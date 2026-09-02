Imaginile virale cu Loredana și Cătălin Botezatu, în timp ce se sărută pasional: ”Superbi”

Loredana Groza și Cătălin Botezatu s-au sărutat
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Loredana Groza și Cătălin Botezatu s-au filmat din nou împreună. De această dată, i-au surprins pe fani cu un gest neașteptat. Cei doi au fost mai apropiați ca niciodată și s-au sărutat fără rețineri. Artista a publicat totul în mediul online.

Loredana Groza este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România. Pe lângă cariera de succes și piesele care îi fac pe oameni să danseze, vedeta atrage atenția și prin stilul său îndrăzneț. Mai mult decât atât, nu doar ținutele sale impresionează, ci și gesturile pe care le face fără rețineri.

De curând, ea a publicat pe rețelele de socializare un videoclip neașteptat alături de Cătălin Botezatu, celebrul designer de modă. Și nu oricum, ci într-o ipostază apropiată, cei doi sărutându-se.

Loredana Groza și Cătălin Botezatu s-au sărutat

Loredana Groza și Cătălin Botezatu s-au sărutat/ sursa foto: captură video social media

Loredana Groza și Cătălin Botezatu s-au sărutat/ sursa foto: captură video social media

Cântăreața și designerul de modă se aflau pe malul unui lac din Târgoviște, acolo unde Loredana Groza filma pentru un videoclip muzical. Apariția sa a fost așa cum i-a obișnuit pe fani, într-o ținută spectaculoasă. Cei doi au anunțat cu bucurie și entuziasm că urmează să colaboreze pentru un nou proiect, însă nu au oferit prea multe detalii. Până aici nimic ieșit din comun.

Cu toate acestea, momentul publicat în mediul online îi surprinde pe aceștia într-o ipostază incredibilă. Loredana Groza și Cătălin Botezatu s-au sărutat pe buze, fără perdea și fără rețineri. Relația lor este una foarte apropiată, având o prietenie de peste 20 de ani. Nu este prima scenă de acest fel.

Cei doi au mai avut astfel de momente în trecut

În anul 2022, atunci când Loredana Groza a cântat la petrecerea aniversară a lui Cătălin Botezatu, s-au apropiat destul de mult. A avut loc un moment similar cu cel de zilele trecute, în care cei doi s-au sărutat în fața tuturor. Deși au apărut multe controverse și speculații privind relația dintre ei, artista și designerul au ținut să precizeze că îi leagă doar o prietenie frumoasă de lungă durată.

Aceștia se întâlnesc frecvent la diverse evenimente și nu ratează nicio ocazie să își arate afecțiunea unul față de celălalt. Bineînțeles că și de această dată videoclipul a devenit viral, iar oamenii au reacționat imediat, însă asta nu îi oprește să se afișeze de fiecare dată.

„Superbi”/ „Tare drag de voi”/„Vă iubim”/„ Superbi și cu un super vibe”/ „Sunteți ca doi copii. Mulțumim pentru acest spirit al libertății”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de urmăritori.

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Loredana, blindată la plajă! La mână, 120.000 €, în picioare, Hermès-uri de 1.700 €!

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