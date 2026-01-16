Acasă » Știri » Doliu pentru o cunoscută vedetă din România: mama ei a murit. Ce a descoperit în apartamentul femeii, la scurt timp

De: Anca Chihaie 16/01/2026 | 18:02
Actrița Bianca Brad trece printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce mama sa a decedat recent. Tragedia a lovit-o în mod neașteptat, iar vizita în apartamentul femeii, locul în care a trăit zeci de ani, i-a adus un șoc emoțional major. În timp ce strângea lucrurile necesare pentru înmormântare, actrița a dat peste mai multe obiecte care au stârnit emoții intense și amintiri dureroase.

Mama actriței a fost internată de mai multe ori în spital în ultimii ani, iar în ultima perioadă starea ei de sănătate s-a deteriorat rapid. Ultimele clipe ale vieții le-a petrecut sub îngrijirea personalului medical, căruia familia i-a adresat recunoștință pentru profesionalismul și respectul acordat în aceste momente.

Printre obiectele descoperite se numără mai multe agende personale, în care mama Biancăi Brad își transcria gândurile și sentimentele. Conținutul acestor caiete arată că femeia folosea scrisul ca o formă de terapie, pentru a-și gestiona trăirile și pentru a face față diferitelor momente dificile din viața sa. În paginile agendelor se regăsesc poezii, schițe și reflecții intime, care surprind o dimensiune a personalității sale puțin cunoscută familiei și apropiaților.

Data decesului coincide cu ziua de 15 ianuarie 2026, o zi semnificativă cultural, marcată în România ca ziua în care se celebrează Mihai Eminescu. Pentru Bianca Brad, această suprapunere nu pare întâmplătoare, momentul aducându-i un sentiment profund de simbolism și introspecție.

„Aseară am fost în apartamentul mamei să iau cele necesare pentru înmormântare… Ieri, printre multele foi pe care scria de câte ori apărea inspirația, fratele meu a găsit una scrisă mai demult, în urma unei internări în spital… I-am luat nenumărate agende și o certam că nu scrie în ele…că așa nu se mai pierd în noianul de foi de toate felurile. Scria poezii despre situațiile prin care trecea…își transpunea trăirile în versuri și în desene…cred că era o formă de terapie pentru ea“, a transmis actrița.

Foto: social media

Descoperirea agendelor personale a fost un moment tulburător pentru Bianca Brad, care s-a confruntat cu intensitatea emoțiilor acumulate de-a lungul anilor de către mama sa. Fiecare pagină, fiecare poezie și desen reflecta o parte a experiențelor trăite și a sentimentelor pe care femeia le-a încercat, uneori singură, în fața provocărilor vieții. Aceste pagini au oferit actriței o legătură mai profundă cu mama sa și au scos la iveală dimensiuni ale vieții acesteia necunoscute până acum.

