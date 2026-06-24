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Dorian Popa începe munca în folosul comunității! Primele declarații: ”Strâns de frunze, de gunoaie din parcuri”

De: Anca Chihaie 24/06/2026 | 18:48
Dorian Popa începe munca în folosul comunității! Primele declarații: ”Strâns de frunze, de gunoaie din parcuri”
Dorian Popa
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Dorian Popa se află în prezent într-o etapă a procesului judiciar în care este obligat să respecte mai multe măsuri dispuse de autorități, după ce a fost sancționat în urma unui incident rutier legat de conducerea unui autovehicul sub influența unor substanțe interzise. Iată ce a transmis artistul!

În cadrul procedurilor de supraveghere, vloggerul și artistul a fost nevoit să se prezinte periodic la serviciile de probațiune, unde trebuie să aducă documente justificative referitoare la situația sa personală și profesională. Printre acestea se numără acte privind domiciliul, nivelul de educație și sursele de venit, toate fiind necesare pentru actualizarea dosarului de supraveghere și pentru verificarea respectării condițiilor impuse de instanță.

Dorian Popa începe munca în folosul comunității!

Pe lângă aceste formalități administrative, o parte importantă a obligațiilor sale include și evaluarea capacității de muncă, precum și stabilirea programului de activități în folosul comunității. Aceste măsuri sunt parte integrantă a sancțiunilor de tip neprivativ de libertate și au rolul de a asigura reintegrarea socială, precum și responsabilizarea persoanei în cauză. Activitatea comunitară urmează să se desfășoare în special în zona localității Domnești, unde acesta va participa la acțiuni de igienizare urbană.

Printre sarcinile stabilite se află colectarea de deșeuri din spațiile publice, curățarea frunzelor și a resturilor vegetale din parcuri, intervenții în zonele de joacă pentru copii, precum și activități de salubrizare în apropierea cursurilor de apă. Aceste tipuri de activități sunt frecvent incluse în programele de muncă în folosul comunității, având ca scop menținerea curățeniei și îmbunătățirea mediului urban.

„Vizita numărul 2 la probațiune s-a încheiat și oficial voi începe munca în folosul comunității, fraților! Ce credeți? Strâns de frunze, strâns de gunoaie din parcuri, din locurile de joacă pentru copii, de pe albia râurilor din Domnești. Începem procesul «curățenia generală din Domnești»”, a transmis Dorian Popa.

Procedura de supraveghere impune o serie de condiții stricte, iar nerespectarea acestora poate atrage consecințe suplimentare. În acest sens, participarea la întâlnirile programate și furnizarea documentelor solicitate sunt elemente esențiale pentru respectarea cadrului legal stabilit.

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