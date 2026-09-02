Regretul Oanei Lis odată cu venirea toamnei: „Oricum, nici n-am simțit că a fost vară”

Oana Lis este din ce în ce mai activă în mediul online. Soția lui Viorel Lis a făcut recent o postare în care vorbea despre cel mai mare regret al ei, odată cu venirea toamnei.

Aceasta a fost mai sinceră ca niciodată și a povestit că nici nu a simțit că a fost vară. Oana Lis le-a transmis urmăritorilor ei că și-a dorit foarte mult să meargă la mare, însă din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă soțul ei nu a reușit.

Mai mult decât atât, a spus cu tristețe că au fost momente în care se apropia de televizor doar ca să se teleporteze măcar cu gândul pe litoral.

Regretul Oanei Lis odată cu venirea toamnei

Oana și Viorel Lis traversează o perioadă dificilă. Fostul edil al Capitalei se confruntă cu probleme serioase de sănătate și are nevoie de îngrijire specializată, ba chiar și de tratament. De asemenea, situația financiară nu este una tocmai bună, iar asta a spus chiar ea în mediul online.

Recent, ea a adus în atenția urmăritorilor o altă situație. Este vorba despre cel mai mare regret al vedetei odată cu venirea toamnei. Ea a explicat că nu a reușit să ajungă la mare și a văzut-o doar la televizor. În plus, a precizat că nici măcar nu a simțit că a fost vară

„1 septembrie… A venit toamna. Oricum, nici n-am simțit că a fost vară… Am văzut marea doar la TV și când dădeau live la știri… de la mare… Mă apropiam de ecran… să simt că, și cum, sunt acolo. Nu regret nimic, dar, în același timp, nu pot ignora că sunt și eu om”, a scris Oana Lis pe Facebook.

Cum au reacționat fanii

Pe de altă parte, fanii au reacționat imediat și au spus, cu optimism că vor veni momente mai bune pentru ea, dar mai ales că va veni și ziua în care va vedea marea în realitate.

„Mare greutate ai, Oana dragă, acum! Dar Bunul Dumnezeu vede tot ce faci pentru dl. Viorel! Rezistă!”/„Va veni o zi când vei revedea și remirosi marea…”/ „Vor veni și zile mai bune.”/ „Marea e atât de mare, că ne cuprinde pe toți. Câteodată, cred că vrea să fie liniștită și unii, chiar dacă nu-și dau seama, se conectează cu ea”, sunt doar câteva dintre reacțiile urmăritorilor.

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