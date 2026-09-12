Oprești telefonul degeaba! Metoda prin care Wi-Fi-ul poate fi folosit pentru a urmări oameni

Semnalul Wi-Fi pe care îl folosim zilnic pentru telefoane, televizoare și computere ar putea avea o capacitate surprinzătoare și îngrijorătoare: poate fi utilizat pentru localizarea și chiar identificarea persoanelor fără camere video și fără ca acestea să poarte vreun dispozitiv. Cercetătorii germani au demonstrat o tehnică prin care undele radio obișnuite sunt analizate după modul în care se reflectă de oameni și de obiectele dintr-o încăpere. Cu ajutorul inteligenței artificiale, informațiile pot fi transformate în reprezentări care permit recunoașterea persoanelor după aspect și mișcare. Într-un experiment cu 197 de participanți, sistemul ar fi obținut o precizie de identificare de aproape 100%. Și, mai surprinzător, persoana urmărită nici măcar nu trebuie să fie conectată la rețeaua Wi-Fi.

Wi-Fi-ul este acel internet „magic” și invizibil din aer pe care telefonul îl respiră pentru ca tu să poți urmări TikTok din pat. Dar, potrivit cercetătorilor de la Institutul KASTEL pentru Securitatea și Fiabilitatea Informației din Germania, Wi-Fi-ul este și o modalitate surprinzător de eficientă de a determina poziția unei persoane.

Și aparent nici măcar nu este nevoie de un efort tehnic extraordinar pentru a face acest lucru.

Wi-Fi-ul poate funcționa aproape ca o formă de ecolocație

Cercetătorii au demonstrat o tehnică prin care semnalele Wi-Fi obișnuite pot fi folosite pentru identificarea oamenilor și cartografierea mediului în care se află, fără camere video și fără ca persoana observată să poarte vreun dispozitiv. Secretul se află în modul în care undele radio se deplasează printr-un spațiu.

Acestea se reflectă de pereți, mobilier, obiecte și oameni. Analizând felul în care undele sunt modificate atunci când întâlnesc o persoană, sistemul poate extrage informații despre forma și mișcările acesteia.

Principiul seamănă într-o anumită măsură cu ecolocația: în loc să „vadă” direct omul, sistemul interpretează modul în care semnalul se comportă în jurul lui.

Nici măcar nu trebuie să fii conectat la rețeaua Wi-Fi

Poate cea mai surprinzătoare parte a experimentului este că persoana observată nu trebuie să fie conectată la rețeaua Wi-Fi pentru ca metoda să funcționeze. Alte dispozitive Wi-Fi aflate în apropiere transmit semnale și pot furniza suficiente informații pentru sistem.

Potrivit articolului, nici oprirea telefonului persoanei urmărite nu ar rezolva neapărat problema, deoarece tehnica se bazează pe semnalele Wi-Fi existente în mediul respectiv, nu pe dispozitivul purtat de persoana observată.

Te poate „vedea” fără să existe o cameră

În centrul tehnologiei se află ceea ce cercetătorii numesc Beamforming Feedback Information, adică informații de feedback utilizate în mod obișnuit de dispozitivele conectate pentru a ajuta semnalele Wi-Fi să fie transmise cât mai eficient.

Cercetătorii au analizat aceste date și au descoperit că metoda poate funcționa folosind echipamente Wi-Fi standard. Aceasta este o diferență importantă față de sistemele experimentale anterioare, care necesitau aparatură specializată.

Cu alte cuvinte, nu mai vorbim neapărat despre senzori exotici construiți special pentru supraveghere, ci despre informații asociate tehnologiei wireless pe care o folosim deja.

Inteligența artificială transformă undele radio în imagini

Lucrurile devin și mai interesante atunci când în ecuație este introdusă învățarea automată. Măsurătorile obținute din undele radio pot fi procesate de un model de machine learning și transformate în reprezentări vizuale care permit identificarea persoanelor în funcție de felul în care arată și se mișcă.

Odată ce modelul a fost antrenat, identificarea unei persoane se poate realiza în numai câteva secunde. Asta transformă o banală infrastructură Wi-Fi într-un potențial sistem de detectare care nu are nevoie de imaginile unei camere video tradiționale.

Test pe 197 de persoane: precizie de aproape 100%

Cercetătorii au testat tehnologia pe 197 de participanți. Potrivit rezultatelor prezentate, sistemul a reușit să identifice persoanele cu o precizie de aproape 100%, indiferent de unghiul din care erau „observate” sau de stilul lor de mers.

Acest rezultat face ca posibilitatea supravegherii prin Wi-Fi să fie mult mai îngrijorătoare decât ar putea părea inițial. O cameră video poate fi observată. O vezi pe perete, pe tavan sau într-un colț al încăperii și, cel puțin teoretic, știi că ai putea fi filmat.

Desigur, o cameră poate fi ascunsă într-un ursuleț de pluș sau în alt obiect, dar trebuie să existe fizic undeva și poate fi găsită.

Routerul stă cuminte într-un colț și semnalele fac treaba

Un router Wi-Fi, în schimb, nu ridică aceleași suspiciuni. Stă într-un colț al casei sau al biroului, cu ledurile clipind liniștite, în timp ce semnalele sale invizibile circulă permanent prin încăpere.

Iar cercetarea arată că, având tehnologia și cunoștințele necesare, informațiile provenite din aceste semnale pot fi folosite pentru a detecta și identifica oamenii fără ca aceștia să fie filmați în sensul tradițional al cuvântului.

Tocmai această discreție face tehnologia potențial mai problematică din perspectiva vieții private.

Cercetătorii avertizează asupra unei infrastructuri invizibile de supraveghere

Autorii studiului avertizează că răspândirea uriașă a rețelelor wireless ar putea transforma, în viitor, infrastructura Wi-Fi într-un sistem invizibil de supraveghere. Riscul ar putea fi deosebit de important pentru protestatari și alte categorii vulnerabile, deoarece identificarea unei persoane nu ar mai necesita neapărat o cameră îndreptată asupra ei.

Din acest motiv, cercetătorii cer ca mecanismele de protejare a vieții private să fie integrate direct în viitoarele tehnologii Wi-Fi. În special, ei solicită introducerea unor asemenea măsuri în viitorul standard IEEE 802.11bf, conceput inclusiv pentru utilizarea semnalelor Wi-Fi în aplicații de detectare și sensing.

Cercetarea arată astfel că banalul router din casă poate furniza mult mai multe informații despre ceea ce se întâmplă în jurul său decât și-ar imagina majoritatea utilizatorilor. Într-o lume plină de semnale wireless, problema nu mai este doar cine ne poate vedea printr-o cameră, ci și cine poate învăța să ne „vadă” fără să folosească una.

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