Hotelul din Saturn unde zeci de turiști au ajuns să aibă nevoie de îngrijiri medicale, amendat drastic. Peste 500 de kilograme de alimente au fost retrase

Situație gravă la un hotel din stațiunea Saturn, după ce zeci de persoane cazate în unitatea turistică au acuzat stări de rău și au avut nevoie de evaluare medicală. În urma incidentului, autoritățile au declanșat controale la hotel, iar verificările efectuate de comisarii pentru protecția consumatorilor au scos la iveală mai multe nereguli în ceea ce privește depozitarea și gestionarea alimentelor.

Controlul efectuat de reprezentanții Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a dus și la retragerea de la consum a unei cantități considerabile de produse alimentare. Este vorba despre 523 de kilograme de alimente care, potrivit autorităților, erau păstrate în condiții necorespunzătoare.

Hotelul a fost amendat

Unitatea de cazare a fost sancționată cu amenzi în valoare totală de 100.000 de lei. În plus, blocul alimentar al hotelului a fost închis temporar, până când toate deficiențele constatate vor fi remediate.

Problemele constatate în urma verificărilor ar putea avea consecințe și mai serioase pentru administratorii unității. Autoritățile au anunțat că urmează să fie făcută o propunere pentru suspendarea activității hotelului pe o perioadă de șase luni.

Până la remedierea neregulilor, activitatea blocului alimentar rămâne suspendată. Măsura a fost luată în contextul în care autoritățile încearcă să stabilească exact circumstanțele în care mai multe persoane au început să prezinte simptome după ce au consumat alimente în cadrul unității.

„Am dispus rambursarea către consumatorii spitalizaţi și către aparținătorii/membrii grupului a sumelor încasate de la aceştia. Pentru ceilalţi am lăsat la latitudinea lor să ceară fie banii de mâncare, fie aferenţi întregului sejur”, a transmis Horia Constantinescu.

De asemenea, turiștii afectați urmează să beneficieze de rambursarea anumitor sume achitate. Persoanele care au ajuns la spital, precum și aparținătorii sau membrii grupului din care acestea făceau parte, vor primi înapoi banii achitați pentru serviciile respective. Pentru ceilalți turiști, este prevăzută posibilitatea de a solicita fie contravaloarea meselor, fie suma aferentă întregului sejur, în funcție de situația fiecăruia.

Incidentul a avut loc marți seară, când autoritățile din județul Constanța au activat Planul Roșu de Intervenție după ce numeroși turiști cazați la un hotel din Saturn au început să acuze stări de rău.

În total, 58 de persoane au fost asistate medical. Printre acestea s-au aflat și 11 copii. Echipajele de intervenție au fost mobilizate pentru evaluarea turiștilor și pentru acordarea primului ajutor, în condițiile în care numărul persoanelor care prezentau simptome a fost ridicat.

Șase dintre cei afectați au fost transportați ulterior la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. Printre persoanele transportate la unitatea medicală s-au numărat o femeie însărcinată și o mamă care se afla împreună cu cei doi copii ai săi.

Potrivit informațiilor apărute după intervenția echipajelor, turiștii ar fi prezentat simptome compatibile cu o posibilă toxiinfecție alimentară. Stabilirea cauzei exacte a îmbolnăvirilor urmează însă să fie făcută de autoritățile sanitare, în urma verificărilor și analizelor.

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