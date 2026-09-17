Nepoatele Prințesei Diana vin în România. Ce vor face Lady Amelia și Lady Eliza Spencer într-o comună din Giurgiu

Lady Amelia și Lady Eliza Spencer, nepoatele Prințesei Diana, vor veni în România la sfârșitul lunii septembrie. Cele două surori gemene vor participa la un eveniment organizat la Singureni, în județul Giurgiu.

Lady Amelia Spencer Mallett și Lady Eliza Spencer, ambele în vârstă de 34 de ani, vor ajunge în România în perioada 25-27 septembrie, potrivit Libertatea.

Cele două vor fi invitate la cea de-a treia ediție a Singureni Manor Polo Cup, turneu internațional de polo călare organizat la Singureni Manor Equestrian Retreat.

Lady Amelia și Lady Eliza Spencer vin în România

Nepoatele Prințesei Diana sunt fiicele lui Charles Spencer, fratele mai mic al Dianei, și ale Victoriei Lockwood. Amelia și Eliza s-au născut în 1992 și au crescut în mare parte în Africa de Sud, după ce familia s-a mutat la Cape Town.

În ultimii ani, gemenele Spencer au devenit prezențe cunoscute în lumea modei și la evenimente mondene internaționale. Cele două au apărut împreună la numeroase evenimente și au colaborat cu branduri și publicații din industria modei.

La sfârșitul acestei luni, Amelia și Eliza vor participa la Singureni Manor Polo Cup, competiție care aduce în județul Giurgiu jucători și invitați internaționali. Evenimentul se află la cea de-a treia ediție, după edițiile organizate în 2024 și 2025.

Lady Amelia și Lady Eliza aveau doar cinci ani când Prințesa Diana a murit, în august 1997, însă cele două au vorbit de-a lungul timpului despre amintirile pe care le au despre mătușa lor.

Diana și-a vizitat fratele și familia acestuia în Africa de Sud, iar gemenele au povestit că o percepeau înainte de toate ca pe mătușa lor, fără să înțeleagă la acea vârstă amploarea celebrității sale.

Eliza a descris-o în trecut pe Diana drept o persoană „incredibil de caldă, maternă și iubitoare” și a povestit că mătușa sa făcea eforturi pentru a-i proteja pe copii de atenția fotografilor.

Una dintre ultimele întâlniri ale Dianei cu familia fratelui său a avut loc chiar în 1997, anul în care Prințesa de Wales și-a pierdut viața într-un accident de mașină la Paris.

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