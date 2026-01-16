A murit Principesa Irina a Greciei și Danemarcei, verișoara regelui Mihai. Mesajul transmis de Majestatea Sa Margareta

Familia regală a României e în doliu. Principesa Irina a Greciei și Danemarcei a murit. Principesa era cel mai mic copil al Regelui Pavlos și al Reginei Frederica și verișoară primară cu Regele Mihai. Ea avea 83 de ani.

Principesa a locuit pentru mai mulți ani în India, apoi în Spania, dar și în în Grecia. Era blândă, iubea oamenii și lupta pentru cauzele caritabile în care credea. Principesa Irina era interesată de filosofie, de arheologie și istorie, de literatură și de limbi străine.

Principesa Irina a vizitat România și s-a întâlnit cu Regele Mihai și Regina Ana, precum și cu Custodele Coroanei Margareta și Principele Radu cu diferite ocazii legate de familie, la Geneva, Madrid, Atena, Belgrad și la Londra. În anul 2007, Principesa Irina a Greciei și Principele Radu au luat parte, la invitația Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, la o vizită științifică la Polul Nord. Regina-Mamă Elena, ca și Regele Mihai, Regina Ana și fiicele lor au fost mereu foarte aproape de întrega Familie Regală a Greciei, în toate generațiile.

Ce spune Majestatea Sa Margareta despre Principesa Irina

Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, și-a exprimat regretul la auzul acestei vești. Fiica Regelui Mihai are multe amintiri cu Principesa Irina, care a ținut aproape de părinții ei, dar și de ele, fiicele lui.

”Familia Regală a României a aflat cu mare mâhnire vestea tristă a trecerii la Domnul a Alteței Sale Regale Principesa Irina a Greciei și Danemarcei, cel mai mic copil al Regelui Pavlos și al Reginei Frederica ai elenilor, născută în anul 1942”, se arată pe pagina de Facebook a Familiei Regale a României.

Fiica Regelui Mihai menționează despre Principesa Irina că punea suflet în tot ce realiza, că era generoasă și modestă și că i-a purtat mereu o profundă admirație. Astăzi, dispariția ei o întristează profund.

”Principesa Irina a fost un om de o mare sensibilitate sufletească, generos și modest, discret și profund. Majestatea Sa și întreaga familie îi păstrează o caldă amintire, o profundă afecțiune și o mare admirație pentru alesul său profil moral și intelectual. Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a trimis astăzi o scrisoare de condoleanțe Majestății Sale Regina Sofia a Spaniei. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, transmite Familia Regală a României.

Foto: Principesa Irina a Greciei și Danemarcei. FOTO: Familia Regală a României / Facebook.com

