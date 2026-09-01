30 de persoane au acuzat stări de rău la un hotel din stațiunea Saturn. S-a activat Planul Roșu de intervenție

30 de persoane au acuzat stări de rău la un hotel din stațiunea Saturn. S-a activat Planul Roșu de intervenție
Stațiunea Saturn
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O situație medicală de amploare a mobilizat marți seară, 1 septembrie, mai multe echipaje de intervenție în stațiunea Saturn, după ce aproximativ 30 de persoane cazate într-un hotel au acuzat stări de rău. Numărul celor care au avut nevoie de evaluare medicală a determinat autoritățile să activeze Planul Roșu de Intervenție.

Măsura a intrat în vigoare în jurul orei 20:28, atunci când autoritățile au fost alertate cu privire la numărul mare de persoane care prezentau simptome și aveau nevoie de evaluare. Activarea Planului Roșu presupune suplimentarea rapidă a resurselor medicale și de intervenție, astfel încât toate persoanele afectate să poată fi verificate într-un timp cât mai scurt.

Alertă în stațiunea Saturn

Incidentul s-a produs într-o unitate hotelieră din stațiunea Saturn, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice de pe litoralul românesc. Primele informații indicau că aproximativ 30 de persoane au început să se simtă rău. Nu era clar, la momentul declanșării intervenției, dacă toate persoanele prezentau aceleași simptome și nici dacă între cazurile medicale exista o cauză comună.

Potrivit informațiilor disponibile în jurul orei 21:11, 12 persoane fuseseră deja asistate medical. Printre acestea se aflau nouă adulți și trei minori. Evaluarea celorlalte persoane aflate în hotel urma să continue, în contextul în care intervenția era încă în desfășurare.

Deocamdată, cauza exactă a stărilor de rău nu a fost stabilită. Autoritățile trebuie să determine dacă problemele medicale au o legătură între ele și dacă există un factor comun care ar fi putut afecta persoanele cazate în hotel.

În cazul unor incidente în care mai multe persoane prezintă simultan simptome, sunt luate în calcul mai multe posibile cauze, însă acestea nu pot fi stabilite înainte de finalizarea verificărilor și a evaluărilor medicale. La momentul intervenției, informațiile disponibile nu indicau în mod cert originea problemei.

Intervenția de la Saturn are loc într-o perioadă în care litoralul românesc este încă frecventat de turiști, iar stațiunile din sudul litoralului continuă să primească numeroși oameni aflați în vacanță. Incidentul a necesitat mobilizarea rapidă a autorităților tocmai din cauza numărului ridicat de persoane care au acuzat stări de rău într-un interval scurt.

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