Creatorul Peppa Pig, jefuit de doi români! Radu Dogaru și Adrian Alempi au furat bunuri de 65.000 de lire

Creatorul Peppa Pig, jefuit de doi români! Radu Dogaru și Adrian Alempi au furat bunuri de 65.000 de lire
Doi români au jefuit casa lui Mark Baker, creatorul personajului „Peppa Pig”/ sursă foto: social media
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Mark Baker, creatorul personajului „Peppa Pig”, a fost ținta unor hoți români care au intrat în conacul său din Surrey, evaluat la 10 milioane de lire sterline. Aceștia au furat genți, ceasuri și obiecte de lux în valoare de 65.000 de lire sterline. 

Radu Dogaru (41 de ani) și Adrian Alempi (34 de ani) au pătruns în reședința lui Mark Baker, creatorul personajului „Peppa Pig”, după ce acesta și soția sa au părăsit locuința în seara zilei de 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților. La plecare, cuplul a încuiat ușile, însă nu a activat corespunzător sistemul de alarmă. Luxosul conac al milionarului are o suprafață de 12.500 de metri pătrați și dispune de piscină, complex spa, cinematograf și sală de fitness.

Creatorul „Peppa Pig” a fost jefuit de doi români

Când s-au întors acasă, în jurul orei 20:30, soții au descoperit că au fost jefuiți. Hoții români pătrunseseră în vilă printr-o fereastră de la primul etaj, de unde au sustras 15 genți de firmă, un ceas Rolex și bijuterii. Ulterior, aceștia au fost surprinși de camerele de supraveghere în timp ce cărau o valiză Louis Vuitton la stația Claygate din Surrey.

După ce au jefuit reședința creatorului „Peppa Pig”, trei zile mai târziu, cei doi români au jefuit o altă casă în Kingston upon Thames, în sud-vestul Londrei. Românii au forțat un seif care conținea lingouri de aur, bijuterii, bani în dolari, lire sterline și euro, pașapoarte și alte obiecte de valoare.

Radu Dogaru și Adrian Alempi au fost arestați ulterior de poliție în timp ce se urcau într-un autobuz. Mai multe obiecte furate de la Mark Baker au fost găsite în urma unei percheziții efectuate ulterior la domiciliul lui Radu Dogaru.

Cine sunt Radu Dogaru și Adrian Alempi

Instanța a aflat că cei doi fuseseră condamnați anterior la închisoare în Olanda pentru rolul pe care l-au jucat într-unul dintre cele mai mari jafuri de opere de artă din lume, când, în 2012, lucrări ale lui Monet, Picasso, Gauguin și Lucien Freud au fost furate în mai puțin de trei minute de la galeria Kunsthal din Rotterdam. Majoritatea capodoperelor, asigurate pentru suma de 24,4 milioane de dolari, nu au fost niciodată recuperate.

Radu Dogaru înainte de începerea procesului privind furtul celor șapte tablouri de la Muzeul Kunsthal din Rotterdam, în București, 10 septembrie 2013/ sursă foto: Mediafax

Radu Dogaru a fost condamnat la șase ani și opt luni de închisoare în noiembrie 2013, în timp ce Adrian Alempi, cunoscut și sub numele de Adrian Procop, a fost condamnat la șase ani și opt luni de închisoare. După ce și-au ispășit pedepsele, cei doi au călătorit în Marea Britanie, unde și-au continuat activitatea de hoți, de data aceasta vizând proprietari de case înstăriți.

Adrian Alempi a pledat vinovat pentru intrarea ilegală în Marea Britanie pe 13 februarie anul acesta, cu o zi înainte ca locuința lui Mark Baker să fie jefuită, încălcând astfel un ordin de expulzare. El a fost condamnat la cinci ani, în timp ce Radu Dogaru a fost condamnat la patru ani de închisoare.

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