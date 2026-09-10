Uganda se retrage din Jocurile Invictus ale Prințului Harry. Șeful armatei: „Îl susțin pe Regele Charles”

Uganda se retrage din Jocurile Invictus ale Prințului Harry. Șeful armatei: „Îl susțin pe Regele Charles”
Foto: Profimedia/Colaj CANCAN
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Uganda s-a retras din Jocurile Invictus, competiția internațională fondată de Prințul Harry pentru militarii și veteranii răniți sau bolnavi. Decizia a fost anunțată de șeful armatei ugandeze, care a explicat că țara sa nu dorește să participe la o inițiativă care ar putea fi percepută ca neavând aprobarea Regelui Charles.

Anunțul vine la numai două luni după ce Uganda devenise cea de-a 26-a țară care se alătura comunității Invictus.

Generalul Muhoozi Kainerugaba, comandantul Forțelor de Apărare ale Ugandei și fiul președintelui Yoweri Museveni, a anunțat retragerea într-un mesaj publicat pe X.

Acesta a explicat că decizia a fost luată pentru ca participarea țării sale la Jocurile Invictus să nu fie interpretată drept o poziționare împotriva Regelui Charles, relatează PEOPLE.

„Pentru a nu se interpreta că ne opunem Majestății Sale Regele Charles al III-lea al Regatului Unit, pe care îl respectăm profund, Uganda se retrage din Jocurile Invictus”, a transmis generalul.

Kainerugaba a precizat că Uganda nu va participa la inițiative despre care consideră că nu au aprobarea monarhului britanic.

Ulterior, șeful armatei a mers și mai departe și a declarat că în Ministerul Apărării existau persoane care susțineau ceea ce el a numit „prostia Harry-Meghan”, situație despre care a spus că a trebuit să o oprească.

„Îl susțin pe monarh. Punct”, a declarat generalul.

Generalul Muhoozi Kainerugaba. Sursa foto: Profimedia

Uganda intrase în comunitatea Invictus în urmă cu numai două luni

Retragerea este cu atât mai surprinzătoare cu cât Uganda devenise membră a comunității Invictus abia în luna iulie. Era cea de-a 26-a țară care se alătura inițiativei și prima din Africa de Est.

Prințul Harry salutase personal aderarea Ugandei în timpul unui eveniment desfășurat la Londra. Colaborarea fusese precedată de un acord între armata ugandeză și Invictus Games Foundation pentru dezvoltarea programelor de recuperare destinate militarilor răniți.

Uganda se pregătea să participe la următoarea ediție a Jocurilor Invictus, programată în 2027 la Birmingham, în Marea Britanie.

Fundația Invictus a fost luată prin surprindere de anunț și a încercat să obțină clarificări de la partenerii săi ugandezi.

Decizia vine după scrisoarea privind statutul lui Harry și Meghan

Anunțul generalului a venit la scurt timp după ce Palatul Buckingham a clarificat din nou statutul Prințului Harry și al lui Meghan Markle, în contextul revenirii lor în Marea Britanie.

Lordul Chamberlain a transmis, în numele Regelui Charles, îndrumări către instituții guvernamentale și militare britanice, reiterând înțelegerea stabilită după retragerea Ducilor de Sussex din îndatoririle regale în 2020.

Documentul precizează, printre altele, că activitățile caritabile ale lui Harry și Meghan reprezintă inițiative personale și sunt desfășurate în calitatea lor privată, nu în numele Casei Regale.

O sursă apropiată Prințului Harry consideră că momentul în care a fost transmisă scrisoarea a avut consecințe directe asupra participării Ugandei la Invictus.

„Intenționat sau nu, aceasta este în mod clar o consecință a îndrumărilor Lordului Chamberlain privind Ducele și Ducesa de Sussex, care au fost transmise în grabă, fără consultare”, a declarat sursa pentru ITV News.

O sursă apropiată lui Harry a declarat joi și pentru PEOPLE că retragerea Ugandei a fost un „rezultat direct” al modului în care mesajul Palatului a fost interpretat.

Regele Charles nu s-a declarat împotriva Jocurilor Invictus

Poziția exprimată de generalul ugandez nu înseamnă însă că Regele Charles se opune Jocurilor Invictus.

Nu există indicii că monarhul britanic ar fi cerut Ugandei să se retragă sau că ar dezaproba competiția fondată de fiul său. Dimpotrivă, Charles a participat la prima ediție a Jocurilor Invictus, organizată la Londra în 2014.

O sursă regală de rang înalt a declarat pentru ITV News că Regele susține organizațiile care lucrează în beneficiul militarilor răniți.

Purtătorul de cuvânt al guvernului ugandez, Alan Kasujja, a confirmat pentru aceeași publicație că generalul Kainerugaba vorbește în numele armatei. Acesta a precizat însă că nu cunoaște motivele exacte ale deciziei și nici dacă retragerea are într-adevăr legătură cu scrisoarea Palatului Buckingham.

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