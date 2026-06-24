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Ultimul mesaj pe care l-a postat interpreta de muzică populară Gabriela Tănase. „Viața e scurtă”

De: Elisa Tîrgovățu 24/06/2026 | 11:46
Ultimul mesaj pe care l-a postat interpreta de muzică populară Gabriela Tănase. „Viața e scurtă”
Ultimul mesaj pe care l-a postat interpreta de muzică populară Gabriela Tănase. „Viața e scurtă” / Sursa foto: Social media
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Vestea dispariției interpretei de muzică populară Gabriela Tănase a provocat un val de tristețe în rândul celor care i-au urmărit activitatea artistică. Comunitatea folclorului românesc este în doliu, iar numeroși admiratori au transmis mesaje de condoleanțe și regret pentru pierderea artistei.

În ultimele zile, artista a publicat pe rețelele sociale o fotografie din spital, însoțită de un fundal muzical cu o încărcătură emoțională puternică. Postarea a atras imediat atenția urmăritorilor. Internauții au interpretat mesajul ca fiind unul profund personal, evidențiind o perioadă dificilă din viața ei.

În descrierea postării s-a aflat și un text cu puternică încărcătură emoțională. Mai mult decât atât, versurile păreau să îi prevestească dispariția din această lume:

„Luptă pentru tine, crede în vise, viața e scurtă, nu trebuie compromis, cazi și te ridici, arzi ca un fulger.”

Comentariile internauților au reflectat îngrijorare și mesaje de susținere. Mulți dintre ei au transmis gânduri bune și urări de sănătate pentru artistă. Printre reacții s-au numărat mesaje precum:

„Multă sănătate îți doresc. Te iubesc mult, sora mea frumoasă!”, „Sănătate maximă să-ți dea Dumnezeu!”, „Îți doresc multă sănătate și mă rog pentru tine să fii bine! Te iubesc mult”, toate evidențiind afecțiunea publicului.

Dispariția artistei a fost resimțită puternic în mediul artistic, unde Gabriela Tănase era apreciată pentru interpretările sale și pentru contribuția adusă folclorului românesc. În mediul online, discuțiile au continuat să evidențieze atât tristețea fanilor, cât și recunoașterea impactului pe care l-a avut asupra publicului de-a lungul anilor.

Mulți au rememorat momente din aparițiile sale scenice și au transmis mesaje de recunoștință pentru activitatea ei artistică. Atmosfera generală a fost una de regret și solidaritate, subliniind legătura puternică dintre artistă și cei care i-au urmărit cariera. Moștenirea sa muzicală rămâne un punct de referință pentru iubitorii de folclor. Piesele și aparițiile sale continuă să fie apreciate și reascultate de publicul din întreaga țară.

Sursa foto: Social media

Maria Haiduc, o altă interpretă de muzică populară s-a stins din viață

O altă pierdere a îndoliat muzica populară românească la începutul lunii iunie 2026, când s-a stins din viață Maria Haiduc, una dintre cele mai cunoscute voci ale folclorului bihorean. Artista, supranumită de mulți „doamna cântecului popular din Crișana”, avea 86 de ani și lăsat în urmă o carieră bogată și apreciată.

Trista veste a fost făcută publică de fiul său, Marcel Pușcaș, care a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, prin care și-a anunțat pierderea și a împărtășit durerea familiei.

„Acum două ore am întors ultima filă a unei lungi și frumoase povești. Un drum parcurs împreună cu ea timp de aproape 66 de ani. A fost ușor și greu deopotrivă. A fost mereu optimistă. M-a purtat mereu în gândurile ei, și eu pe ea, la fel. Sunt mândru de o asemenea mamă! A fost o femeie veselă, generoasă, răbdătoare și plină de povețe.

A fost o profesionistă în meserie sa, una pe care a iubit-o enorm și în a cărei istorii va dăinui. A fost o iubitoare de Oradea și România, de Bihor și de folclor. Înainte de toate a fost o familistă convinsă. Mi-a fost și pavăză și mentor, dar ce nu mi-a fost! 66 de ani înseamnă o viață de om în care mi-a fost tot ce poate oferi o mamă. Acum, la despărțirea fizică, îi pot spune MULȚUMESC! Dumnezeu să te odihnească, mamă! Te voi iubi mereu!”, a fost mesajul emoționant prin care Marcel Pușcaș a anunțat decesul mamei sale.

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