Telefonul misterios care poate răsturna ancheta morții generalului Dorin Ioniță! De ce și-a schimbat traseul și ce i s-a găsit în buzunar

Moartea generalului Dorin Ioniță continuă să ridice semne de întrebare, deși prima ipoteză indică o sinucidere. Ultimele informații obținute de CANCAN.RO conturează un traseu straniu în noaptea în care acesta ar fi ajuns la proprietatea din Păulești (Prahova), unde avea să fie găsit împușcat într-un garaj. Nu doar destinația atrage atenția, ci și drumul ales până acolo, mașina pe care a condus-o și un telefon misterios despre care spun sursele noastre că ar fi precedat plecarea.

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, Dorin Ioniță ar fi plecat de la locuința familiei din Voluntari spre Păulești după ce cu doar câteva ore înainte și-a bătut amanta în scara unui bloc.

Poliția a emis un ordin de protecție și, potrivit legii, în astfel de cazuri pârâtul este obligat să predea arma din dotare.

Numai că generalul a mers acasă, și-a luat pistolul și a plecat spre casa pe care o avea în construcție în Ploiești. Nu înainte de a primi un telefon misterios, spun aceleași surse. Deocamdată nu există informații suplimentare privind identitatea persoanei care l-ar fi contactat, conținutul discuției sau dacă apelul are vreo legătură cu ceea ce s-a întâmplat ulterior.

O altă parte extrem de bizară este că deși a avut la îndemână varianta DN1 – Păulești (Prahova), generalul a ales să conducă pe A3 pentru a ajunge la destinație mai repede.

Mașina sa ar fi fost surprinsă chiar de camere. După acel punct însă, pentru o perioadă, urma autoturismului părea să se piardă. Abia ulterior avea să apară o piesă importantă din ”puzzle”.

A abandonat mașina la zeci de metri de garaj

Volkswagenul Touareg cu care generalul ar fi făcut drumul către Prahova, și care nu apărea în declarația lui de avere, a fost găsit în apropierea proprietății din Păulești, la aproximativ 50–100 de metri de locul unde s-a produs tragedia.

Un alt detaliu ridică și mai multe întrebări: cheia autoturismului nu ar fi fost lăsată în mașină. Potrivit surselor CANCAN.RO, aceasta a fost găsită în buzunarul lui.

Astfel, traseul care începe la Voluntari, continuă pe A3 și se termină la câteva zeci de metri de garajul din Păulești devine una dintre piesele pe care procurorii militari le pot reconstitui pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în ultimele ore din viața generalului.

Iar soția lui, Genoveva Ioniță, care a și sesizat Poliția prin apel la 112, va fi cel mai important martor în această anchetă.

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