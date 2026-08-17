Imagine rară cu fiica lui Adrian Cristea și a Denisei Nechifor. Cum arată Rania la aproape 18 ani

Rania, fiica Denisei Nechifor și a fostului fotbalist Adrian Cristea se apropie de majorat, iar transformarea ei este tot mai evidentă. Adolescenta a crescut și a devenit o adevărată domnișoară, iar cea mai recentă fotografie publicată de mama sa a atras atenția asupra asemănării dintre cele două.

Denisa Nechifor a împărtășit cu urmăritorii săi o imagine în care apare alături de Rania. Cele două s-au fotografiat într-o ipostază relaxată, iar asemănarea dintre mamă și fiică este din ce în ce mai evidentă.

Rania, aproape de majorat. Fiica Denisei Nechifor s-a transformat într-o domnișoară

În fotografia publicată în mediul online, Denisa Nechifor apare cu un look jucăuș, în timp ce Rania poartă un top negru și o geantă aurie. Imaginea le surprinde zâmbind, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Denisa este extrem de mândră de fiica sa și nu ratează ocaziile de a-i transmite public cât de mult înseamnă pentru ea.

„Atât de mândră de tine și de ceea ce devii! Rania”, a transmis Denisa Nechifor pe Facebook.

Denisa Nechifor și Adrian Cristea au rămas uniți pentru fiica lor

Denisa Nechifor și Adrian Cristea au avut o relație care s-a încheiat în urmă cu mai bine de 15 ani. Chiar dacă cei doi și-au continuat separat viețile, au rămas legați prin fiica lor și au încercat să îi fie alături în momentele importante. De-a lungul timpului, Denisa a vorbit despre relația pe care o are cu Rania și despre apropierea dintre ele. Pentru că au petrecut foarte mult timp împreună, legătura dintre cele două este una extrem de strânsă. Fosta parteneră a lui Adrian Cristea a recunoscut și că se gândește deja la momentul în care fiica sa va deveni independentă și își va construi propriul drum.

Ce spune Denisa Nechifor despre relația cu fiica ei

Vedeta spune că, deși știe că desprinderea fiicei este un proces firesc, gândul că aceasta va pleca la un moment dat de acasă îi provoacă deja emoții.

„Avem o relație foarte unită, fiind doar noi două. Am momente în care mă gândesc că îmi va fi greu când se va desprinde, și momente în care știu că trebuie să se desprindă și mă bucură că este un copil bun, deja tânără domnișoară foarte empatică. Cam asta o definește, e o persoană foarte bună.”

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