor au fost mereu foarte aproape de întrega Familie Regală a Greciei, în toate generațiile.

Ce spune Majestatea Sa Margareta despre Principesa Irina

Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, și-a exprimat regretul la auzul acestei vești. Fiica Regelui Mihai are multe amintiri cu Principesa Irina, care a ținut aproape de părinții ei, dar și de ele, fiicele lui.

”Familia Regală a României a aflat cu mare mâhnire vestea tristă a trecerii la Domnul a Alteței Sale Regale Principesa Irina a Greciei și Danemarcei, cel mai mic copil al Regelui Pavlos și al Reginei Frederica ai elenilor, născută în anul 1942”, se arată pe pagina de Facebook a Familiei Regale a României.

Fiica Regelui Mihai menționează despre Principesa Irina că punea suflet în tot ce realiza, că era generoasă și modestă și că i-a purtat mereu o profundă admirație. Astăzi, dispariția ei o întristează profund.

”Principesa Irina a fost un om de o mare sensibilitate sufletească, generos și modest, discret și profund. Majestatea Sa și întreaga familie îi păstrează o caldă amintire, o profundă afecțiune și o mare admirație pentru alesul său profil moral și intelectual. Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a trimis astăzi o scrisoare de condoleanțe Majestății Sale Regina Sofia a Spaniei. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, transmite Familia Regală a României.

Foto: Principesa Irina a Greciei și Danemarcei. FOTO: Familia Regală a României / Facebook.com

Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

Principesa Margareta și principele Radu Duda au fost prezenți la înmormântarea Reginei Elisabeta a II-a. Cu ce mare șef al lumii s-au întâlnit

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Se schimbă legea energiei. Doar Hidroelectrica se află în această situație
Știri
Se schimbă legea energiei. Doar Hidroelectrica se află în această situație
Dorian Popa, tată pentru prima dată! A dat vestea care i-a uimit pe toți: ”Se pregătește de copil”
Știri
Dorian Popa, tată pentru prima dată! A dat vestea care i-a uimit pe toți: ”Se pregătește de copil”
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab are nevoie urgentă de mentenanță
Gandul.ro
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan,...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
„Am vrut să fac o glumă, dar nu era momentul!”. Un reporter și-a justificat comportamentul, după ce a fost „urecheat” de Cristi Chivu, în direct. Românul a fost călcat pe nervi
Adevarul
„Am vrut să fac o glumă, dar nu era momentul!”. Un reporter și-a...
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Gabriela Cristea, adevăratul motiv al plecării lui Cătălin Măruță de la PRO TV. Dezvăluirea care l-a dat de gol
Ciao.ro
Gabriela Cristea, adevăratul motiv al plecării lui Cătălin Măruță de la PRO TV. Dezvăluirea care...
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
Ayatollahul se clatină, iar dinspre Israel nu se aude mai nimic: cum poate profita Netanyahu de o lovitură a SUA asupra Iranului
Digi 24
Ayatollahul se clatină, iar dinspre Israel nu se aude mai nimic: cum poate profita Netanyahu...
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi din volumul de intelligence
Digi24
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi...
Ce faci imediat după un accident? Procedura corectă
Promotor.ro
Ce faci imediat după un accident? Procedura corectă
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai...
Un mare dezvoltator de jocuri video, prezent și în România, concediază 15% din angajați
go4it.ro
Un mare dezvoltator de jocuri video, prezent și în România, concediază 15% din angajați
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab are nevoie urgentă de mentenanță
Gandul.ro
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test IQ cu chibrituri | Corectați 15 + 15 = 91, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 15 + 15 = 91, mutând un singur băț
Se schimbă legea energiei. Doar Hidroelectrica se află în această situație
Se schimbă legea energiei. Doar Hidroelectrica se află în această situație
Dorian Popa, tată pentru prima dată! A dat vestea care i-a uimit pe toți: ”Se pregătește de copil”
Dorian Popa, tată pentru prima dată! A dat vestea care i-a uimit pe toți: ”Se pregătește de copil”
Domeniul în care oamenii rămân fără job. Val de concedieri în 2026
Domeniul în care oamenii rămân fără job. Val de concedieri în 2026
Boala secretă de care suferă Naba Salem. A recidivat la filmările Survivor 2026 de la Antena 1
Boala secretă de care suferă Naba Salem. A recidivat la filmările Survivor 2026 de la Antena 1
3 zodii care vor avea câștiguri mari începând de astăzi. Intră în era abundenței
3 zodii care vor avea câștiguri mari începând de astăzi. Intră în era abundenței
Vezi toate știrile
×