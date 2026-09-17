Regele Charles reacționează după acuzațiile fratelui Prințesei Diana. Ce susține Charles Spencer că i-ar fi spus după moartea ei

Regele Charles reacționează după acuzațiile fratelui Prințesei Diana. Ce susține Charles Spencer că i-ar fi spus după moartea ei
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Sursa foto: Profimedia
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Regele Charles a reacționat după ce Charles Spencer, fratele Prințesei Diana, a făcut o afirmație controversată despre monarh în noua sa carte. Contele Spencer susține că actualul rege i-ar fi spus, la scurt timp după moartea Dianei, că aceasta va fi „uitată destul de curând”.

Palatul Buckingham a răspuns acuzației după apariția primelor fragmente din volumul „Swan Song: Diana, My Sister”, care urmează să fie lansat pe 22 septembrie, potrivit People.

În carte, Charles Spencer, în vârstă de 62 de ani, povestește despre o presupusă conversație telefonică tensionată pe care ar fi avut-o cu Charles, pe atunci Prinț de Wales, după moartea Dianei, pe 31 august 1997.

Discuția ar fi pornit de la funeraliile Prințesei de Wales și, mai exact, de la decizia ca Prințul William și Prințul Harry, care aveau atunci 15, respectiv 12 ani, să meargă în spatele sicriului mamei lor.

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Sursa foto: Profimedia

Ce susține Charles Spencer

Charles Spencer povestește că în acel moment s-a opus ideii ca cei doi nepoți ai săi să participe la procesiune în acest mod. În carte, el își amintește că disputa cu viitorul rege ar fi devenit tot mai aprinsă.

Potrivit relatării sale, la un moment dat, Charles s-ar fi oprit din ceea ce Spencer descrie drept un „acces de furie”. Fratele Dianei susține că a interpretat inițial pauza drept o încercare a acestuia de a se calma.

Apoi ar fi venit afirmația care l-a șocat pe Spencer. Acesta susține că actualul rege i-ar fi spus: „Stai liniștit, o vom uita destul de curând!”.

Charles Spencer scrie că a rămas atât de surprins, încât i-au trebuit câteva secunde pentru a reacționa. El susține că i-a spus lui Charles că nu îi venea să creadă ce a auzit, după care a încheiat conversația.

Spencer a vorbit și în trecut despre opoziția sa față de participarea lui Harry la procesiunea funerară. Într-un interviu acordat People în 2017, el spunea că era îngrijorat de trauma pe care experiența ar fi putut să i-o provoace unui copil atât de mic.

Sursa foto: Profimedia

Cum a reacționat Palatul Buckingham

Palatul Buckingham a decis să răspundă relatării din carte, deși a precizat că, în mod obișnuit, nu comentează conținutul volumelor despre Familia Regală.

În declarația transmisă presei, un purtător de cuvânt a afirmat că Regele Charles este conștient de faptul că durerea provocată de pierderea unui frate sau a unei surori poate „afecta judecata” și poate „colora memoria”.

În reacția oferită după apariția acuzațiilor în spațiul public, reprezentanții Casei Regale nu au venit, însă, și cu o versiune proprie a conversației dintre Regele Charles și fostul său cumnat.

„Swan Song: Diana, My Sister” este prezentată drept cea mai personală dintre cele zece cărți scrise de Charles Spencer în ultimele trei decenii și este primul volum în care acesta vorbește pe larg despre sora sa.

Spencer a declarat recent că scopul cărții este să prezinte adevărul despre Diana din perspectiva sa și că, după ce a terminat înregistrarea versiunii audio, a avut sentimentul că sora sa „ar fi aprobat fiecare cuvânt”.

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