Reacția ilară a lui Rareș Cojoc, după dezvăluirile controversate ale Andreei Popescu despre Dan Alexa

Rareș Cojoc, Andreea Popescu și Dan Alexa
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Fără ocolișuri și fără să-i lase loc de întors, Andreea Popescu l-a luat la întrebări pe Rareș Cojoc după interviul care a făcut valuri. Bruneta a vrut să afle ce părere are dansatorul despre tot ce a spus ea, inclusiv despre Dan Alexa. Fostul soț a avut o reacție neașteptată!

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au fost împreună timp de 15 ani și au trei copii. După divorț, fiecare și-a văzut de drumul său, însă relația dintre cei doi nu a dispărut complet din atenția publică. Rareș și-a refăcut viața sentimentală, iar Andreea a vorbit tot mai deschis despre perioada care a urmat separării.

Andreea Popescu l-a luat la întrebări pe Rareș Cojoc

De această dată, însă, ea a schimbat rolurile. Într-un moment filmat și făcut public, influencerița i-a adresat fostului soț o întrebare aparent simplă, dar care putea deschide o adevărată cutie a Pandorei.

„Ți-a plăcut podcastul meu?”, a întrebat Andreea Popescu.

Dansatorul nu s-a lansat într-o explicație și nici nu a încercat să dezvolte subiectul. A avut nevoie doar de câteva clipe pentru a transmite ceea ce avea de transmis.

„Îhm…”, a fost răspunsul lui Rareș Cojoc.

Atât. Niciun discurs, nicio justificare, nicio analiză a declarațiilor făcute de fosta soție. Doar un răspuns scurt, însoțit de o reacție care a atras imediat atenția.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc

Andreea Popescu și Rareș Cojoc

A recunoscut că e geloasă pe noua iubită a lui Rareș Cojoc!

Iar întrebarea nu a venit întâmplător. În podcast, Andreea Popescu a abordat inclusiv subiecte extrem de personale, de la divorț până la relația pe care a avut-o cu Dan Alexa.

Influencerița a povestit și despre momentul în care a aflat Rareș Cojoc și-a asumat relația cu Claudia Dumitru. După un mariaj de lungă durată și trei copii, despărțirea nu avea cum să fie lipsită de emoții. Andreea a recunoscut că a fost geloasă când a aflat că fostul soț și-a refăcut viața.

„Nu am suferit, am avut o gelozie… evident. Aș minți să spun că nu am simțit nimic sau că nu există sentimente pentru Rareș. Sunt 15 ani în care mi-am împărțit viața alături de un om, avem trei copii împreună, am trecut prin atât de multe chestii. M-a deranjat, pentru că era un pic ciudat să îți vezi… și faptul că lucrurile au fost asumate foarte rapid, dar au fost niște stări”, a declarat Andreea Popescu, la Sosurile lui Măruță.

VEZI ȘI: Andreea Popescu, dezvăluiri sincere după divorț! Ce a simțit când l-a văzut pe Rareș Cojoc cu altă femeie
În ce relații au rămas Andreea Popescu și foștii socri, de fapt. Bruneta i-a spus tot adevărul lui Cătălin Măruță

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Fiica lui Brigitte Macron și-a făcut publică relația cu un tânăr de 22 de ani! Imaginile din escapada romantică de la Amsterdam
Fiica lui Brigitte Macron și-a făcut publică relația cu un tânăr de 22 de ani! Imaginile din escapada romantică de la Amsterdam
Crăciunul a început oficial la Nibiru! Selly a aprins bradul într-o atmosferă de sărbătoare
Crăciunul a început oficial la Nibiru! Selly a aprins bradul într-o atmosferă de sărbătoare
Gafă de zile mari! Sorinel Puștiu a confundat-o pe Marymar cu Lambada, fosta soție a lui Tzancă
Gafă de zile mari! Sorinel Puștiu a confundat-o pe Marymar cu Lambada, fosta soție a lui Tzancă
Adevărul despre rivalitatea dintre Gabriela Cristea și Mirela Vaida. Cele două prezentatoare TV, față în față: ”A fost dramă națională”
Adevărul despre rivalitatea dintre Gabriela Cristea și Mirela Vaida. Cele două prezentatoare TV, față în față: ”A fost dramă națională”
Ce s-a întâmplat între Bianca Dan și ispita Mattia, după ce s-au încheiat filmările de la Insula Iubirii: ”Așa a fost să fie”
Ce s-a întâmplat între Bianca Dan și ispita Mattia, după ce s-au încheiat filmările de la Insula Iubirii: ”Așa a fost să fie”
Bolojan, la telefon cu premierul Ucrainei! Despre ce au discutat
Mediafax
Bolojan, la telefon cu premierul Ucrainei! Despre ce au discutat
VIDEO / Un cioban a găsit drona de la Vaslui și i-a scos două fire: „Am vrut să opresc drăcia aia, că bâzâia”
Gandul.ro
VIDEO / Un cioban a găsit drona de la Vaslui și i-a scos două fire: „Am vrut să opresc drăcia aia, că bâzâia”
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
VIDEO Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro: „Cum își permit oamenii ăștia?”
Adevarul
VIDEO Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro: „Cum își permit oamenii ăștia?”
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Digi24
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Medicina de proximitate: cum a devenit clinica Affidea din Cosmopolis reper pentru familiile din nordul Capitalei
Mediafax
Medicina de proximitate: cum a devenit clinica Affidea din Cosmopolis reper pentru familiile din nordul Capitalei
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport.ro
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Scandal monstru între fetele de la Sweet Kiss! Irina Pavlenco, dată în judecată de Nicoleta Aneni: „Nu s-a folosit nimeni de vocea ei”
Click.ro
Scandal monstru între fetele de la Sweet Kiss! Irina Pavlenco, dată în judecată de Nicoleta Aneni: „Nu s-a folosit nimeni de vocea ei”
Putin cere Chinei, Indiei și Iranului să ajute la prevenirea conflictelor în lume: „Trebuie să facem tot posibilul”
Digi 24
Putin cere Chinei, Indiei și Iranului să ajute la prevenirea conflictelor în lume: „Trebuie să facem tot posibilul”
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Digi24
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
OMODA 4 debutează în Europa. Noul SUV chinezesc ar putea deveni un „Dacia Duster killer”
Promotor.ro
OMODA 4 debutează în Europa. Noul SUV chinezesc ar putea deveni un „Dacia Duster killer”
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Oală sub presiune multifuncțională la ofertă la Lidl: cât costă și ce mâncăruri face
go4it.ro
Oală sub presiune multifuncțională la ofertă la Lidl: cât costă și ce mâncăruri face
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Descopera.ro
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
VIDEO / Un cioban a găsit drona de la Vaslui și i-a scos două fire: „Am vrut să opresc drăcia aia, că bâzâia”
Gandul.ro
VIDEO / Un cioban a găsit drona de la Vaslui și i-a scos două fire: „Am vrut să opresc drăcia aia, că bâzâia”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.