Surpriză pentru Dorian Popa, după un consult la medicul cardiolog. Ce vești i-a dat specialistul

Artistul Dorian Popa (37 de ani) a ajuns la cardiolog după problemele de sănătate care i-au dat viața peste cap. Artistul și-a speriat fanii după ce s-a filmat direct din cabinetul medicului și a recunoscut că organismul său a tras un semnal de alarmă serios!

Cunoscut pentru stilul de viață haotic, energia ieșită din comun și programul infernal, Dorian Popa pare că a fost obligat să schimbe totul peste noapte. În ultimele luni, vloggerul a început să vorbească tot mai des despre sănătate, iar imaginile publicate recent au ridicat imediat semne de întrebare.

Dorian Popa a ajuns la cardiolog

Îmbrăcat elegant și aparent relaxat, Dorian s-a filmat chiar din cabinetul cardiologului, acolo unde a mers pentru investigații medicale. Chiar dacă a încercat să păstreze atmosfera pozitivă, fanele lui au intrat imediat în panică atunci când au aflat că artistul a avut nevoie de control la inimă.

După consultație, Dorian Popa a venit și cu primele declarații. Artistul a spus că medicul l-a felicitat pentru starea inimii sale și că rezultatele au fost foarte bune.

„Când cardiologul tău îți zice: «Bravo, bă, să-ți dea Dumnezeu sănătate!», înseamnă că ești tanc, tanc!”, a transmis Dorian Popa pe Instagram.

Chiar și așa, apariția lui la cardiolog nu a fost deloc întâmplătoare. Recent, artistul a mărturisit că a fost forțat să își schimbe radical stilul de viață după ce sănătatea lui a început să aibă de suferit.

El a recunoscut că organismul său i-a transmis clar că trebuie să încetinească ritmul și să renunțe la anumite obiceiuri care îi făceau rău.

„Nu am luat această decizie pentru a mă pregăti de copilul pe care mi-l doresc și va veni în viitorul cvasiapropiat. Am luat această decizie de a-mi schimba stilul de viață pentru că am fost nevoit din punct de vedere al sănătății și mai mult de atât nu voi spune, pentru că nu-mi place mie asta cu victimizarea și cu mila, dar corpul meu a spus: «Dorian, e momentul să schimbăm un pic stilul de viață»”, a declarat Dorian Popa.

A fost nevoit să își schimbe viața

Declarațiile artistului au stârnit imediat îngrijorare în rândul fanilor. Mulți s-au întrebat dacă programul infernal, stresul și excesele din ultimii ani nu și-au pus serios amprenta asupra sănătății sale.

Schimbările făcute de Dorian sunt însă uriașe! Artistul merge acum la somn cel târziu la ora 22:00, se trezește înainte de ora 08:00 și la 09:00 este deja în sala de fitness. În plus, apropiații spun că acesta a devenit extrem de atent la alimentație și încearcă să evite orice exces.

Un lucru este sigur: Dorian Popa a înțeles că sănătatea nu este de joacă, iar acum pare decis să își protejeze organismul înainte să fie prea târziu.

