Reacția ilară a lui Rareș Cojoc, după dezvăluirile controversate ale Andreei Popescu despre Dan Alexa

Fără ocolișuri și fără să-i lase loc de întors, Andreea Popescu l-a luat la întrebări pe Rareș Cojoc după interviul care a făcut valuri. Bruneta a vrut să afle ce părere are dansatorul despre tot ce a spus ea, inclusiv despre Dan Alexa. Fostul soț a avut o reacție neașteptată!

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au fost împreună timp de 15 ani și au trei copii. După divorț, fiecare și-a văzut de drumul său, însă relația dintre cei doi nu a dispărut complet din atenția publică. Rareș și-a refăcut viața sentimentală, iar Andreea a vorbit tot mai deschis despre perioada care a urmat separării.

Andreea Popescu l-a luat la întrebări pe Rareș Cojoc

De această dată, însă, ea a schimbat rolurile. Într-un moment filmat și făcut public, influencerița i-a adresat fostului soț o întrebare aparent simplă, dar care putea deschide o adevărată cutie a Pandorei.

„Ți-a plăcut podcastul meu?”, a întrebat Andreea Popescu.

Dansatorul nu s-a lansat într-o explicație și nici nu a încercat să dezvolte subiectul. A avut nevoie doar de câteva clipe pentru a transmite ceea ce avea de transmis.

„Îhm…”, a fost răspunsul lui Rareș Cojoc.

Atât. Niciun discurs, nicio justificare, nicio analiză a declarațiilor făcute de fosta soție. Doar un răspuns scurt, însoțit de o reacție care a atras imediat atenția.

A recunoscut că e geloasă pe noua iubită a lui Rareș Cojoc!

Iar întrebarea nu a venit întâmplător. În podcast, Andreea Popescu a abordat inclusiv subiecte extrem de personale, de la divorț până la relația pe care a avut-o cu Dan Alexa.

Influencerița a povestit și despre momentul în care a aflat Rareș Cojoc și-a asumat relația cu Claudia Dumitru. După un mariaj de lungă durată și trei copii, despărțirea nu avea cum să fie lipsită de emoții. Andreea a recunoscut că a fost geloasă când a aflat că fostul soț și-a refăcut viața.

„Nu am suferit, am avut o gelozie… evident. Aș minți să spun că nu am simțit nimic sau că nu există sentimente pentru Rareș. Sunt 15 ani în care mi-am împărțit viața alături de un om, avem trei copii împreună, am trecut prin atât de multe chestii. M-a deranjat, pentru că era un pic ciudat să îți vezi… și faptul că lucrurile au fost asumate foarte rapid, dar au fost niște stări”, a declarat Andreea Popescu, la Sosurile lui Măruță.

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În ce relații au rămas Andreea Popescu și foștii socri, de fapt. Bruneta i-a spus tot adevărul lui Cătălin Măruță